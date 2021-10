YosStop presenta proyecto en Instagram para compartir experiencias de mujeres en prisión

Mientras avanza el caso en su contra, YosStop presentó un proyecto que pretende ser una plataforma para amplificar las voces de las mujeres en prisión. Se trata de una cuenta en Instagram que servirá para compartir las experiencias de las reclusas o mujeres que hayan vivido una situación similar, al menos eso fue lo que compartieron la influencer y su pareja.

En estos momentos YosStop está en prisión preventiva por el presunto delito de pornografía infantil en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y está a la espera de que la Fiscalía de Justicia de CDMX presente la investigación complementaria.

Sin embargo, durante su permanencia en prisión, la influencer decidió que sería una buena idea crear la cuenta Una mujer en la cárcel para compartir experiencias. El primer posteo fue suyo.

YosStop y proyecto de Instagram para compartir experiencias de mujeres en prisión

“¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto.

Una amiga tratando de consolarme me dijo: ‘ya no hay nada peor’; y me quedé reflexionando que sí, deben de haber muchas cosas peores que no quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir”.

Estas fueron las líneas que Yoseline Hoffman dedicó en la primera publicación de Una mujer en la cárcel, con ayuda de su pareja —quien además explicó que esta cuenta está abierta a cualquier mujer que quiera compartir su experiencia en este tipo de situaciones, lo único que tendría que hacer es mandar su foto y carta a una cuenta de gmail que dejaron en la publicación.

El caso

El caso de la youtuber llegó a la Fiscalía chilanga después de que la defensa de Ainara S presentó una denuncia en su contra por almacenamiento de pornografía infantil —y otras denuncias contra cinco jóvenes por violación equiparada y pornografía.

YosStop fue detenida en junio de este 2021 y casi un mes después vinculada a proceso por el presunta pornografía infantil en la modalidad de descripción.

De acuerdo con la firma Schütte y Delson Gojon Abogados —que lleva la defensa de Ainara S—, si la Fiscalía acredita las pruebas y el delito, YosStop podría ser sentenciada de 7 a 15 años de prisión.