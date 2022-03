En imágenes: El zeppelin que sobrevuela CDMX con un mensaje sobre feminicidios

Previo al 8M, el gobierno de Ciudad de México mandó a poner vallas alrededor de edificios históricos y comerciales en el corredor Paseo de la Reforma-Centro Histórico. Sin embargo, en medio de estos “preparativos”, CDMX despertó con un poderoso mensaje desde el cielo para visibilizar la crisis de violencia contra las mujeres y los feminicidios —todo gracias al sobrevuelo de un zeppelin.

Sí, un zeppelin (zepelín), globo aerostático o dirigible que sobrevoló varios puntos de CDMX, desde Paseo de la Reforma, la zona del Monumento a la Revolución y Chapultepec.

El zeppelin que sobrevuela CDMX con un mensaje sobre feminicidios

“Ninguna en el olvido” y “10 feminicidios diarios” fueron los mensajes que varias personas pudieron ver desde sus oficinas o la calle.

Y que iban pegados en las laterales del zeppelin que recorrió un buen tramo de CDMX para no olvidar —no sólo este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer— que vivimos en medio de una crisis de violencia contra las mujeres, que no cesa y lleva décadas sucediendo frente a nuestras caras como sociedad.

De hecho, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2020 y 2021 más de 10 mujeres fueron asesinadas en nuestro país.

En 2021, México registró 2 mil 747 homicidios dolosos y mil 6 feminicidios. Es decir, 3 mil 753 asesinatos de mujeres.

Para no olvidar esta situación y como una manera de reflexión, este zeppelin hizo un recorrido necesario, urgente en el cielo de la capital del país.

Por acá compartimos un par de fotografías publicadas en redes:

Con dolor en el cielo

“Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas”.

Con dolor en el cielo es el nombre de esta iniciativa que despertó a capitalinos y capitalinas este 7 de marzo. En redes, el sobrevuelo de este zeppelin se acompaña con los hashtags #ConDolorEnElCielo, #FuimosTodas, #MéxicoFeminicida y #NiUnaMás.

Por aquí el texto completo que acompaña esta iniciativa:

“Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas, como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte. Volamos porque en las alturas estamos todas.

Desde el cielo les hablamos a ellas y les hablamos a ustedes, a todos y a todas. Nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras, existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos: ninguna en el olvido. Como mujeres siempre nos han dicho qué hacer y cómo hacerlo.

Nos dijeron también qué no hacer y cómo no hacer las cosas. Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces también subimos. Subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque allí somos todas”.