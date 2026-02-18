Lo que necesitas saber: Esta fue la primera vez que el multimillonario enfrentó preguntas sobre la seguridad de las redes sociales para los jóvenes ante un jurado.

Mark Zuckerberg está de vuelta en los tribunales. Aunque esta vez testificó en un juicio que podría marcar un precedente en las leyes y el uso de las redes sociales en Estados Unidos… pues se está cuestionando si Meta (y otras redes) son responsables de los problemas de adicción en los jóvenes.

Mark Zuckerberg // Foto: Facebook.

Zuckerberg testifica en juicio sobre si las redes sociales afectan a los niños

El fundador de Facebook y CEO de Meta fue interrogado por un tribunal de Estados Unidos sobre el efecto que tiene Instagram en la salud mental de los niños —de manera específica, si las redes sociales generan adicción.

De acuerdo con The Guardian, Zuckerberg afirmó que Meta ha mejorado la identificación de usuarios menores de edad. También señaló que hubiera deseado poder haberlo hecho antes.

Aunque el millonario ya ha testificado en otros juicios e incluso hasta se disculpó por la violencia contra niños en redes sociales, esta fue la primera vez que el multimillonario enfrentó preguntas sobre la seguridad de las redes sociales para los jóvenes ante un jurado.

¿A qué se debe este juicio?

La demanda fue presentada por Kaley G. M. —una joven de 20 años— que responsabilizó a TikTok, Snap Inc; Meta (Instagram) y Google (YouTube) de crear funciones adictivas que afectan la salud mental de los niños.

Debido a esto, los 12 miembros del jurado en Los Ángeles escucharán testimonios hasta finales de marzo para determinar si YouTube e Instagram tienen responsabilidad, pues TikTok y Snap Inc. lograron alcanzar acuerdos extrajudiciales.

Mark Zuckerberg // Foto: Facebook.

Un juicio que podría marcar precedentes en las redes sociales

Ahora, ya con su testimonio, Zuckerberg solo deberá esperar a que finalice el juicio.

Si Meta es declarada culpable, la empresa tendría que pagar una indemnización económica. Aunque sus implicaciones van más allá del dinero.

Este resultado sería un parteaguas para otras demandas similares que existen en Estados Unidos contra redes sociales. ¿La razón?

Las demandas las acusan de contribuir a una crisis de salud mental en sus usuarios —especialmente, en los jóvenes.