Sopitas FM x Radio Chilango es el programa de radio de Sopitas.com que se transmite de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana a través del 105.3FM en la CDMX.

Afortunadamente no necesitas tener una radio o vivir en la CDMX para disfrutarlo, por lo que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos acompañes en la transmisión en vivo desde nuestra cabina.

Aquí arriba te dejamos el stream. Suscríbete y si quieres escuchar alguna rola, o tienes alguna queja, saludo o sugerencia, déjanosla en los comentarios de la transmisión en vivo.

Tamino, el artista que le abrirá a Mitski en la cabina

Parte de lo genial de ir a ver a un artista a sus shows en solitario, es que tienen un artista que les abre la pista y ponen en ambiente a los fans. Sabemos que dependiendo de la audiencia, las cosas se pueden poner divertidas o “regulares”, por decirlo de alguna manera.

Pero la mayoría de las veces, esos artistas arman una gran fiesta previa al concierto. Y lo más padre es que esas bandas que aparecen antes del primetime show, son seleccionados por aquellos que protagonizan el evento. Tal fue el caso de Tamino, quien abrirá el show de Mitski en su regreso a la Ciudad de México.

Mitski estará en el Teatro Metropólitan para presentar su más reciente disco titulado The Land is Inhospitable and So Are We. Y para abrir sus conciertos, estará Tamino, un cantante belga que también tendrá su show en solitario en el Foro IndieRocks el 9 y 10 de abril. Tamino estará en la cabina para platicarnos todos los detalles de su visita a la capital mexicana.

¿Qué significado tienen los colores en las campañas políticas?

En la psicología, los colores tienen un significado. Ciertos colores los utilizan dentro de campañas de marketing para generar ciertas emociones en las audiencias que apelen a la compra de ciertos productos, por ejemplo. Y esta misma premisa también se utiliza para las campañas políticas.

En México, como seguro ya se dieron cuenta entre miles y miles de carteles, comerciales, discursos, debates y muchas cosas más, estamos en año de elecciones y muchas campañas políticas: presidentes, congreso, algunos gobernadores, alcaldías, municipios… en unos meses saldremos a votar para elegir a los “nuevos” gobernantes, y el color parece jugar un lugar importante. O al menos eso creemos.

Para eso, en la cabina de SopitasFM x Radio Chilango tendremos a Maryfer Centeno, una figura reconocida entre los medios y las redes sociales al practicar la grafología. Ya saben, una persona que revela muchas cosas de ti a través de tu letra, expresiones corporales, vestimenta. Y ella es la indicada para platicarnos qué papel juega el color en estas campañas políticas.

Atascaron mi casa de basura de las campañas electorales // Foto: Max Carranza

