Si tuvieran que escoger la saga de acción o de espionaje más icónica del cine, ¿cuál elegirían? Ufff, decisión complicadísima. Algunas son más clásicas, otras más recientes, pero lo que cuenta es que nos emocionen más allá del límite. Con eso en mente, ¿Cuáles dirían ustedes que están entre las mejores sagas del cine de acción de todos los tiempos?

Desde las épicas misiones de Ethan Hunt hasta las brutales batallas de John Wick, aquí recordaremos algunas de esas franquicias que han marcado al cine de acción a lo largo de la historia… Ahí nos cuentan cuál es la que ustedes han disfrutado más.

Tom Cruise en ‘Mission: Impossible’ de 1996. Foto: Paramount Pictures.

**Ojo acá: no incluiremos en este listado películas de superhéroes, dramas deportivos estilo Rocky o películas de aventura a lo Indiana Jones y Piratas del Caribe.

Estas son xx de las mejores sagas del cine de acción de la historia

‘Mission: Impossible’ con Tom Cruise es inolvidable

De las más icónicas y sin duda, una de las mejores sagas del cine de acción de siempre. El caso de Mission: Impossible es muy curioso porque la historia de esta franquicia no inició en la pantalla grande… La marca comenzó con una serie de televisión que se transmitió de 1966 a 1973, para después ser revivida brevemente a mediados de los 80.

Sin embargo, la franquicia es mucho más recordada gracias a la saga cinematográfica que comenzó en 1996 con Tom Cruise interpretando al intrépido Ethan Hunt, uno de sus personajes más reconocibles.

Pocas cosas superan las tremendas secuencias de acción, las acrobacias (muchas de ellas realizadas por el propio Cruise) y esa emblemática canción que todos conocen incluso si no son fans de la saga. Una pieza significativa de la cultura pop, por mucho. No por nada la historia continúa con la séptima película de la saga en este 2023.

‘Die Hard’ hizo de Bruce Willis un verdadero héroe de acción

Die Hard, que muchos recordarán como Duro de matar, no solo es una de las mejores sagas del cine de acción que hemos visto. A nivel individual, es la que convirtió al legendario Bruce Willis en el modelo perfecto de héroe de acción gracias a su papel como John McClane.

La primera película es una joya, que además cuenta con Alan Rickman (actorazo) en un curioso papel antagonista que lo llevó a la fama internacional. Las demás películas de la franquicia también tuvieron buena recepción (la mayoría) y un desempeño en taquilla excepcional, pero nada como la primera cinta.

La gente empezó a adentrarse en el trabajo del escritor Roderick Thorpe gracias a esta película, pues recordemos que Die Hard se basa en el libro Nothing Lasts Forever de 1979 (aunque el personaje que inspira al protagonista de la película no se nos presenta como John McClane en esa versión). Nunca olvidaremos el “yippee ki yay, motherfucker”, de McClane.

‘Rambo’ es un clásico absoluto

Basado en la novela First Blood de David Morell, Rambo es otro de los personajes de acción que todo el mundo conoce casi sin excepción. Y de paso, es uno de los personajes que ha cimentado el legado de Sylvester Stallone como uno de los grandes del cine de acción de la historia.

Si hablamos de películas de antaño en este género, seguro que muy pocas son tan brutales como la historia de John Rambo y el trauma que la guerra dejó en él. Algo interesante que podemos destacar de esta franquicia es que no solo se enfocaba en las secuencias violentas; era un reflejo sobre los efectos colaterales de la guerra en la psique de los veteranos. Un clásico total.

Sylvester Stallone como Rambo. Foto: Especisl

‘Lethal Weapon’ no puede faltar

Hubo un tiempo en el que el Canal 5 pasaba mucho estas películas clásicas de acción tipo Duro de matar y sí: también la inolvidable Arma mortal (Lethal Weapon) con Mel Gibson y Danny Glover.

Pero al igual que la ya mencionada Rambo, algo muy cool de Arma mortal es que (al menos en la primera cinta) tiene un importante componente emocional más allá de historia y la acción en sí. Ver al personaje de Martin Riggs (interpretado por Gibson) dejando atrás su tortuoso pasado y olvidando su deseo de quitarse la vida, resulta reconfortante.

Es hasta inspirador ver ese final de la primera película, con Riggs y Roger Murtaugh compartiendo una cena de Navidad juntos después de una misión complicadísima.

‘John Wick’, de las mejores sagas del cine de acción de la época reciente

Sí, John Wick es de las mejores sagas del cine de acción de todos los tiempos… y muy probablemente es la mejor de la época reciente. Cuando la primera película se estrenó en el 2014, quizá el único atractivo era que tenía a Keanu Reeves en el papel protagonista.

Es algo muy interesante ver cómo se armó la franquicia. El guionista Derek Kolstad creó la historia y nombró al personaje en honor a su abuelo. El primer guión de la película llevaba por nombre Scorn, pero una vez que Keanu Reeves se ganó el papel protagonista, sugirió llamar a la franquicia como el personaje principal.

Keanu Reeves en John Wick 4. Foto: Lionsgate

Fue el propio Reeves quien propuso al director Chad Stahelski y David Leitch para que se incorporaran en la dirección y producción respectivamente, ya que el actor los conocía cuando trabajó con ellos en The Matrix (Stahelski y Leitch trabajaron en el staff y cast de dobles de acción de aquella película). Y bueno, el resto es historia.

Con 10 años de historia, John Wick es una de las sagas del cine de acción más renombradas de siempre. Y la franquicia ha crecido tanto que se tienen en la mira el spin-off de Ballerina con Ana De Armas, además de la serie precuela The Continental.

‘Mad Max’ y cómo revivir una gran saga

Pero por supuesto que Mad Max no puede faltar en esta lista de mejores sagas de cine de acción. Y la neta, de este listado, es la única que podemos decir que revivió con éxito luego de varias décadas… Sí, 30 añotes pasaron entre la tercera película y Fury Road del 2015.

Las tres primeras cintas protagonizadas por Mel Gibson fueron buenas y dado que es una producción australiana (es decir, fuera de la dominante escena estadounidense), su desempeño comercial destacó.

Tom Hardy como Mad Max. Foto: Warner Bros.

Pero lo destacado en este asunto es cómo revivió tres décadas después, sobre todo en una época donde los revivals y los reboots no suelen ser buenos ni bien vistos por el público. Mad Max: Fury Road del 2015 entregó una continuación más que sólida de la historia de Max Rockatansky, y no sufrió para nada la ausencia de Gibson pues Tom Hardy se rifó en el papel protagonista.

Y qué decir de las secuencias de acción, el diseño de producción, el maquillaje… Una joya absoluta del cine de acción. Reiteramos: esta última cinta es el ejemplo de cómo revivir una franquicia. Ya queremos ver qué tal sale el spin-off de Furiosa con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth.

‘Terminator’ sigue siendo genial (aunque sus últimas cintas no lo son tanto)

Contrario al caso de Mad Max, quizá Terminator es el ejemplo de que quizá no es tan buena idea explotar de más una historia. Las primeras dos películas son pura magia increíble de la ciencia ficción y el cine de acción; son las mejores de la franquicia pero por muuuuucho.

Pero la declive vino con Terminator: Rise of the Machines del 2003, que no era mala pero que no le llegó ni a los talones a sus predecesoras. Luego, vino Salvation del 2009 que tampoco fue la joya de la corona, pero que estaba entretenida (aunque en pasó sin pena ni gloria con el tiempo; bastante olvidable).

La franquicia revivió con Terminator: Genisys y Dark Fate… que pues tampoco fueron la gran cosa con la crítica al final. Pero bueno, por fortuna las últimas cuatro películas no manchan el legado que las dos primeras dejaron al convertir a Arnold Schwarzenegger en la figura del cine que es. Quedémonos con esas.

‘Rápidos y Furiosos’ te puede gustar o no, pero es icónica

Muchos todavía no pueden creer que hasta el momento, tengamos 10 películas de Rápidos y Furiosos. Esta es una de esas películas que tienen bastantes detractores, que no opacan a la masiva cantidad de fanáticos alrededor del mundo.

Nos guste o no, es una de las mejores sagas del cine de acción de todos los tiempos (o al menos una de las más emblemáticas). Es hasta curioso cómo ha evolucionado la historia, de comenzar con carreras clandestinas y persecuciones policiales, hasta misiones casi-casi espaciales y más.

Se ha magnificado la saga –para bien o para mal–, con Vin Diesel a la cabeza de la franquicia. Y aunque de repente ya resulte exagerada, las secuencias de acción siempre son vibrantes, y eso es lo que la mantiene fresca en parte. Cuando Vin Diesel por fin decida terminarla, será interesante ver cómo concluye la historia de Toretto y la familia. Aquí nuestra entrevista con elenco por Fast X.

‘The Matrix’, una de las mejores sagas del cine de acción y ciencia ficción del nuevo milenio

Al igual que Terminator, The Matrix es la perfecta combinación entre el cine de acción y la ciencia ficción futurista con tintes distópicos. Y con ella, tenemos a Keanu Reeves de nuevo en este listado.

Pocas cosas nos emocionarán como lo hizo Neo y la misión para despertar a la humanidad de su letargo. La primera película se hizo un hito en su momento, convirtiéndose con el tiempo en referente de estos géneros cinematográficos y de la cultura pop del nuevo milenio (aunque la primera salió en 1999).

Además, esta es una de esas cintas por las que Keanu Reeves tiene un lugar en nuestros corazones por siempre. Chequen acá la entrevista que tuvimos con el elenco por The Matrix: Resurrections.

‘James Bond’, el balance perfecto del espionaje y la acción

Cerramos el listado con la franquicia de James Bond no porque sea la mejor (eso será algo subjetivo y del gusto de cada quien), sino porque es el personaje clásico más importante al menos en esta lista. De eso no pueden quedar dudas.

El impacto cultural del agente 007 es innegable y se ha sostenido con fuerza a lo largo de los años. Cada versión del personaje en el cine, desde Sean Connery hasta Daniel Craig, han capturado perfectamente lo que hace de este un personaje eternamente interesante.

Es la única franquicia en este listado que, podemos decir, ha sobrevivido a la prueba del tiempo en cuestión de hasta qué grado se ha actualizado la historia. Y el legado es tan poderoso que ahora que Daniel Craig dejó el manto, hay mucha expectativa por quién será el próximo Bond.

Daniel Craig como James Bond en ‘No Time To Die’ / Foto: MGM, Universal Pictures

