Un par de youtubers que ya son directores están haciendo historia en el cine. Y aunque lo que está ocurriendo ahora mismo es interesante por la manera en que traducen un lenguaje de internet al cine comercial, la realidad es que no se trata de un fenómeno tan nuevo como parece.

Por lo que estamos aquí no es sólo para ver cómo algunos creadores de YouTube están debutando oficialmente como directores de cine, sino descubrir que tienen más cosas en común. Y es precisamente ahí donde todo este asunto se vuelve tan emocionante.

Kane Parsons y Chiwetel Ejiofor en el set de ‘Backrooms’ / Foto: Asterios Moutsokapas vía Hypebeast

Los youtubers que ahora son directores

Los creadores de contenido que hoy también pueden llamarse directores construyeron primero comunidades enormes en YouTube. Algunos cuentan con cientos de miles de suscriptores; otros, con millones.

La cantidad de personas que han visto sus videos es impresionante, especialmente si consideramos el crecimiento que muchos de ellos experimentaron durante los años de la pandemia.

Han sabido hacer algo que durante mucho tiempo parecía imposible: no dirigirse a audiencias de nicho para construir comunidades amplias interesadas, ante todo, en entretenerse.

Logo de YouTube / Foto: Especial

Y eso plantea una pregunta pocas veces formulada para una industria cinematográfica que lleva años intentando recuperar espectadores y llenar salas de cine: si ellos lograron conectar con millones de personas en internet, ¿qué sucede cuando trasladan esa misma capacidad de convocatoria a la pantalla grande?

Por acá les contamos la historia de cinco youtubers que hoy también son directores exitosos y que, muy probablemente, estén liderando algo que va más allá de una simple tendencia. Quizá estamos viendo el surgimiento de una nueva ruta para hacer y distribuir cine.

Imagen de una sala de cine vacía / Foto: Shutterstock

Mark Fischbach

Markiplier – 38,7 millones de suscriptores

Mark Fischbach es una de las personalidades de internet más populares de la actualidad y, sin duda, uno de los youtubers más exitosos de los últimos 15 años gracias a su canal Markiplier.

La base de su éxito ha sido la creación de contenido centrado en videojuegos, especialmente transmisiones en vivo y los populares let’s play. A lo largo de su carrera se ha especializado en títulos de terror como Five Nights at Freddy’s, aunque también ha construido una enorme audiencia a través de reseñas, recomendaciones y listas dedicadas al género, acumulando millones de reproducciones en cada video.

Imagen de ‘Iron Lung’ / Foto: Markiplier

Este 2026 dio el salto al cine con su primer largometraje. Y no sólo lo hizo como director y guionista, sino también como protagonista. La película lleva por título Iron Lung y está basada en el videojuego de terror y simulación del mismo nombre.

El proyecto fue completamente autofinanciado por Fischbach, quien destinó alrededor de 3 millones de dólares a la producción sin invertir recursos en marketing. Por eso resulta todavía más impresionante que la película haya conseguido recaudar 51 millones de dólares en la taquilla mundial, de los cuales aproximadamente 41 millones provinieron únicamente de Estados Unidos.

Hermanos Philippou

RackaRacka – 6,95 millones de suscriptores

Danny y Michael Philippou son dos hermanos australianos de 33 años que llevan más de dos décadas creando contenido audiovisual. Cuando tenían apenas 13 años abrieron una cuenta de Facebook y, poco después, dieron el salto a YouTube con un canal llamado RackaRacka.

En sus primeros años, el canal se hizo conocido por videos de humor absurdo, caídas falsas y situaciones peligrosas llevadas al extremo. Con el tiempo evolucionó hacia una combinación cada vez más sofisticada de horror y comedia, una mezcla que terminaría definiendo buena parte de su carrera.

En 2014 se hicieron virales gracias al video Harry Potter vs Star Wars, que acumuló más de 30 millones de reproducciones. Ese fue el punto de partida de un crecimiento que los convertiría en algunos de los creadores más populares de YouTube.

Sophie Wilde interpreta a Mia en ‘Talk to Me’. Foto: A24.

El siguiente paso fue el cine. En 2023 debutaron como directores de largometrajes con Talk to Me, una producción australiana de terror realizada con un presupuesto de poco más de 3 millones de dólares. La película recaudó más 90 millones de dólares en la taquilla internacional.

Dos años después estrenaron Bring Her Back (2025), su segundo largometraje. Aunque contó con un presupuesto considerablemente mayor, cercano a los 15 millones de dólares, también logró un buen desempeño comercial al recaudar cerca de 40 millones de dólares en todo el mundo.

Kane Parsons

Kane Pixels – 3,21 millones de suscriptores

Un creador de contenido de apenas 20 años que se convirtió en el director más joven fichado por A24. Sus más de 3 millones de suscriptores en YouTube, reunidos a través de su canal Kane Pixels, fueron el respaldo perfecto para liderar un proyecto que hoy es uno de los mayores fenómenos de taquilla del año.

Todo comenzó alrededor de 2018, cuando empezó a subir videos a YouTube. A partir de ahí experimentó con distintos formatos, desde sketches y collages hasta videoclips, animaciones y proyectos narrativos cada vez más ambiciosos.

Chiwetel Ejiofor en ‘Backrooms’ / Foto: A24

Sin embargo, el verdadero éxito llegó en 2022 con el estreno de Backrooms, una serie de horror liminal que se convirtió en un fenómeno viral. El primer episodio acumula más de 80 millones de reproducciones, y eso sin contar el resto de los videos que expandieron el universo de la historia.

Tras ese éxito llegó The Oldest View, otra serie de horror creada por Parsons que también encontró una enorme audiencia y consolidó su reputación como uno de los narradores más interesantes surgidos de internet.

Fue entonces cuando A24 lo contactó. Tenía 16 años, y le propusieron dirigir una película basada en el concepto de los espacios liminales. Él pidió esperar a cumplir la mayoría de edad y, cuando finalmente aceptó, también solicitó que el calendario de filmación se ajustara a sus vacaciones escolares.

El resultado fue Backrooms (2026), una película realizada con un presupuesto de 15 millones de dólares que, hasta el momento, ha recaudado 118 millones en la taquilla internacional.

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Curry Barker

that’s a bad idea – 1,23 millones de suscriptores

Curry Barker es el otro nombre que está removiendo fibras en la industria cinematográfica en 2026. Con apenas 26 años, se convirtió en uno de los directores más rentables del año. Y buena parte de ese éxito, creemos, puede explicarse por su experiencia previa como creador de contenido junto a Cooper Tomlinson.

Lo más interesante del caso de Barker es que su formación creativa proviene de un lugar similar al de Jordan Peele: una comprensión del horror construida a partir de la comedia.

‘Obsesión’: El fenómeno de taquilla que logró lo imposible (algo que sólo la propaganda pudo) / Foto: Universal Pictures

Junto a Tomlinson, Barker creó el canal de YouTube it’s a bad idea, donde producen, filman y publican sketches de comedia en formatos tanto cortos como largos. A través de esos videos fueron perfeccionando algo que después resultaría fundamental para su carrera cinematográfica: el control del ritmo, la tensión y las expectativas de la audiencia.

De la mano de Jason Blum y su alianza con Universal Pictures, Barker estrenó Obsesión, una película realizada con un presupuesto de apenas 750 mil dólares y protagonizada por un elenco relativamente desconocido. La película superó los 150 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en una de las producciones más rentables jamás realizadas en relación con su presupuesto.

Obsesión consiguió algo todavía más extraordinario: su segundo y tercer fin de semana en cartelera fueron más exitosos que el primero.

Dylan Clark

Dylan Clark – 178 mil suscriptores

En 2024, Dylan Clark subió un video a su canal de YouTube para agradecer a su audiencia por alcanzar los 100 mil suscriptores. Lo genial es que, dos años antes, se hizo viral con Portrait of God, un cortometraje escrito y dirigido por él que acumula más de 10 millones de reproducciones.

Desde 2019, Clark comenzó a construir una filmografía de cortometrajes que poco a poco le permitió desarrollar una voz propia dentro del género de terror. Y todo indica que ese trabajo terminó rindiendo frutos.

Imagen de ‘Portrait of God’ / Foto: YouTube Dylan Clark

A finales de 2025 cerró un acuerdo con Universal Pictures para adaptar Portrait of God a la pantalla grande. La producción contará con la participación de dos figuras fundamentales del cine de terror contemporáneo: Sam Raimi y Jordan Peele.

También fue elegido para escribir y dirigir el reboot de El proyecto de la bruja de Blair. Además, el proyecto contará con la participación de los creadores y actores originales en labores de producción.

Lo que vuelve especialmente interesante el caso de Dylan Clark es que todavía no ha estrenado un largometraje. Y aun así, los estudios ya lo consideran una apuesta lo suficientemente sólida como para confiarle dos proyectos de alto perfil.