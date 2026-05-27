Obsesión es el nuevo fenómeno dentro del género de terror en 2026. Lo que fueron Weapons en 2025, Talk to Me en 2024, Evil Dead Rise en 2023 o Smile en 2022, es Obsesión para este año: la sorpresa de la taquilla internacional que, a diferencia de todas las anteriores, logró algo más, algo que parecía imposible.

Imagen de ‘Obsesión’ / Foto: Blumhouse

Obsesión: una película “barata” que reventó la taquilla

Pero vamos por partes. Obsesión es una película escrita y dirigida por Curry Barker que, de acuerdo con una entrevista, costó 750 mil dólares. ¡No es nada si lo comparamos con los desorbitados presupuestos que ahora tienen muchas películas de más de 100 millones!

Pero el género de terror siempre ha funcionado con poco. Al no ser considerado por las academias como algo “artístico”, sus presupuestos suelen arrancar desde abajo, obligando a los creadores a valerse de la imaginación para hacer que todo funcione. Esa es la realidad, y también una de las razones por las que el terror es tan amado por las audiencias de todo el mundo.

Dicho eso, parte de la noticia alrededor de Obsesión es que, de los 750 mil dólares que costó, ya ha recaudado cerca de 80 millones en taquilla, con proyecciones de superar los 100 millones. Eso la convierte en uno de los mayores éxitos recientes dentro y fuera del género.

Su segundo fin de semana fue mejor

Pero eso todavía no es lo más sorprendente. Lo que realmente nos trajo aquí para hablar de Obsesión es que logró algo que muy pocas películas consiguen y que, en ejemplos recientes, sólo había alcanzado una cinta de propaganda: aumentar su taquilla en el segundo fin de semana de estreno.

Así como lo leen. En su segundo fin de semana, Obsesión recaudó 23.9 millones de dólares, aumentando 39 por ciento respecto a su debut. Y eso es algo que sólo Sound of Freedom de Alejandro Monteverde había conseguido recientemente.

De cualquier manera, las personas detrás de ‘Sound of Freedom’ lograron que millones de personas vieran la película/Foto: Angel Studios

Sound of Freedom se estrenó en el verano de 2023 y en su primera semana recaudó cerca de 20 millones de dólares. Pero en su segundo fin de semana hizo 27.2 millones. Distribuida por Angel Studios, una productora católica/cristiana, la película terminó recaudando 250 millones de dólares a nivel internacional.

Sound of Freedom abrió un debate intensísimo en el año de su estreno considerando que impulsaba una agenda relacionada con QAnon, el movimiento conspiracionista de derecha del que su protagonista, Jim Caviezel, es partidario. Además, Eduardo Verástegui, actor y activista mexicano, fue uno de sus productores.

Por esas circunstancias, Sound of Freedom fue calificada como propaganda, convirtiéndose en un fenómeno de taquilla en 2023 visto por millones de personas: tanto aquellas cercanas a las ideologías de quienes estuvieron detrás de la película como, también es justo decirlo, quienes simplemente sintieron curiosidad.

Imagen de ‘Obsesión’ de 2026 / Foto: Blumhouse

¿De qué va Obsesión?

Lo mejor es que Obsesión y Sound of Freedom no se parecen en nada. Absolutamente en nada.

Pero es interesante cómo algo que sólo había logrado la propaganda y la conversación alimentada por teorías de conspiración en internet, ahora lo consiguió una película que simplemente fascinó a la audiencia. Y esa misma audiencia se ha encargado de recomendarla.

Obsesión mezcla el horror sobrenatural —a través de la magia— con un relato sobre dependencia emocional. Su protagonista es Bear, un sujeto promedio enamorado de Nikki, su amiga de la infancia, quien jamás ha mostrado interés romántico en él.

La cosa es que Bear recurre a la magia mediante un deseo que se cumple al romper una ramita de sauco para que Nikki lo ame más que a cualquier otra cosa en el mundo… y funciona. Nikki se obsesiona con Bear en niveles aterradores.

La taquilla de este 2026 ha sido una sorpresa para muchos, pero en el buen sentido. Tendremos que ver cómo se comporta ahora que estamos de lleno en el verano con próximos estrenos enormes de La Odisea, Spider-Man 4 y más al futuro con Dune: Part Three y Avengers: Doomsday.