Lo que sabemos sobre el remake de 'A Fistful Of Dollars' de Sergio Leone

Por si todavía no nos ha quedado claro, vivimos en la época de los remakes dentro de la industria del entretenimiento. Desde hace un buen tiempo, las grandes productoras han decidido traer de vuelta películas clásicas que deberían ser intocables. Y el más reciente caso es A Fistful Of Dollars (o Por un puñado de dólares en español) de Sergio Leone.

Fue en 1964 cuando el cineasta italiano estrenó esta cinta, la cual forma parte de su llamada Trilogía del dólar (junto a For a Few Dollars More y The Good, the Bad and the Ugly) y que redefinió por completo la historia del cine. No solo sentó las bases de todo un subgénero, el spaghetti western, también lanzó al estrellato a Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone.

Póster de ‘A Fistful of Dollars’ de Sergio Leone/Foto: Getty Images

En A Fistful Of Dollars seguimos la historia de un pistolero solitario sin nombre (uno de los personajes más icónicos de Eastwood) que enfrenta a dos familias rivales en un pueblo de México desgarrado por la codicia, el orgullo y la venganza. A partir de ahí, se convirtió en un verdadero clásico de culto que ha influido a varias generaciones directores que vinieron después.

Sin embargo, parece que la industria actual cine tiene ganas de revivir esta historia para mostrársela a los jóvenes que quizá, no tienen idea de cómo es un western ni mucho menos lo importante que fueron tanto este subgénero como el papel de Sergio Leone y Clint Eastwood para la historia del cine. Es por eso que hay un proyecto de un remake que no sabemos si nos emociona o no.

Habrá un remake de ‘A Fistful of Dollars’ de Sergio Leone

De acuerdo con Deadline, ya están preparando una nueva adaptación cinematográfica de A Fistful of Dollars bajo la producción de Euro Gang Entertainment, la compañía fundada por el veterano de Hollywood, Gianni Nunnari (quien ha trabajado en películas como 300 y Se7en) y Simon Horsman (que estuvo detrás de Magazine Dreams y Rob Peace).

Junto a ellos está el veterano productor italiano Enzo Sisti (quien se ha involucrado en producciones como la ganadora del Oscar a Mejor Película, The English Patient, La Pasión de Cristo de Mel Gibson y The Life Aquatic with Steve Zissou de Wes Anderson). Pero quizá lo que más llama la atención de todo este proyecto es que Jolly Film, la productora de la película original de Sergio Leone también trabajará en el remake.

Hasta el momento de redactar esta nota, la nueva adaptación de A Fistful of Dollars todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, por lo que los detalles de producción son un secreto por ahora. Lo más probable es que sea en inglés, para llegar a un mayor público, pero el equipo no ha confirmado esta información y aún no se ha revelado quiénes serán el director, el guionista y el elenco.

Es más, con decirles que aún no hay una fecha de inicio para la filmación. Sin embargo, vale la pena recordar que no existido un remake o reinterpretación significativa de la película de Sergio Leone. Lo más cercano fue una versión para la televisión que estaba preparando Mark Gordon (quien ha sido productor de series y películas como Grey’s Anatomy, Criminal Minds, Saving Private Ryan y Steve Jobs) hace cuatro años, pero jamás se concretó. ¿Qué tal? ¿Les emociona este proyecto?

Clint Eastwood en ‘A Fistful of Dollars’/Foto: Getty Images

