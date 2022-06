El concepto del multiverso no es nuevo, pero en los últimos años ha tomado cierta relevancia entre algunas producciones para expandir su historia y procurar el gancho con su audiencia (desde luego que el MCU es el más conocido). Y otras lo hacen para descubrir un montón de posibilidades y temas, tal es el caso de Everything Everywhere All at Once de Daniel Kwan y Daniel Scheinert. ACÁ les contamos más de la película.

Estos directores, conocidos como Daniels, han tomado por sorpresa a la industria en varias ocasiones. Primero con los distintos videos musicales para bandas como Foster the People, The Shins o Tenacious D; hasta su primer largometraje en 2016 titulado Swiss Army Man de la mano con Paul Dano y Daniel Radcliffe.

Ahora, lo hacen de nueva cuenta con Everything Everywhere All at Once y el protagónico de (la espectacular) Michelle Yeoh. Así que a propósito del estreno, tuvimos oportunidad de platicar con ambos sobre los distintos temas que se abordan en la cinta como la tortuosa idea de la maternidad, las limitaciones que las ficciones le aplican a las identidades, las lecciones en el set y las escenas más emocionales.

Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once tiene como protagonista a una mujer llamada Evelyn, una migrante china que lleva una lavandería junto a su esposo Waymond y su hija Joy. Su padre, un hombre conservador y cruel, también vive con ella, y se la pasa criticándola por todo.

La vida de Evelyn es un caos, y se refleja en sus constantes intentos por poner en orden sus facturas para llegar preparada a su cita con el fisco. Pero cada vez que intenta sentarse y sacar cuentas, algo sucede. Siente que su esposo no la ayuda en nada (al contrario, empeora las cosas) y la relación con su hija es terrible. Además, la presencia de su padre ha hecho las cosas más complicadas, sobre todo por los intentos de Joy se presentarle a su novia Becky.

Michelle Yeoh es Evelyn en ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

Un día, tras su llegada a las oficinas gubernamentales, Evelyn descubre que existe una variedad de universos alternos, los cuales están sometidos por la amenaza de una entidad maldita que busca controlarlos a todos bajo el régimen de un bagel… tal cual.

Nuestra protagonista debe conectarse con sus “otros yo” de las otras realidades para adquirir habilidades que la ayuden a derrotar a Jobu Tupaki. Pero en su recorrido entre estos universos, descubre que aquellas versiones de sí misma tienen una vida mucho más plena, exitosa y libre que la suya.

Jamie Lee Curtis en ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

La genialidad de Daniels

Hay un montón de conversaciones en la película que se van revelando conforme avanza la cinta. Uno de los más relevantes es la idea que tenemos sobre la maternidad como un sacrificio constante relacionado con el dolor emocional y físico.

Otro de los temas revelantes se dirige hacia la identidad y cómo en las ficciones se suelen escribir personajes que se reducen a una sola problemática. Por ejemplo, en el caso de un personaje que forme parte de las comunidades LGBTQ+, todo se centra en su sexualidad y preferencias sexuales. No hay más. En Everything Everywhere All at Once, no sucede este con el personaje de Joy, el cual es mucho más complejo.

‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

Daniels tomaron varias referencias para crear esta historia que va del drama y la comedia, hasta la ciencia ficción con secuencias impresionantes de acción. ACÁ les contamos más sobre las inspiraciones fílmicas.

La película ha sido un éxito entre las críticas, pero sobre todo en taquilla. Hasta ahora, por ejemplo, es la película más taquillera de A24, el mismo estudio/distribuidora que nos ha dado cintas como Lady Bird, Midsommar, Hereditary, The VVITCH, The Green Knight, Minari, Moonlight, y más. Everything Everywhere All at Once se estrena en todo México este jueves 23 de junio.