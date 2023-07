"Push": Matchbox Twenty habló sobre el uso de su polémica rola en 'Barbie'

Lo que necesitas saber: En la película de 'Barbie' hay varias escenas que serán icónicas. Una de ellas es cuando los Kens cantan "Push" de Matchbox Twenty, una rola polémica por su letra violenta hacia la mujer. Sin embargo, parece que esa era la intención que Greta Gerwig quería transmitir y al vocalista de la banda le encantó el sentido que le dieron a su rola en la cinta.

La película de Barbie tuvo un montón de cosas que nos encantaron, desde el diseño de producción hasta el poderoso discurso que nos dejó uno de sus personajes. Otro punto que disfrutamos muchísimo en esta cinta fue la música que usaron para el soundtrack, con artistas como Dua Lipa, Billie Eilish, Lizzo, Charli XCX y más. Sin embargo, en medio de estas artistas se coló Matchbox Twenty.

Para los que no sepan de quiénes estamos hablando, Matchbox Twenty es una banda de rock alternativo que gozó de muchísima popularidad en los 90, gracias a rolas que se colaron en el gusto de los jóvenes de la época. Pero aunque ustedes no lo crean, una de sus canciones más famosas apareció dentro de la música oficial de la película de Barbie, aunque con un poco de controversia.

Margot Robbie en la película de ‘Barbie’/Foto: Warner Bros. Pictures.

Matchbox Twenty aparece en la película de ‘Barbie’ con “Push”

Para ser exactos, Matchbox Twenty participa en la película de Barbie con su rola “Push”, la cual canta ni más ni menos que el Ken principal –interpretado por Ryan Gosling– junto a los demás Kens. No queremos spoilearles nada (así que aquí va el aviso), pero los actores que dan vida al clásico muñeco se echan esta canción en una serenata a las Barbies en la playa, una interpretación que dura horas.

Sin embargo, este momento donde suena la rola de Matchbox Twenty pretende burlarse de la banda de los 90, pues es irónico que los Ken dediquen la canción a las Barbies, pues analizando la letra se darán cuenta que tiene un mensaje un tanto machista y violento. Lo bueno es que la que la banda lo entendió, pues su líder está completamente de acuerdo con que se utilice su canción como para hacer una broma.

Resulta que en una reciente entrevista para USA Today, el frontman de Matchbox Twenty, Rob Thomas declaró que le pareció divertidísima esta escena de la película de Barbie donde suena “Push”. Además, el cantante recordó cómo le avisaron que su canción aparecería en la cinta dirigida por Greta Gerwig (a quien, por cierto, dijo que admiraba muchísimo y tenía un crush con la directora.

“Cuando recibí la llamada para ‘Barbie’, me dijeron: ‘Ken está junto a la chimenea, está tocando la canción y es su grupo favorito’. Así que lo hice pensando que sería el blanco de las bromas, y me pareció bien. Tengo la piel bastante dura (…) Además, Greta Gerwig siempre ha sido uno de mis crush… Así que el hecho de que no disminuyera mi crush por Greta es aún mejor”.

A Rob Thomas le gustó el giro que le dieron a “Push” en la película/Foto: Getty Images

Y quizá en este punto se estén preguntando por qué Greta Gerwig decidió utilizar específicamente una de las rolas más famosas de Matchbox Twenty para esta escena de la película de Barbie. Aunque no lo crean, la respuesta es muy sencilla, pues la cineasta era fan en su adolescencia de la banda y quizo incluirlos en la cinta.

“Al crecer, me encantaba esa canción. Me decía: ‘Este es mi rock ‘n’ roll, papá. Disfruto con The Who, pero estos son mis chicos’. Y no fue hasta la universidad cuando pensé: ‘¿De qué trata esta canción? Sólo de pensar en mí a los 13 años cantando y sintiéndola de verdad, pensé: ‘Qué interesante'”.

Greta Gerwig explicó por qué incluyó “Push” de Matchbox Twenty en ‘Barbie’/Foto: Getty Images

La banda hasta le dedicó esta rola a Ryan Gosling

De cualquier manera, la escena en donde aparece “Push” de Matchbox Twenty en la película de Barbie, es una de las favoritas del público, por lo irónico que resulta que los Kens quieran conquistar a las muñecas cantándoles una canción que tiene una letra que habla sobre ejercer violencia hacia una mujer (aunque según Rob Thomas, la compuso pensando en una novia tóxica que lo maltrataba).

Por supuesto que la banda está aprovechando el hype que tiene la rola actualmente, pues en uno de los shows de la gira de promoción de su más reciente disco, Where The Light Goes, Thomas le dedicó “Push” al mismísimo Ryan Gosling… así como lo leen. Y sin duda, Ken estaría muy feliz si viera este momentazo, jiar jiar jiar.

