Después de su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia en competencia por el León de Oro, BARDO, la más reciente película de Alejandro González Iñárritu, llegará a México como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia o FICM. Nosotros ya la vimos, y ACÁ, sin spoilers, les contamos qué tal.

La película del cineasta, la cual marca su regreso a México después de 20 años, será la encargada de abrir esta edición como su película inaugural. Esta no es la tercera vez que Iñárritu abre el FICM, pues ya lo ha hecho con cintas como Birdman (2014) , Biutiful (2010) y la versión restaurada de Amores perros en 2020.

No es cosa menor. El FICM es la fiesta más grande del cine mexicano, y este 2022, además, celebra su 20 aniversario. Y qué mejor que hacerlo con una de las cintas más esperadas del año de uno de los directores más aclamados a nivel internacional. Pero acá les contamos cuándo y dónde se estrenará BARDO: Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades.

Este es el póster oficial de ‘BARDO’, la nueva película de Alejandro González Iñárritu/Foto: Netflix

Alejandro González Iñárritu en el FICM

Este jueves 22 de septiembre salió el primer tráiler oficial de BARDO (AQUÍ se los dejamos), y por ahí vimos al inicio que formaría parte de la Selección oficial del FICM (junto a la Selección de otros festivales tales como fue Venecia, Telluride o el BFI London que se llevará a cabo a inicios de octubre).

El Festival Internacional de Cine de Morelia se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre de este 2022, por lo que BARDO abrirá esta edición número 20 con la presencia de Alejandro González Iñárritu en la ceremonia de inauguración para arrancar con las actividades.

Daniel Giménez Cacho como Silverio Gama en ‘BARDO’ / Foto: Cortesía Netflix

BARDO, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades

BARDO (o Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades) es el último largometraje de Alejandro González Iñárritu. Y como les contamos, marca su regreso a filmar a México después de más de 20 años, pues su primera y última cinta acá fue Amores perros del 2000. La filmación se llevó a cabo en la Ciudad de México en el verano y otoño de 2021.

La cinta tiene entre sus protagonistas a Griselda Siciliani y Daniel Giménez Cacho, este último para interpretar a un periodista mexicano que después de muchos años fuera del país (20 para ser exactos), regresa a México previo a recibir un premio internacional tan sólo para encontrarse con una realidad que no conoce ni reconoce de ninguna manera. Es así como comienza a cuestionarse varias cosas sobre su origen, la identidad, familia, amigos y su estado: ya no pertenece aquí, pero nunca ha pertenecido allá.

Daniel Giménez-Cacho y Alejandro G. Iñárritu en el Centro Histórico de la CDMX. / Foto: SeoJu Park

Alejandro González Iñárritu se reunió con Eugenio Caballero para el diseño de producción, nominado al Oscar por su trabajo en ROMA y El laberinto del fauno, de esta última ganador de la estatuilla. En el diseño de vestuario está Anna Terrazas, quien cuenta con créditos en ROMA.

Para la fotografía, Iñárritu se trajo a Darius Khondji, a quien reconocemos por su participación en filmes que van desde Se7en, hasta My Blueberry Nights, Midnight in Paris, Amour y Okja. Y la música será de Bryce Dessner (miembro de The National), con quien ya había colaborado para The Revenant.

De acuerdo con la página oficial de la película para el Festival Internacional de Cine de Venecia, BARDO tiene una duración de 174 minutos.