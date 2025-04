Lo que necesitas saber: La historia de la que iba a ser la última película de Tarantino se convirtió en algo centrado en Cliff Booth. Ahora el proyecto estaría en manos de David Fincher.

Una cosa tan loca e inesperada, que parecía broma del “April Fool’s”… pero no, es más que real: Brad Pitt volverá a interpretar a “Cliff Booth”, el personaje de Once Upon a Time In Hollywood para una película dirigida por David Fincher.

Brad Pitt habría rescatado el proyecto

El rumor de esto fue divulgado, primero, en The Playlist y luego (dada la fecha en que se dio) investigado y confirmado por Deadline. Y, de acuerdo con el sitio especializado en noticias de Hollywood, todo es real…

Según Deadline, el guion es de Quentin Tarantino, quien –diiiiiiiicen– posiblemente tuvo la idea de hacer la película. Sin embargo, el proyecto fue olvidado y se enfocó más en la que iba a ser última película: The Movie Critic (la cual acabó por cancelar). Brad Pitt fue quien, con visto bueno del director de Once Upon A Time In Hollywood, rescató la historia.

Quentin Tarantino y Brad Pitt podrían colaborar en su tercera película juntos. Foto: Getty.

El actor que dio vida a Cliff Booth mostró el guion a David Fincher y éste se mostró más que interesado y llevaría la realización de la película con la ayuda de Netflix, la plataforma donde ha desarrollado la mayoría de sus proyectos (uno de ellos, House of Cards).

Netflix pagaría 200 mdd a Tarantino por el guion

La película no sería propiamente una secuela de Once Upon a Time In Hollywood, sino más bien un “derivado”… un spin-off (como dice la chaviza) centrado en “aventuras” que vivió Cliff Booth, luego (y antes) de lo que vimos en la película de Tarantino.

“Es comprensible que Pitt quisiera repetir el papel de Booth: ganó su primer Óscar por interpretar al doble de acción y confidente de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Quedaba mucho por explorar en el pasado de Booth como soldado héroe y asesino a sangre fría”, señala Justin Krull de Deadline.

Brad Pitt como Cliff Booth / Vanity Fair

La “última” película de Tarantino acabó siendo la historia de Cliff Booth

Como sabemos, la que sería la décima y última película de Tarantino, The Movie Critic, terminó por cancelarse… debido a que el guion acabó por convertirse en esto que dirigirá David Fincher: una historia protagonizada por el personaje de Brad Pitt, Cliff Booth.

El sitio que inició con esta alocada noticia señala algo un poquito diferente a lo que publica The Deadline: que fue Tarantino quien mostró el guion a David Fincher… y éste, muy por debajo de la mesa, llevó el proyecto a Netflix.

Como sea que haya pasado, la cosa está así: la plataforma streaming está a nada de pagar más de 200 millones de dólares por el guion a Tarantino… y a partir de ahí, tener todo listo para comenzar a filmar en julio próximo.