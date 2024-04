Lo que necesitas saber: Parece que Quentin Tarantino ya no quiere que 'The Movie Critic' sea su última película, pues buscará otra historia para cerrar su carrera.

Así como existen proyectos importantísimos y exitosos en la industria cinematográfica, hay algunos que por alguna u otra razón, ni siquiera lograron llegar a la pantalla grande. Tal es el caso de The Movie Critic, la presunta última cinta de Quentin Tarantino quien al parecer, ya se arrepintió de desarrollar esta producción.

Desde hace varios años, el cineasta estadounidense declaró que con su décima película, se retiraría para siempre. Al principio todos pensamos que esto solamente era un chiste, pero con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que Tarantino hablaba de verdad. Es por eso que esta cinta final llamaba mucho la atención.

Quentin Tarantino se retirará tras estrenar ‘The Movie Critic’. Foto: Getty.

Quentin Tarantino ya desechó el proyecto de ‘The Movie Critic’

De acuerdo con Deadline, fuentes anónimas les informaron que Quentin Tarantino abandonó por completo la producción de The Movie Critic y de plano ya no lo hará. Sin embargo, también mencionan que parece que ha vuelto a plantearse seriamente cuál será la trama de su décima y última película, con la que supuestamente ahora sí, dirá adiós.

“Simplemente cambió de opinión”, afirmaron los informantes a la fuente sobre la situación del cineasta estadounidense. Pero además de esto, dicen que a pesar de que cambió de opinión y ya enterrará este proyecto, Tarantino volverá a la mesa de dibujo para descubrir cuál será la película final que quiere c0po… así como lo leen.

Quentin Tarantino/Foto: Getty Images

La historia de “la última película de Tarantino”

Como ya se los comentábamos hace un buen rato, The Movie Critic iba a ser la gran película final de Quentin Tarantino. La cinta estuvo en preproducción durante más de un año e incluso sonaba fuerte que Brad Pitt volvería a trabajar con el director, repitiendo el papel de Cliff Booth, personaje de Once Upon a Time in Hollywood que le valió su primer Oscar como Mejor Actor de Reparto.

La película iba a estar ambientada en California en 1977, con una trama que seguía a “un tipo que realmente vivió, pero nunca fue realmente famoso, y solía escribir críticas de películas para una revista con contenido para adultos”. Sin embargo, de un año para acá, muchas cosas impactaron a la producción de Tarantino.

Brad Pitt recibiendo el premio a Mejor Actor de Reparto en los Oscar 2020/ Foto: Getty Images

Para empezar, estaba programado que Quentin Tarantino comenzara con la filmación de The Movie Critic en otoño de 2023, pero se retrasó debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Por si esto no fuera suficiente, el guión sufrió varios cambios, pues terminó siendo una especie de secuela o continuación de la historia de Cliff Booth de Once Upon a Time in Hollywood, con Pitt listo para repetir su papel.

No sabemos cuál será la última película de Tarantino, pero nos queda claro que tras retirarse de la industria cinematográfica para evitar que lo consideren “fuera de ritmo” con los cineastas actuales, una vez que se “vaya”, probablemente se adaptará a una vida de otros proyectos creativos, como hacer libros, televisión o producciones teatrales. ¿Cómo lo ven?

