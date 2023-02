En noviembre del 2022 y luego del gran recibimiento que tuvo The Whale, Brendan Fraser se hacía tendencia cuando habló sobre la ceremonia de los Golden Globes (realizada en enero pasado) en la que tuvo una nominación. Él dijo que su madre “no crió a un hipócrita” y confirmó que no asistiría a la premiación.

Dichas declaraciones proceden del desafortunado incidente que vivió con Philip Berk, periodista y anteriormente alto ejecutivo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés y organizadores de los GG). En un evento del 2003, Berk había agredido sexualmente a Fraser en un acto que fue uno de los tantos que puso en tela de juicio las maneras en que se manejaba la organización.

Brendan Fraser. Foto: Getty.

Durante los últimos años, los Golden Globes y la HFPA se han visto envueltos en todo tipo de polémicas no solo relacionadas a agresiones sexuales como esta, sino también a escándalos de racismo entre otras cosas. Así que la organización, para limpiar su imagen, ha intentado implementar una reforma entre sus miembros, ejecutivos y de más… Que si somos honestos, no ha rendido los frutos esperados.

Y bueno, en medio de todo eso, incluso el propio Fraser en una nueva serie de declaraciones, volvió a lanzar una declaración sobre la organización y el valor que tiene para él su nominación en la ceremonia más reciente.

Brendan Fraser dice que los Golden Globes no tienen ningún valor para él

En una reciente entrevista con Howard Stern, Brendan Fraser habló sobre su nominación a los Golden Globes 2023, donde fue considerado a Mejor Actor en una Película de Drama por The Whale. El premio finalmente se lo llevó Austin Butler por Elvis, a lo que Fraser respondió diciendo que lo merecía.

Sin embargo, la plática con Stern fue más a fondo y Brendan dijo que como fuese, a él no le interesaba ni quiere realmente ganar ese premio alguna vez. “Me encontré preguntándome si esta es una nominación cínica… todavía tengo que ver los resultados de su reforma. Todos todavía estamos esperando eso, a decir verdad… Lo que importa es que no significaría nada para mí. No lo quiero….

“Porque no sería significativo para mí. ¿Dónde voy a poner ese adorno del capó? ¿Qué haría con eso?“, dijo el actor.

Brendan Fraser recibiendo el Critics Choice Award por The Whale. Foto: Getty Images

Howard Stern también le preguntó a Brendan Fraser si sintió que otros actores debieron solidarizarse con él al negarse a asistir a la ceremonia. “Es mi lucha y de nadie más… no necesito que todos se solidaricen conmigo”, dijo el actor de The Mummy.

“Sería un acto de fe para quienquiera que sea. Y sería un riesgo calculado y además podría ser banalizado muy fácilmente por la visión cínica de todo esto“, agregó Fraser sobre la posibilidad de que otros nominados se hayan unido a una protesta por su causa.

Por ahora, Brendan se prepara para la ceremonia próxima de los Oscar el 12 de marzo, donde es favorito para llevarse la estatuilla a Mejor Actor por la película antes mencionada.