Uno de los grandes regresos de la industria del entretenimiento en este 2022, ha sido el de Brendan Fraser. Luego de algunos algunos años haciendo papales de un perfil discreto, el reconocido actor vuelve a colocarse en la órbita de las grandes luminarias de Hollywood gracias a su protagónico en The Whale de Darren Aronofsky.

Y es que si hacemos un balance de lo que ha provocado la película en la conversación de la crítica especializada, la cinta prácticamente se perfila como una de las grandes favoritas para llevarse cualquier cantidad de nominaciones y estatuillas en la temporada de premios.

Brendan Fraser en 2021 / Foto: Getty Images

Sin embargo, de cara a lo que podría venir en cuanto a premiaciones, el propio Brendan ha sido muy claro en que los Golden Globes no están en su prioridad de ninguna manera.

Brendan Fraser asegura que no asistirá a los Golden Globes 2023

En una reciente entrevista con la revista GQ, Brendan Fraser habló un poco sobre estos años en los que, a ojos del mundo en general, estuvo escondido de los grandes reflectores. Si bien no es como que haya desaparecido del todo (como dijimos ha hecho papeles de perfil más bajo del que le conocemos), el actor es enfático y en esta plática menciona que entiende perfecto por qué la percepción de que estuvo ausente.

Pero una de las cosas más llamativas de la charla es la parte en la que el entrevistador Zach Baron le pregunta sobre la próxima temporada de premios, donde ya muchos lo colocan como el gran favorito en la categoría de Mejor Actor en los Oscar. Eso sí, antes, como suele suceder cada año, uno de los parámetros rumbo a la máxima ceremonia del cine son los Golden Globes… y ahí, Brendan prefiere poner tierra de por medio.

Brendan Fraser, Darren Aronofsky y el elenco de ‘The Whale’. Foto: Getty.

“Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), que respeto por ellos”, dijo Brendan Fraser a GQ aludiendo a que no le guarda ningún tipo de estima o consideración a la organización que realiza los Golden Globes.

“No, no participaré… Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”, agregó el actor dejando en claro que aún si se llevara una nominación por The Whale en esta premiación, no piensa asistir a la ceremonia que se llevará a cabo el 10 de enero del 2023.

La desafortunada experiencia de Fraser con un ejecutivo de la HFPA

Las declaraciones de Brendan Fraser no son fortuitas y tienen un trasfondo importante para recalcar. Fue en 2018, también en una plática para GQ, cuando habló públicamente por primera vez sobre un desafortunado encuentro con un alto ejecutivo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los ya mencionados organizadores de los Golden Globes. Esa persona era Philip Berk.

Resulta que en una cena organizada por la HFPA en el 2003, Fraser se encontró con Berk, se saludaron y este último pellizcó en los glúteos al actor. El ahora expresidente de la HFPA mencionó en su momento que lo había hecho a manera de broma, pero Brendan dice que hubo algo más que un simple chiste de mal gusto.

“Su mano izquierda se estira, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca… y comienza a moverlo. Me sentí enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Sentí como si hubiera una bola en mi garganta. Pensé que iba a llorar…”, relató el actor de The Mummy en aquel artículo de hace cuatro años.

Philip Berk en 2010. Getty Images

Tras la denuncia pública, se abrió una investigación en la que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood condenó los actos de acoso, pero la organización no pareció convencida en primera instancia de tomar cartas en el asunto contra su miembro, Philip Berk.

Se dice que incluso, la HFPA intentó conciliar el caso y lanzar un comunicado más que diría algo como: “Aunque se concluyó que el Sr. Berk tocó inapropiadamente al Sr. Fraser, la evidencia respalda que se pretendía tomarlo como una broma y no como un acercamiento sexual”. Para ello, necesitaban el consentimiento de Brendan Fraser, quien finalmente se negó a firmar el anuncio en favor de su propia integridad.

Lamentablemente, Philip Berk continuó como miembro de la Asociación algunos años más después de esa revelación. Esto, al menos hasta que explotó la burbuja de polémicas de la HFPA con el artículo de Los Angeles Times del 2021 donde se criticó la falta de votantes y representatividad afrodescendiente al interior de la organización. Después de esto último, esta misma se fue en picada perdiendo socios, apoyo de los estudios más importantes de la industria y de figuras de la actuación, y hasta fuimos testigos de una edición de la premiación en 2022 que ni siquiera fue televisada.

Brendan Fraser. Foto: Getty.

Ahora, la HFPA se ha sometido a una reformación de sus miembros votantes y altos mandos luego de la avalancha que se les fue encima. Berk, dicho sea de paso, ya no forma parte de la Asociación. Y es justo decirlo, el testimonio de Brendan Fraser también forma parte de estas denuncias que en suma de todo, ayudan a esclarecer los malos manejos de este tipo de poderosas organizaciones.

Y bueno, lo que nos queda de aquí en adelante es ver si el actor logra concretar el Oscar que la crítica y el público desean que se lleve por The Whale. Se lo merece, sin duda.