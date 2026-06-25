Preparen los tamales y pónganse los cinturones de seguridad porque Burro, el famoso coprotagonista de la franquicia animada de Shrek, tendrá su propia película. Y tan es así que hasta ya le programaron una fecha de estreno.

La película de Burro funcionará como un spin-off de la saga de Shrek y estará respaldada, desde luego, por Universal y DreamWorks, la casa del ogro y su mejor amigo desde que arrancaron las producciones fílmicas en el lejano, muy muy lejano, 2001.

Burro de Shrek / Foto: Dreamworks

La película de Burro

La película en solitario de Burro estará dirigida por Charlie Bean, quien tiene créditos en The Lego Batman Movie y el live action de La dama y el vagabundo, junto a Matt Flynn, quien trabajó en producciones como The Wild Robot, Puss in Boots: The Last Wish y The Bad Guys 2.

De lo más importante es que Eddie Murphy volverá para prestar su voz en esta nueva aventura de Burro, que funcionará como una historia de origen: la razón por la que Burro es tan Burro. ¿Será que descubramos cómo es que puede hablar?

Fecha de estreno de Donkey

Les decíamos que la cosa está tan confirmada con la película de Burro que ya tiene fecha de estreno: 30 de junio de 2028. Un año después, aproximadamente, de la salida de Shrek 5.

El estreno de Shrek 5

La noticia de la película de Burro surge una semana después del lanzamiento del primer tráiler oficial de la quinta entrega de Shrek, la cual, es justo decirlo, no ha sido muy bien recibida por los fans por varias razones.

La primera: nadie esperaba que confirmaran Shrek 5 considerando que la tercera y la cuarta entrega no tuvieron el mismo nivel de aclamación que las primeras dos películas. Además, Shrek 4, de 2010, suponía el cierre de la historia del ogro, Fiona y Burro en la pantalla grande.

Aquí el primer tráiler de ‘Shrek 5’… no sabemos qué pensar / Foto: Universal Pictures

La segunda es la animación. Cambió, se ve más “pulida” o “lisa”, como han comentado en las publicaciones de Shrek 5. Parte de lo que hizo tan genial a Shrek hace más de 20 años es que su animación rompía con los formatos establecidos por Disney y Pixar, que llevaba relativamente poco en la industria.

La tercera hace alusión a la audiencia en Latinoamérica. Y es que, si bien el elenco original en inglés está de regreso con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz, con el agregado de la voz de Zendaya, para el doblaje en LATAM no, sobre todo por la ausencia de Alfonso Obregón para Shrek.