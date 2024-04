¿Lo vieron? El capítulo de Dragon Ball que provocó un conflicto diplomático entre México y Japón

Lo que necesitas saber: Lo crean o no, en 2018 un capítulo de Dragon Ball provocó (bueno, casi) un conflicto diplomático entre México y Japón. ¡¿POOOR?!

2024 será un año que los amantes del manga y el anime no olvidarán, pues fue en este donde el mundo perdió a Akira Toriyama, el mangaka y diseñador japonés que el pasado 1 de marzo falleció debido a una hemorragia cerebral aguda.

Apenas han pasado unas semanas de su muerte y la gente no deja de recordar a Toriyama a través de sus obras. Una de ellas, por supuesto, es la de Dragon Ball, uno de los mangakas más famosos del mundo –que posteriormente se volvió una serie animada– donde Toriyama presentó a Goku.

Personajes de Dragon Ball. Foto: Toei Animation.

Los fans de Dragon Ball aún lamentan la partida de Akira Toriyama

Sobra decir la inmensa fama que adquirió Goku y todos los personajes de Dragon Ball en todo el mundo. De hecho, en países como México es considerado uno de los anime más importantes y uno que ha acompañado a varias generaciones durante años (sino recuerden las veces que pasaron los episodios en el Canal 5).

Aunque a principios de los años 90 Dragon Ball tuvo un debut bastante flojo (por cuestiones de doblaje y demás que ya les contamos anteriormente), con el tiempo se volvió una serie de culto que impactó fuertemente en la cultura pop del mundo, especialmente la de nuestro país.

Pero recordemos cuando Dragon Ball casi causa un conflicto entre Japón y México

Ya sea en figuras en puestos de mercado, dibujos en juegos mecánicos de feria, publicidad de negocios y hasta canciones, el universo de Goku ocupa un lugar muy especial para los fans del anime en México. Aunque claro, no se ha librado de uno que otro problemilla.

Sino pregúntenle a Miguel Ángel Riquelme Solís, exgobernador de Coahuila que hace seis años provocó un conflicto diplomático entre México y Japón gracias a una iniciativa donde se buscaban proyectar dos episodios de la serie Dragon Ball Super.

México casi se involucra en una bronca diplomática con Japón por Dragon Ball. Foto: Toei Animation.

Por el Gobierno de Chihuahua y su intento de proyectar un episodio de Dragon Ball Super

Por allá de marzo de 2018 la serie de Dragon Ball Super, en ese entonces la saga más reciente de Dragon Ball, estaba por transmitir sus episodios finales (130 y 131) y varios fans en América Latina organizaron reuniones en lugares públicos para poder ver estos episodios.

En Coahuila, los fans de Dragon Ball quisieron tirar la casa por la ventana y buscar la forma de que la reunión para ver los episodios de la serie fueran en un estadio. Algo a lo que el gobierno de dicho estado accedió sin imaginarse el drama que se les vendría encima.

Foto vía: Crunchyroll.

A Toei Animation no le gustó que quisieran proyectar un episodio de Dragon Ball Super de manera masiva

Resulta y resalta que, como ocurre con las noticias de México –nomas’ vean lo que le pasó recientemente a RCG Media y el reciente eclipse solar–, la noticia de las transmisión en Coahuila se hizo viral y llegó a nada más y nada menos que ojos/oídos de Toei Animation.

Para quienes no saben, el estudio de Toei Animation (también responsable de otros éxitos como One Piece, Los Caballeros del Zodiaco, etc.) realizó la serie animada ‘Dragon Ball Z‘, donde adaptó los episodios que Akira Toriyama hizo del manga ‘Dragon Ball’.

En México, Dragon Ball Z se convirtió en una pieza importante en la cultura popular. Foto: Toei Animation.

En pocas palabras, Toei Animation fue quien realizó la serie animada y obviamente no le hizo mucha gracia que muchos quisieran hacer una reunión masiva para ver episodios de Dragon Ball Super sin pagar en plataformas como Crunchyroll.

A través de su cuenta de Twitter, el conocido estudio de ánime publicó un mensaje donde dejaba en claro, no autorizaban esas proyecciones públicas ni mucho menos apoyaban o patrocinaban alguno de esos eventos: “ni nosotros ni ninguno de nuestros títulos respaldamos a ninguna institución”, indicó Toei Animation.

Y hasta la Embajada de Japón en México tuvo que intervenir en el asunto

“En un esfuerzo por apoyar las leyes de derechos de autor, para proteger el trabajo de miles de personas y muchos sectores laborales, les solicitamos que disfruten de nuestros títulos en las plataformas y emisoras oficiales y que no apoyen proyecciones ilegales que inciten a la piratería”, agregó el estudio en su escrito que tomó por sorpresa a varios.

Pero la cosa no paró ahí. Al ver que el gobierno de Coahuila no estaba dando marcha atrás en el evento público para ver los episodios finales de Dragon Ball Super, la Embajada de Japón en México intervino y envió una carta al gobernador de dicho estado para respaldar a Toei Animation y pedir la cancelación del evento.

La Embajada de Japón en México incluso mandó una carta al gobierno de Chihuahua. Foto: Especial

“El Gobierno de Japón manifiesta su interés en que este asunto sea tratado oportunamente de acuerdo con la ley de derechos de autor y sus reglamentos establecidos en México”, mencionaba la carta enviada por la embajada japonesa y donde pedían a las autoridades de Coahuila una decisión final al respecto.

Muchos creyeron que con esto se venía el fin de la relación entre México y Japón, pues el gobierno de Coahuila no quería dar marcha atrás. Incluso Sonia Villareal, entonces presidenta municipal de Piedras Negras, Coahuila, mostró su descontento ante la postura de Japón y Toei Animation.

Toei Animation no autorizaba las fiestas para ver Dragon Ball Super. Foto: Toei Animation.

El Gobierno de Coahuila decidió no moverle más al asunto

“Recibí una carta del Gobierno de Japón con un mensaje que me sorprende y entristece. ¡Nos prohibieron pasar el capítulo de Dragon Ball Super!”, mencionó la mandataria al afirmar que el gobierno de Coahuila cumplió con todos los requisitos para la transmisión.

“No podremos verlo y festejar la victoria de Goku juntos, pero espero disfruten del capítulo”, dijo Villareal en el tuit donde mostró la carta de la Embajada de Japón en México y su petición sobre cancelar los eventos masivos que también se habían planeado en CDMX y otras partes de Latinoamérica.

Recibí una carta del Gobierno de Japón con un mensaje que me sorprende y entristece. ¡Nos prohibieron pasar el capítulo de Dragon Ball Super! Cumplimos con los trámites de solicitud. No podremos verlo y festejar la victoria de Goku juntos, pero espero disfruten del capítulo. pic.twitter.com/TfvD2NDH4C — Sonia Villarreal (@villarrealsonia) March 17, 2018

Aunque en otros estados se hizo la proyección del capítulo de Dragon Ball sin broncas

A pesar del asunto, parece que nada escaló a mayores entre el gobierno de Coahuila y el de Japón, quienes no dieron mayor seguimiento a lo que ocurría. Aunque a muchos les quedó la duda de lo que pasó realmente, pues en el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Y es que ahí el presidente municipal, Armando Cabada, pudo transmitir los episodios a más de 15 mil personas que se reunieron en la Plaza de la Mexicanidad para conocer si Goku iba o no a destruir al poderoso y malvado Jiren.

Algunos políticos aseguraron haber llegado a un acuerdo con el estudio. Foto: X

El famoso anime casi quiebra la relación entre México y Japón

“Con el poder de las Esferas del Dragón, logramos cumplir el deseo de la juventud Juarense. Las negociaciones entre Crunchyroll y Toei Animation fueron fructíferas. ¡Ya tenemos el permiso para ver Dragon Ball!“, escribió en ese entonces el mandatario en su cuenta del ahora llamado X.

Menos mal que la cosa quedó en una advertencia y no hubo un conflicto más grande entre México y Japón. ¿O se imaginan contarle a alguien que nuestro país tuvo conflictos diplomáticos por culpa de una serie de anime como Dragon Ball?

