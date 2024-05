Lo que necesitas saber: El 'episodio prohibido' de Bluey está disponible en YouTube. Y acá les contamos la posible razón por la que Disney nunca lo transmitió.

Es una de las caricaturas más populares de los últimos años y hasta los artistas han hecho sus propias versiones de la intro para comenzar sus conciertos (como los Jonas Brothers, por mencionar un ejemplo). Sí, Bluey se ha convertido en todo un fenómeno de las series animadas para niños y niñas.

Con capítulos que duran menos de 10 minutos, los cuales desde hace un par de años llegan a diferentes partes del mundo a través de la plataforma de Disney+, Bluey es considerada una de las mejores series infantiles de la actualidad y no es para menos.

Imagen ilustrativa de la serie. Foto: Disney+/Ludo Studio.

‘Bluey’ es la serie animada más querida por niños y niñas en todo el mundo

La familia de Bluey (una cachorra pastora ganadera australiana de seis años) está conformada por su hermana menor, Bingo, su mamá, Chilli, y su papá, Bandit, hablan de temas como la familia, el crecer y más situaciones de la vida en su natal Australia.

Pero la serie también se ha ganado las palmas porque muestra problemas o situaciones de la vida real a los que los pequeños se pueden enfrentar en la vida real. Y al mismo tiempo enseña cómo pueden abordarlos y hasta resolverlos de la mejor manera.

Bluey y su familia viven en Australia. Foto: Disney

Pero no se ha salvado de la polémica por algunas escenas

Aunque ‘Bluey’ se ha ganado el aprecio de muchos padres y madres de familia (e incluso un público más allá del de preescolar), como cualquier producto televisivo, no se ha salvado de caer en una que otra polémica por detalles en su contenido.

Disney se ha encargado de modificar algunas escenas de la serie antes de que los capítulos se transmitan en la plataforma. Por mencionar un ejemplo, en dos episodios se eliminó el término “ooga booga“, el cual está relacionado (y de manera despectiva) a los australianos indígenas.

Bluey y su hermana, Bingo. Foto: Disney

De hecho hay un “episodio prohibido” de Bluey que Disney nunca transmitió

Pero hubo un episodio en especial al que Disney no dio su total autorización, tanto que la compañía del famoso ratón, más allá de modificarlo, decidió no incluirlo en el catálogo de la plataforma. Así que los fans de Bluey que vean la caricatura a través de Disney+ simplemente no conocen de su existencia.

Se trata de “Dad Baby”, el episodio número 13 de la segunda temporada, donde se toca el tema del embarazo y cómo es un parto. Algo que la serie hace a través de Bandit, el papá de Bluey, quien juega a estar “embarazado” de Bingo, a quien carga con un viejo chaleco portabebés.

El episodio ‘Dad Baby’, de Bluey, fue omitido por Disney. Foto: Disney.

Donde el papá de Bluey juega a estar “embarazado”

Si bien la trama no suena algo del otro mundo, parece que la razón por la cual Disney no transmitió ese episodio (ni lo agregó a su catálogo) fue porque al final, Bandit “da a luz” a su hija en una alberca inflable que tiene en el patio de su casa.

La verdad es que Disney nunca aclaró por qué decidió no subir y transmitir ese episodio de Bluey que se estrenó en el año 2020, sin embargo, el creador de la serie, Joe Brumm, dijo estar consciente de que muchas cosas son graciosas y quizá no tan aptas para los pequeños de preescolar.

Foto: Disney.

El creador de Bluey aseguró que es uno de sus episodios favoritos de la serie

“A veces decía: ‘Mira, no puedo cambiar esto’. Esto es demasiado gracioso.’ O ‘Me gusta demasiado’. Y entonces simplemente decíamos, ‘Bueno, simplemente no mostraremos ese episodio completo o esa escena o esa secuencia’”, indicó el animador australiano.

En el caso de “Dad Baby”, el año pasado Brumm declaró en una entrevista con The Hollywood Reporter que es uno de sus episodios favoritos. Y aunque es consciente de que no se puede transmitir en Estados Unidos, eso no significa que no seguirá haciendo capítulos así.

Joe Brumm, creador de la serie ‘Bluey’. Foto: Getty Images.

Chequen por acá el ‘episodio prohibido’ de Bluey que ya está disponible en YouTube

No sólo eso, sino que aparentemente Brumm no dejará a los fans con la duda. Y lo decimos porque el pasado 1 de mayo y a través del canal de YouTube de Bluey, se subió el episodio de “Dad Baby” para que los seguidores de la serie puedan checarlo.

Si ustedes son fans de Bluey y aún no han visto el dichoso episodio prohibido, acá se los dejamos para que le echen ojo y saquen sus propias conclusiones. ¿Creen que Disney sí tuvo motivos suficientes para banear este capítulo de la serie?

