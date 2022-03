Las primeras palabras de Chris Rock tras el incidente con Will Smith en los Oscar

Ya han pasado varios días desde la entrega número 94 de los Oscar y estamos seguros que todavía hablaremos de este tema. La ceremonia 2022 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood no la recordaremos por los ganadores de la estatuilla más importante en la industria cinematográfica. No, todos tendremos presente esta premiación por el incómodo momento en donde Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock y cuya conversación sigue bastante fresca.

Fue justo cuando Rock subió al escenario del Dolby Theatre para presentar la categoría de Mejor Documental cuando todo esto sucedió. El comediante hizo varios chistes sobre los invitados, entre ellos Jada Pinkett Smith –esposa de Will– a la que le dijo que esperaba verla en la secuela de G.I. Jane (haciendo referencia a que tenía la cabeza rapada). Sin embargo, luego de reírse de esta broma, el ganador del Oscar a Mejor Actor por King Richard se acercó a Chris y sin pensarlo lo golpeó, dejando al mundo con el ojo cuadrado.

Chris Rock reaparece después del golpe que le dio Will Smith en los Oscar 2022

Desde entonces han pasado un montón de cosas. Will Smith medio se justificó en su discurso de aceptación y más tarde se disculpó públicamente con Chris Rock en sus redes sociales (ACÁ les contamos cómo estuvo el asunto). Jada también mandó un breve mensaje al respecto e incluso la Academia de Hollywood inició una investigación formal sobre el incidente. Pero aún faltaba conocer lo que diría el standupero sobre este momento que rápidamente se hizo viral y sorprendió a propios y extraños.

Resulta que hace algunos días, Rock regresó a los escenarios para dar una serie de presentaciones de comedia. En ellas y de acuerdo con Deadline, además de tener llenos, estaba el morbo por saber si hablaría sobre lo que pasó con Smith en los Oscar 2022, pero al menos en la primera fecha que dio se limitó a preguntarle al público qué tal había estado su fin de semana y que tal vez con el tiempo podría abordar la controversia, pero parecía no estar seguro de si sería mejor seguir adelante.

Sin embargo, el pasado miércoles 30 de marzo, Chris Rock volvió a actuar para su público en el teatro Wilbur de Boston y en ese show –bajita la mano– volvió a tocar el tema de Will Smith. Durante ese show y según la misma fuente, el comediante dijo que “todavía está procesando lo que pasó” y que “en algún momento” hablará de “esa m**rda”, y “será serio y divertido”. Por si esto no fuera suficiente, sobre las disculpas que le ofreció el ganador a Mejor Actor de esta edición, declaró lo siguiente: “No he hablado con nadie, a pesar de lo que hayan oído”.