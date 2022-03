“Inaceptable”: Will Smith se disculpa con Chris Rock tras el incidente en los Oscar

La ceremonia de los Oscar 2022 ha sido, sin duda, una de las más polémicas de los últimos años y no precisamente por la entrega de las estatuillas como tal. Ya en este punto, seguramente conocen la historia sobre cómo Will Smith se paró de su asiento, se dirigió al escenario y le propinó una cachetada durísima al comediante Chris Rock, luego de que este último hiciera un chiste sobre su esposa Jada Pinkett-Smith.

Momentos después del tenso incidente, Will ganó el premio a Mejor Actor por su aparición en King Richard y en su discurso (AQUÍ lo pueden leer) ofreció una disculpa a la Academia y a sus colegas en el evento por el incómodo momento… pero no a Rock como tal. Pues bien, el también protagonista de En busca de la felicidad ya lanzó un comunicado por su parte para esclarecer su conducta.

Will Smith se disculpa tras el incidente con Chris Rock en los Oscar 2022

Han sido horas en las que los Oscar 2022 han acaparado las tendencias… pero no por el hecho de que CODA se haya llevado el premio a la Mejor Película o algo por el estilo. Como dijimos, el momento más comentado de la ceremonia del pasado domingo 27 de marzo, es la agresión por parte de Will Smith a Chris Rock (ACÁ les contamos más a detalle qué pasó).

Bueno, la estrella de King Richard ya se pronunció y lo hizo a través de un comunicado en redes sociales con el que oficialmente, le ofrece una disculpa a Chris tras el bofetón que le dio. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable“, escribió Will al inicio de su anuncio.

Y continuó: “Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente“. Si bien Will Smith no se disculpó con Chris Rock en su discurso de aceptación la noche del domingo, ya lo hizo en su comunicado publicado este lunes 28 de marzo,

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad“, agregó Smith. Les dejamos el extracto final del comunicado del actor a continuación:

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia de ‘King Richard’. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros“.

La Academia investiga el hecho

Previo al comunicado de Will Smith de este 28 de marzo, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas también se pronunció sobre los hechos diciendo que no aprueba ningún tipo de violencia. Poco después, se dio a conocer que se ha abierto una investigación formal del suceso, con lo que se buscará tomar medidas pertinentes respecto a la agresión contra Chris Rock.

Algunos especulan que la Academia podría retirarle el premio a Smith, pero por ahí se dice que esa posibilidad no se tomaría dado que otros sujetos, como por ejemplo Harvey Weinstein (sentenciado por abuso y violación) no se les retiraron estatuillas aunque fueron señalados por actos delictivos graves.

Por otro lado, se dice que probablemente Will Smith podría perder su acreditación como miembro de la Academia, pero por el momento son especulaciones y habrá que esperar la resolución de los organizadores de los Oscar en las próximas horas.