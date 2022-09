Ya estamos a nada de que se llevó a cabo la edición de este 2022, la número 74 para ser más específicos, de los Primetime Emmy Awards, la cual celebra lo mejor de la televisión (en Estados Unidos y el Reino Unido, eso sí) en el último año.

Las cosas se pusieron buenas con los nomiandos. AQUÍ la lista completa. Y HBO se alzó como el rey del streaming con 140 nominaciones, aumentando su cantidad de 2021 a este año. Netflix le sigue con 105 menciones, algo bajo consideando sus 129 del año pasado.

Hulu y Apple TV+ se fueron a la alza con 58 y 52, respectivamente, mientras Disney+ bajó con 34 este año respecto a sus 71 del pasado. Amazon Prime Video tuvo 30 nominaciones. Las cosas, como verán y les dijimos, se pusieron buenas.

Así que de entrada a la ceremonia de este 2022, por acá les dejamos todo lo que deben saber de los Emmy para que lleguen listos a la ceremonia, con sus apuestas bien seguras viendo a sus series favoritas triunfan.

Foto: Getty Images

¿Cuándo son y a qué hora?

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 12 de septiembre de 2022. La transmisión arrancará a las 7 pm hora de la Ciudad de México. Todo el evento se realizará en el Microsoft Theater de la ciudad de Los Angeles, en California, de manera presencial.

Foto: Getty Images

¿Quién será el host?

El tema con los conductores para las ceremonias de premiación ha sido complicado, por no decir lo menos, en los últimos años. Basta recordar el tema de Kevin Hart con la Academia, o el golpe de Will Smith a Chris Rock en plena transmisión antes de que este presentara un ganador de los Oscar.

Y ni qué decir de la selección de conductores con chistes y dinámicas incómodas… Ojalá Rick Gervais fuera el eterno conductor de todas las ceremonias. Sin embargo, eso es imposible. Y para los premios Emmy de este 2022, tenemos a Kenan Thompson.

¿Estamos emocionados? Sí, pues es uno de los mejores comediantes de la actualidad, a quien vimos en programas como Kenan y Kel de Nickelodeon. Pero ahora ha saltado a la fama por su trabajo en Saturday Night Live en donde ha recibido unas tres nominaciones, justamente, a los Emmy. A ver qué tal.

Kenan Thompson / Imagen: Getty Images

¿Diego Luna entre los presentadores?

Como todos los años, los mismos nominados e invitados son los que presentan las diversas categorías o secciones en las ceremonias de los premios Emmy. Y este 2022 no será la excepción, pues en el escenario del Microsoft Theater veremos desfilar a varias estrellas y una que otra sorpresa.

Por ejemplo, veremos como presentadores a las y los nominados como Hannah Einbinder y Joan Smart (Hacks), Selena Gomez (Only Murders in the Building), Jung Ho-yeon y Lee Jung-jae (El juego del calamar), Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live!), Seth Meyers (Late Night with Seth Meyers), Amy Poehler (Making It y Lucy and Desi).

Entre los invitados que anunciarán premios está el mexicano Diego Luna, quien está próximo a estrenar Andor en Disney+. También Will Arnett, Angela Bassett, Kelly Clarkson, Ariana DeBose, Mariska Hargitay, Christopher Meloni, Kerry Washington, y más.

Diego Luna / Foto: Getty Images

¿Qué onda con los nominados?

Los nominados de este año trajeron un montón de sorpresas, de las buenas y de las malas. Para muchos, dejar fuera entre las nominaciones a series como This Is Us fue un pecado, lo mismo con Yellowstone o la serie limitada de Scenes from a Marriage.

Sin embargo, entre las sorpresas más destacados está la presencia de El juego del calamar, la cual hizo historia al recibir la nominación en la categoría de Mejor Serie de Drama, la primera para una serie no hablada en inglés (y desde luego, algo histórico para Corea del Sur).

Imagen de ‘El juego del calamar’ / Foto: Netflix

Pero otras series que vemos entre las más nominadas es Succession con 25 menciones, que incluye un récord de 14 nominaciones en las categorías de actuación. The White Lotus en Serie Limitada, también marcó historia con sus 20 nominaciones. Ted Lasso amasó, igual, 20 nominaciones.

De ahí, le siguen Hacks y Only Murders in the Building con 17 menciones; Euporia con 16; Barry, Dopesick, Severance y El juego del calamar con 14 nominaciones. Ozark y Stranger Things con 13 menciones; The Marvelous Mrs. Maisel con 12; y Pam & Tommy con 10.

El resto de nominadas tiene menos de 10 menciones como Better Call Saul, Loki, Moon Knight, Abbott Elementary, The Dropout, Yellowjackets y más. AQUÍ nuestras predicciones para los ganadores de los Emmy.

Imágenes: HBO / Netflix

¿Dónde los puedo ver?

Los derechos de transmisión en Estados Unidos los tiene, este 2022, la NBC. En ese caso ceremonia se podría ver a través de este canal, o bien, a través de su servicio de streaming conocido como Peacock.

¿Y en Latinoamérica y México qué onda? Como ya es costumbre, la transmisión de los Emmy la tendrá TNT, y también puedes ver los pormenores de la alfombra roja en E! Entertainment (ambos por televisión de paga y de acuerdo al servicio que contrates, es el canal).

En Sopitas.com estaremos haciendo una cobertura minuto a minuto de lo que suceda tanto en la alfombra roja con la llegada de las y los nominados, así como las y los invitados de la noche. Todo estará en las redes de SopitasFM como Twitter, Facebook e Instagram.