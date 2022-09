El próximo lunes 12 de septiembre, se llevarán a cabo los premios Emmy, los cuales celebran lo mejor de la televisión en el último año… y vaya que ha sido un año ajetrado lleno de estrenos frente a un periodo en el que la guerra del streaming se recrudeció y salieron todos los estrenos que se tenían guardados. AQUÍ los nominados.

Pero eso sólo se traduce en una cosa: más series de mayor calidad y destacadas que le dieron a la audiencia varias razones para conversar y mantenerse pegados en el monitor. Pero no sólo eso, sino que también se abrió un periodo en el que la historia de los Emmy dio un giro para romper con algunos tabúes y abrir sus nominaciones en nuevos horizontes.

Imágenes: HBO / Netflix / Apple tV+

¿De qué hablamos? De las históricas nominaciones de El juego del calamar o Squid Game, las cuales siguen con una racha interesante del domino de la cultura surcoreana a nivel internacional. Pero nada está escrito, y esta serie, con grandes probabilidades de llevarse varios galardones, se enfrenta a una de las mejores series en la historia: Succession.

La ceremonia de este 12 se pondrá bastante interesante. Y para calentar motores e ir armando las apuestas y las quinielas, acá les dejamos nuestras predicciones en las categorías más importantes.

Serie de Drama

Esta categoría siempre es la más complicada porque la mayoría de las series son brutales en términos de producción, historia, personajes, y desde luego, la respuesta que tienen entre los críticos y la audiencia. Este 2022 no es la excepción, sino todo lo contrario con un total de ocho series que han arrasado.

Pero de esas ocho, podemos distinguir las más destacadas que se reducen a tres títulos: Succession, la serie más nominada del año; Squid Game, la serie más vista del año; y Severance, la serie que más ha sorprendido en el año. Ahora bien… A

ntes de que se alteren al ver que en competencia están otras series como Euphoria o Stranger Things, vistas por millones y aclamadas por muchos, hemos de ser honestos con el nivel de producción entre unas y otras, y también, con el género que se encuentra al centro de su trama. Euphoria fue un fenómeno, pero se contiene frente al enorme guion de Succession.

Escena final de la tercera temporada de ‘Succession’ / Foto: HBO

O bien. El nivel de producción de Stranger Things no tiene predecendentes, pero la conversación que generó Squid Game no se ha podido comparar con nada (con tan sólo una temporada). ¿Eso quiere decir que Severance está por encima de estas dos? Depende desde dónde lo veamos, pero si es en términos de originalidad, es infinitamente superior.

¿Y qué hay de Better Call Saul? La última temporada se dividió en dos partes, y la primera fue elegible para este año. La segunda será para 2023, y creemos que tendrá más fuerza.

Dicho esto, Succession es la favorita, en general, para llevarse la categoría de Serie de Drama. En segundo lugar, y pisándole los talones, está Squid Game, la cual no nos sorpendería que se lleve el galardón. Y en un giro inesperado, pero coherente, podríamos escuchar algo de Severance.

Imagen del episodio “Gganbu” de ”El juego del calamar’. / Foto: Netflix

Acá les dejamos las nominadas y el orden que podrían seguir:

Succession (HBO Max)

Squid Game (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Euphoria (HBO Max)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Better Call Saul (Netflix)

Yellowjackets (Paramount+)

Serie de Comedia

La categoría de Drama es complicada, decíamos, por la enorme cantidad de títulos que son bien recibidos en todo sentido. Pero la serie de Comedia es aún más difícil porque muchas de las series que aparecen nominadas año con año, integran elementos bastante eficientes de drama. Y así, quedan en una especie de limbo de categorías.

Para este 2022, series como Barry y Ted Lasso lideran la contienda, justamente, por estos detalles. Son títulos tan bien escritos y con un desarrollo para sus protagonistas (apoyados en personajes secundarios sensacionales) tan certero, que la comedia y el drama se mezclan en una dinámica que hace que las audencias se sientan más atraídas.

Imagen de ‘Ted Lasso’ / Foto: Apple TV

Pero hay una serie que se ha vuelto a colar entre las favoritas. Se trata de Hacks con su segunda temporada, que si bien no alcanza el nivel de su primera entrega, también abrió una buena conversación gracias al trabajo de Jean Smart (quien ya se llevó el reconocimiento con la primera entrega).

De ahí para abajo, es aún más difícil hacer predicciones entre las grandes críticas de What We Do in the Shadows y el buen recibimiento de la segunda temporada de Only Murders in the Building. Pero las dejaríamos en ese orden. Acá las nominadas y el orden que seguirían:

Ted Lasso (Apple TV+)

Barry (HBO Max)

Hacks (HBO Max)

What We Do in the Shadows (Star+)

Only Murders in the Building (Star+)

Abbott Elementary (Star+)

The Marvelous Ms. Maisel (Amazon Prime Video)

Curb Your Enthusiasm (HBO Max)

Serie limitada

Para la categoría de Serie limitada podemos relajarnos un poco más, pues el número de nominadas son menos, y para este año, si bien algunas causaron fuertes controversias por su trama o la forma en que presentaron su tema central, otras recibieron puras buenas críticas.

The White Lotus fue una serie que sorprendió a la gran mayoría al manejar una narrativa detectivesca en la que en un inicio, sabemos que uno de los protagonistas va a morir. ¿Quién muere y quién es el responsable? Lo vamos descubriendo entre toques de comedia (humor negro) y algo de drama. Así que es la favorita de este 2022.

Empleados del hotel de ‘The White Lotus’ / Foto: HBO

En segundo lugar ponemos a Dopesick con una increíble actuación de Michael Keaton y Kaitlyn Dever para hablar del inicio y los responsables de la adicción masiva de opioides en Estados Unidos. El elenco es sensacional al integrar a Rosario Dawson, Will Poulter, Michael Stuhlbarg y Peter Sarsgaard.

Otras series como Pam & Tommy destacaron por el trabajo de caracterización para Lily James y Sebastian Stan, pero quedó un poco opacada por algunas decisiones en la historia (por ejemplo, un pene que habla). Con Inventing Anna, la controversia giró en torno a la respuesta de la verdadera Anna Delvey.

Acá las nominadas y el orden que podrían seguir:

The White Lotus (HBO Max)

Dopesick (Star+)

The Dropout (Star+)

Pam & Tommy (Star+)

Inventing Anna (Netflix)

Actriz y actor de Drama

Cuando dos actores de una misma serie se van a la contienda por un mismo galardón, quiere decir dos cosas. La primera es que la serie es de lo mejor con dos protagónicos de alto nivel, y la segunda es que uno de ellos, el que no se lleve el premio, se entenderá como “menos” genial que el otro. Y no es justo porque les puede jugar en contra.

Tal es el caso de Succession con las actuaciones brutales de Brian Cox y Jeremy Strong, quienes se vuelven a enfrentar en los Emmy en la categoría de actor principal. Este año es distinto por la incursión de Squid Game, y por eso, tenerlos a los dos les juega en contra para, quizá, dar paso al triunfo de Lee Jung Jae.

Brian Cox como Logan Roy en ‘Succession’ / Foto: HBO

En realidad, la contienda se va con estos tres actores, destacando el trabajo de Cox cuyo verdadera competencia, al menos este año, ya no es Strong, sino el actor coreano. De ahí para abajo, las posibilidades de escuchar otro nombre son casi nulas, incluido Bob Odenkirk por Better Call Saul, quien como dijimos, tendrá más posibilidades en 2023 con las nominaciones de la Parte 2.

¿Qué hay de Adam Scott por Severance? Esta producción original de Apple TV+, escrita por Ben Stiller, es una de nuestras tres favoritas en la categoría principal, pero entre los actores más fuertes, sus posibilidades se reducen.

Brian Cox (Succession)

Lee Jung Jae (Squid Game)

Jeremy Strong (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jason Bateman (Ozark)

La categoría de actriz en la Serie de Drama es la más predecible de todas por la presencia de Zendaya, quien se llevó el Emmy en 2020 por la primera temporada, y su participación en esta segunda se potencia con un arco mucho más emocional y dramático. Entonces, Zendaya es la indiscutible ganadora.

Pero detrás de ella viene Melanie Lynskey por Yellowjackets, la única de las otras cinco contendientes que podría arrebatarle el galardón a la joven actriz. Jodie Comer y Sandra Oh continúan brillando en Killing Eve, pero no lo suficiente. Laura Linney podría ser una sorpresa, pero tampoco representa un peligro.

Zendaya (Euphoria)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Laura Linney (Ozark)

Jodie Comer (Killing Eve)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Whiterspoon (The Morning Show)

Actriz y actor de Comedia

Esta categoría será dolorosa sin importar el ganador. Por un lado tenemos a Bill Hader, escritor, director y protagonista de Barry. No sólo es una de las mejores series, sino una de las mejores actuaciones en la televisión que se merece todo el reconocimiento en su tercera temporada.

Y del otro lado, tenemos a Jason Sudeikis con la más reciente entrega de Ted Lasso, una de las series más bonitas y aclamadas que ha cosechado ya varios éxitos. ¿Cuál será el ganador? Es imposible saberlo, pero si fuera por nosotros, se lo daríamos a Hader porque los altos y bajos de su personaje, cada vez más oscuros, nos parecen insepurables… pero al mismo tiempo no podríamos perdonarnos no ver a Sudeikis con un Emmy.

Bill Hader (Barry)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Donald Glover (Atlanta)

Nicholas Hoult (The Great)

Foto: Hulu

El año pasado, Jean Smart se llevó el galardón en esta misma categoría, y podría repetir con la segunda temporada. Pero detrás de ella vienen dos contendientes, que son Elle Fanning por la segunda entrega de The Great, la cual aumentó sus apuestas; y Quinta Brunson por Abbott Elementary, quizá la sorpresa de este 2022.

Jean Smart (Hacks)

Elle Fanning (The Great)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Issa Rae (Insecure)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning como Catherine en ‘The Great’ / Foto: hulu

Actriz y actor de Serie limitada

Lo más probable es que el Emmy en esta categoría de Serie limitada se lo lleve Michael Keaton por Dopesick al interpretar a un médico que formó parte, sin saberlo, de la adicción a los opiodes. Lo hace sensacional y ha sido aclamado por esto.

Pero una vez más. Si fuera por nosotros, el Emmy se lo llevaría Oscar Isaac por Scenes from a Marriage al dar vida a un esposo que se enfrenta a la infidelidad de su esposa y futura separación. El trabajo de los dos es indescriptible, y merecen más atención de la que le han dado. Y eso conllevaría un Emmy, sin duda.

Pero detrás de ambos, está Sebastian Stan por Pam & Tommy. Ahora. No creemos que ambos se lleven el galardón, sólo podría ser uno de ellos; sin embargo, si somos sinceros la posibilidad está alejada frente al trabajo de otros actores.

Michael Keaton (Dopesick)

Oscar Isaac (Scenes from a Marriage)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)

Himesh Patel (Station Eleven)

Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Under the Banner of Heaven)

Jessica Chastain y Oscar Isaac en ‘Scenes From a Marriage’ / Foto: HBO

Creemos que en esta categoría se cometió una terruble injusticia con la ausencia de Jessica Chastain por Scenes from a Marriage. Oscar Isaac recibió la nominación, pero ella no… lo cual es un poco absurdo cuando ambos son brutales en esta serie llevando el mismo (y trágico) peso emocional.

Sin embargo, no hay nada que se pueda hacer. Y con las nominadas de este 2022, la cosa se pone un poco confusa frente a actuaciones que si bien no son destacadas, son buenas en general. Para muchos, la ganadora será Sarah Paulson por Impeachment: American Crime Story seguida de Lily James Pam & Tommy o Amanda Seyfried por The Dropout.

Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story)

Lily James (Pam & Tommy)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Margaret Qualley (Maid)

Toni Colette (The Staircase)

Julia Garner (Inventing Anna)