¡Por fin! Después de mucha espera y anticipación, los premios Emmy regresan este 2022 para reconocer a lo mejor de la televisión. La verdad es que estamos emocionados, pues a lo largo de estos últimos meses han llegado un montón de series y producciones que nos volaron la cabeza. Y sin duda, se merecen un premio o lo que sea, porque en todas se nota que le pusieron un montón de esfuerzo, trabajo y dedicación.

En 2021, The Crown, The Queen’s Gambit, Ted Lasso y I May Destroy You fueron algunas de las series que arrasaron con la ceremonia (ACÁ pueden ver la lista de ganadores). Y por supuesto que este año también tenemos en las categorías a varias producciones que dieron de qué hablar. Así que como se esperaba, la lucha por llevarse cada uno de los premios estará sumamente pareja en esta ocasión.

Foto: Getty Images

Los premios Emmy regresan en 2022 y ya tenemos la lista de nominados

Este 12 de julio, los actores B Smoove (Curb Your Enthusiasm) y Jasmine Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) se reunieron junto con el presidente y director general de la Academia de Televisión, Frank Scherma, para presentar a los nominados de los premios Emmy 2022. Y agárrense, porque tenemos un montón de categorías que seguramente se disputarán duro la estatuilla (y no queremos ser las personas que se encargan de elegir a los ganadores).

En esta ocasión, tenemos varias producciones que nos dejaron al filo del sillón, como Stranger Things, Succession, Euphoria, Squid Game (o El Juego del Calamar), Ozark y Better Call Saul; pero también aparecieron algunas que nos sacaron la carcajada como Ted Lasso, Barry y Only Murders in the Building. Y para que se vayan preparando para la ceremonia número 74 que se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, así como armar la quiniela, a continuación les dejamos la lista completa de nominados al Emmy.

Foto: Getty Images

Serie de Drama

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

Squid Game

Stranger Things

Succession

Yellowjackets

Serie de Comedia

Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The Marvelous Ms. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

What We Do in the Shadows

Serie Limitada

Dopesick

The Dropout

Inventing Anna

Pam & Tommy

The White Lotus

Mejor Actor en una Serie de Drama

Jason Bateman (Ozark)

Brian Cox (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jeremy Strong (Succession)

Lee Jung Jae (Squid Game)

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Jodie Cormer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Whiterspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria)

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Nicholas Hoult (The Great)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Jean Smart (Hacks)

Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para la TV

Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Under the Banner of Heaven)

Oscar Isaac (Scenes from a Marriage)

Michael Keaton (Dopesick)

Himesh Patel (Station Eleven)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para la TV

Toni Colette (The Staircase)

Julia Garner (Inventing Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story)

Margaret Qualley (Maid)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Talk Show de Variedad

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

Programa de Competencia

The Amazing Race

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrls

Nailed It!

RuPau’ls Drag Race

Top Chef

The Voice