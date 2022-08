Los planes de Warner Bros. Discovery han dado mucho de qué hablar. Lo más sonado, sin duda, fue la cancelación de Batgirl, una película que costó 90 millones de dólares. A pesar de que ya estaba filmada y en postproducción, se dio la indicación de que no se estrenará en cines ni en streaming a través de HBO Max. ACÁ la noticia.

¿La razón? No se alineaba con los planes del conglomerado respecto al futuro de DC. Una decisión que ha llamado la atención, en parte, porque el estreno de The Flash para 2023 sigue en pie a pesar de las controversias relacionadas con su protagonista, el actor Ezra Miller.

Por eso la noticia de que Kevin Feige, director de Marvel Studios, buscó a los directores de Batgirl, no ha sido una sorpresa. En parte porque ya se conocían a partir de su colaboración para Ms. Marvel, y porque no es raro que entre casas busquen a sus colaboradores (recordemos lo sucedido con James Gunn). Pero acá les contamos más

Leslie Grace como Batgirl / Foto vía Instagram: @lesliegrace

Batgirl

La última vez que vimos al personaje de Batgirl en una película, fue en 1997 en Batman & Robin de Joel Schumacher. Logró aparecer en algunas producciones para la televisión como Titans, pero sin ocupar un lugar importante. Por lo que su regreso a la pantalla tenía emocionados a varios fans.

Fue así como se comenzó a planear su producción en 2017 con la presencia de Joss Wheadon, pero el cineasta anunció su salida en 2018, por lo que la producción se atarasó. Mientras avanzaba el proyecto, se supo que la cinta presentaría una historia sobre los origenes de Barbara Gordon con el protagónico de Leslie Grace y la dirección de Bilall Allah y Adil El Arbi.

Bilall Allah y Adil El Arbi saltaron a la fama con Bad Boys for Life junto a Will Smith y Martin Lawrence. Luego, los buscaron para dirigir dos episodios de Ms. Marvel dentro del MCU, y fue así como llegaron a la dirección de Batgirl. Todo iba bien hasta que anunciaron la cancelación del filme en el que aparecerían Brendan Fraser, J.K. Simmons como el comisionado Gordon y Michael Kaeton como Batman.

Leslie Grace con los directores de ‘Batgirl’ / Foto vía Instagram: @lesliegrace

El correo de Kevin Feige

Adil El Arbi compartió a través de sus redes sociales el apoyo que ha recibido de los fans y algunos creadores, entre los que destacan Kevin Feige. El presidente de Marvel Studios les envió un correo tanto a Allah como Arbi diciéndoles que lamentaba mucho las noticias sobre Batgirl.

“Amigos, los tenía que buscar para hacerles saber que todos estamos pensando en ustedes. Primero por las marvillosas noticias sobre la boda, (¡felicidades!), y por las lamentables noticias de ‘Batgirl’. Estamos muy orgullosos de ustedes y el maravilloso trabajo que han hecho, particularmente en ‘Ms. Marvel’. No podemos esperar a ver qué sigue para ustedes. Nos vemos pronto“.

Imagen de Ms. Marvel / Foto: Marvel Studios

Otros directores se han acercado a Bilall Allah y Adil El Arbi para hablar del asunto, entre los que están Edgar Wright y James Gunn. Este último entiende un tanto la situación. En el verano de 2018, Disney cortó relaciones con Gunn tras la salida de unos tuits del pasado donde el director hacia chistes insensibles.so significó que no estaría a cargo de la tercera parte de Guardianes de la Galaxia.

Unos meses después, Warner Bros. anunciaba la llegada de Gunn al universo de DC para escribir y dirigir la secuela de The Suicide Squad. Disney no se tardó en rectificar su decisión, y volvió a llamar a Gunn para que volviera a tomar el mando del Vol. 3. Y el resto es historia…

Idris Elba junto a Peter Capaldi y Joel Kinnaman en ‘The Suicide Squad’. / Foto: Cortesía Warner Bros.

Warner Bros. Discovery: sus cambios y anuncios

Como contamos, la noticia de Batgirl es de lo que más se ha hablado, pero no fue lo único. Se reportó también que la plataforma removió, sin dar aviso, algunas películas como The Witches con Anne Hathaway y otros cinco títulos más: Moonshot, Superintelligence, An American Pickle, Charm City Kings y Locked Down.

La tarde del jueves 4 de agosto, se anunciaron los cambios que habrían entre los productos y servicios de Warner Bros. Discovery. La noticia más importante es que para 2023, el servicio de Discovery+ y HBO Max se fusionará en una sola plataforma, y los contenidos estarán en un mismo lugar.

Aún no sabemos el nombre, pero este nuevo servicio estará disponible en Estados Unidos en el verano y llegará a Latinoamérica en el otoño de ese mismo año. ACÁ les contamos bien cómo va a estar la cosa.