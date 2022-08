Gran parte de la industria cinematográfica tiene la mirada en un solo lugar: Warner Bros. Y la verdad es que entendemos perfecto, pues en los últimos días los ejecutivos más grandes han tomado acciones fuertes para el futuro de la compañía. Sin embargo, entre todas esas decisiones han incluido cancelaciones de películas que se estrenarían en cines y a través de HBO Max, así como la retirada de algunas producciones originales, algo que por supuesto dejó a muchos con el ojo cuadrado.

Como recordarán, en abril de 2022 se anunció que Discovery había comprado la parte de Warner Media que le pertenecía a AT&T. A partir de ese momento, inició un proceso de reestructuración dentro de la empresa ahora llamada Warner Bros. Discovery bajo la dirección del nuevo presidente ejecutivo, David Zaslav. De acuerdo con distintos medios importantes dentro de Hollywood, su idea es reducir costos y enfocar ese presupuesto a películas que la puedan romper en la pantalla grande y no tanto en su plataforma de streaming. Es por eso que muchos proyectos están desapareciendo del panorama de estrenos.

David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery/Foto: Getty Images

Warner Bros. suspende el estreno de ‘Batgirl’

El primer gran escándalo de Warner Bros. Discovery vino el 2 de agosto, cuando un montón de fuentes informaron que la compañía había decidido ‘enlatar’ la cinta de Batgirl, pues no tenían planes de estrenarla en cines y mucho menos en HBO Max. Esta noticia sorprendió a propios y extraños, pues la producción protagonizada por Leslie Grace y Brendan Fraser, que contaría con participaciones especiales de Michael Keaton como Batman y J.K. Simmons dando vida al Comisionado Gordon ya estaba en proceso de postproducción y costó la nada barata cantidad de 90 millones de dólares (ACÁ la noticia completa).

Aunque no se han confirmado las razones por las cuales prefirieron cancelar el estreno de esta cinta que lanzarla en todo el mundo, algunas personas cercanas a la empresa señalan que Zaslav vio el material que tenían y consideró que no tenía la calidad suficiente que el público espera de un proyecto de DC. Pero de cualquier manera, no deja de ser una decisión sumamente drástica y que termina con el esfuerzo de un montón de personas que trabajaron durante meses en esta producción. Esto deja en incertidumbre otras producciones como Blue Beetle con Xolo Maridueña

Leslie Grace como Batgirl/Foto vía Instagram: @lesliegrace

Luego de que la noticia de la cancelación de Batgirl le diera la vuelta al mundo, los directores de la película, Adil El Arbi y Bilall Fallah (quienes se enteraron de todo esto en la boda del primero) publicaron un comunicado donde hablan sobre esta decisión y le agradecen tanto el elenco como a la producción por haber formado parte de este proyecto:

“Estamos tristes y conmocionados por la noticia. Todavía no lo podemos creer. Como directores, es fundamental que nuestro trabajo se muestre al público, y aunque la película estaba lejos de estar terminada, deseábamos que los fans de todo el mundo hayan tenido la oportunidad de ver y abrazar la película final ellos mismos. Quizás algún día lo hagan (…) En cualquier caso, como grandes fans de Batman desde que éramos niños pequeños, fue un privilegio y un honor haber haber formado parte del DCEU, aunque fuera por un breve momento. Batgirl por siempre”.

Este es el comunicado que publicaron los directores de ‘Batgirl’/Foto vía Twitter: @CultureCrave

El universo de DC es de los más afectados por los cambios

A pesar de que todo indica que las películas de la casa de cómics que ya anunció Warner Bros. como Black Adam, Shazam! Fury of the Gods y Aquaman and the Lost Kingdom llegarán a la pantalla grande como estaba planeando, parece que los planes de la empresa son reestructurar este universo y dejar de lado todo lo que Zack Snyder creó en el pasado. Esto por supuesto que nos salta y mucho, ya que recientemente el propio Jason Momoa confirmó que Ben Affleck volvería para interpretar a Batman en la secuela del ‘rey de los siete mares’.

Por otro lado, también está la gran incógnita de qué pasará con The Flash, pues durante la San Diego Comic-Con 2022 no revelaron información sobre esta película y a esto, habría que sumarle los escándalos que ha protagonizado Ezra Miller a lo largo del año (ACÁ les dejamos el recuento de las acusaciones en su contra y sus problemas con la ley). A pesar de que lo más “sensato” sería cancelar la película, que contaría también con la participación de Michael Keaton como ‘el caballero de la noche’, todo indica que Warner la estrenará en junio de 2023, ya que esta producción les está costando cerca de 200 y 300 millones de dólares, lo que significaría una enorme pérdida económica para la compañía.

Foto: DC Comics/Warner Bros.

También cepillaron la nueva película de ‘Scooby-Doo’

Unas horas después de anunciar que Batgirl terminaría en el congelador, un montón de medios también revelaron que Scoob: Holiday Haunt, la secuela de la película animada que Warner Bros. estrenó en 2020 también quedaba cancelada. Fuentes como The Hollywood Reporter señalaron que la razón fue un excesivo costo en su lanzamiento y publicidad, que se sale del presupuesto y los planes que tienen de ahorrar tres mil millones de dólares para la reestructuración de la compañía.

Sin embargo, así como sucedió con el Snyderverse, el director de la cinta, Bill Haller inició una campaña para rescatar esta nueva aventura de Scooby y la pandilla, a la que se están sumando los actores de doblaje y algunas otras figuras como Mark Hamill y Cristo Fernández (a quien recordarán por su participación en Ted Lasso), que al parecer también entrarían al elenco de voces para este proyecto,

Escena de ‘Scoob!, la película animada que se estrenó en 2020/Foto: Warner Bros.

El futuro de HBO Max y sus producciones originales también es incierto

Por otro lado, está el tema de HBO Max. A pesar de que no fue el éxito que quizá Warner Bros. esperaba, la realidad es que en cuestión de unos cuantos años se convirtió en una de las plataformas de streaming más importantes de la industria y le está compitiendo al tú por tú a las empresas más chonchas en este ámbito. Sin embargo, parece que no todos los contenidos del servicio están funcionando, es por eso que están bajando de su catálogo películas sin avisar a nadie.

De acuerdo con Variety, al menos seis producciones consideradas como originales de HBO Max ya no están disponibles, entre ellas: Moonshot, Superintelligence, la versión de Robert Zemeckis de The Witches, An American Pickle, Locked Down y Charm City Kings. Según la misma fuente, otros proyectos como el reboot de House Party producido por LeBron James y Maverick Carter, estaba programado para estrenarse el 28 de julio en la plataforma, pero fue eliminado del calendario de estrenos.

Anne Hathaway en ‘The Witches’/Foto: Warner Bros.

Para nadie es un secreto que los servicios de streaming constantemente eliminan películas y series, pero aquí estamos hablando de cintas que fueron creadas para que estuvieran en exclusiva dentro de su catálogo y a nadie le avisaron que se iban. Simplemente los usuarios se dieron cuenta de que ya no estaban entre todas las opciones que ofrecen. Además, dentro de HBO Max han echo movimientos sumamente extraños, como el hecho de que al menos en Estados Unidos, se despedirán las ocho películas de Harry Potter a finales de agosto. En su lugar, agregarán otros contenidos que incluyen 28 películas de A24 como Room y Ex Machina.

Aunque eso sí, de momento, varias películas de Warner Bros. exclusivas para HBO Max siguen en el servicio. Entre ellas se encuentran el remake de Father of the Bride; Let Them All Talk de Steven Soderbergh con Meryl Streep y Kimi, con Zoë Kravitz. También The Fallout, No Sudden Move, Unpregnant y 8-Bit Christmas.

También del lado de las producciones de DC en la plataforma de streaming –hablando específicamente de Peacemaker–, pueden estar tranquilos. A través de su cuenta de Twitter, el propio James Gunn respondió a la pregunta de un fan, quien tenía la duda si la segunda temporada de la serie protagonizada por John Cena estaba asegurada, a lo que el director contestó que sí y debían calmarse.

Yes, guys, calm down. — James Gunn (@JamesGunn) August 2, 2022

Parece que se viene una ola de despidos en la plataforma de streaming

Por si esto no fuera suficiente, varias fuentes importantes dentro de la industria cinematográfica señalan que se viene una ola de despidos. De acuerdo con The Wrap, se espera que David Zaslav anuncie una importante reestructuración de las plataformas de streaming HBO Max y Discovery+ durante su reporte de resultados o poco después, fusionando a ambas y poniéndoles otro nombre.

Esto también se traduciría en despidos significativos de ejecutivos y personal para minimizar la relación con HBO y unificar todo el contenido. Por otro lado, se dice que el jefe de contenidos de HBO, Casey Bloys, asumirá un papel más importante cuando se combinen los dos servicios y que incluso ya se pusieron en contacto los principales directores de programas y talentos de la plataforma para trabajar en nuevos proyectos, así como checar algunos que venían en camino.

Foto: Getty Images

Sin embargo, respecto al recorte, The Wrap menciona que podrían darle las gracias al 70% del personal y por si esto no fuera suficiente, una persona cercana a la empresa declaró que otro de los cambios significativos sería dejar de hacer programas con guiones de HBO Max, ya que HBO se ha hecho cargo de ellos, así que habrá menos shows y esto implicaría mantener un presupuesto mucho más bajo al dejar de pagarle a todas las personas que en estos momentos trabajan en la plataforma.

Y a todo esto, ¿de qué les sirve cancelar o bajar tantas películas?

Quizá en este punto se estén preguntando, si cancelar películas que ya están prácticamente terminadas es una pérdida millonaria y también bajar algunas otras de HBO Max, por qué Warner Bros. decidió cepillarlas. Pero aunque no lo crean, todo esto tiene una explicación y tendría qué ver con el proceso de ajustes dentro de la empresa. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues parece que estas medidas podrían formar parte de una iniciativa para eliminar las obligaciones de pago de contenidos en streaming por títulos de bajo rendimiento.

¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en el caso de una película no estrenada como el remake de House Party, la compañía podría contabilizarla como una deducción fiscal, como se espera que haga también con Batgirl y Scoob: Holiday Haunt. Gracias a esto, tendrían la posibilidad de disminuir su cantidad de impuestos para ocupar ese dinero en nuevas producciones o inyectarle más dólares a las que lo necesiten, con el fin de volver a lanzar grandes cintas en la pantalla grande y dejar de lado los estrenos en plataformas de streaming.

Foto: Getty Images

A esta situación habría que sumarle la deuda que adquirió Discovery cuando compró la parte de Warner Media que tenía AT&T, pues según medios como Variety, asumieron una gran parte de los 43 mil millones de dólares que la compañía debía. Se dice que la empresa fusionada tenía una relación deuda-capital de alrededor de 4.6 veces tras el cierre del acuerdo, así que cancelando películas, podrían ahorrarse ese presupuesto y liquidar lo que les falta. El caso de Warner Bros. apenas está empezando y sin duda, se vienen más cambios y estaremos atentos a todo lo que sucede.