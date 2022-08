Un día eres el stunt double de Brad Pitt, y al otro, lo diriges en una de las producciones más esperadas del año. Hablamos de David Leitch, quien se ha convertido en un referente del cine de acción, entre las que destaca el próximo estreno de Bullet Train. AQUÍ todo lo que debes saber de la película.

La historia de Leitch es sorprendente, pues arrancó su carrera como director en 2014 con John Wick junto a su amigo y colega Chad Stahelski. Luego, se siguió con Atomic Blonde, Deadpool 2 y Fast & Furious: Hobbs & Shaw, recaudando con todas ellas más de dos mil millones de dólares.

Brad Pitt en ‘Bullet Train’ de David Leitch /Foto: Sony Pictures

Sin embargo, lo interesante es que lleva más de 20 años en Hollywood. No sosteniendo una cámara ni apareciendo en primer cuadro, sino como stunt double o doble de acción de algunos de los nombres más famosos en la industria como el de Brad Pitt o Jean-Claude Van Damme.

Así que previo al estreno de Bullet Train, por acá les contamos el recorrido que David Leitch ha realizado, la tendencia de ver a stunt doubles en puestos de dirección, las ventajas de esto, y los planes que tiene en el futuro.

Chad Stahelski, David Leitch y Keanu Reeves / Foto: Getty Images

David Leitch, de maestro a stunt double

David Leitch nació el 16 de noviembre de 1975 en Wisconsin. Sus padres eran maestros, así que siguió el mismo camino y durante un año, después de graduarse, dio clases en segundo grado. Pero Leitch nunca dejó de sentir fascinación por las artes marciales.

Mientras estudiaba, se echaba maratones de kung-fu para luego entrar a una academia de artes marciales llevada por Dan Inosanto, compañero y aprendiz de Bruce Lee. Ese lugar fue importante, porque ahí conoció a Chad Stahelski (quien se convirtió en el director de la franquicia de John Wick).

Un día, Stahelski lo invitó a un set, y al ver el trabajo de los stunt double, se dio cuenta que podía hacer dinero de las artes marciales. Renunció como maestro, y se mudó a Los Angeles para perseguir una carrera como doble de acción. Mientras daba clases de kickboxing para mantenerse, llegó su primera oportunidad a finales de los 90.

David Leitch en 2019 / Foto: Getty Images

El stunt double de Van Damme

Su primera película fue Perfect Target. La oportunidad se la consiguió Stahelski, y fue todo un reto, pues el presupuesto de la película era limitado y sólo le permitía al stunt hacer la secuencia una vez. En la escena en cuestión, Leitch recibiría una patada tan fuerte por parte del héroe/protagonista, que partiría un muro y rompería una mesa de la otra habitación.

Luego fue seleccionado para ser el doble de acción de Brad Pitt en Fight Club de David Fincher y consiguió también secuencias de Jean-Claude Van Damme bajo la dirección de Ringo Lam. Esta experiencia, de acuerdo con el director, fue fundamental para su carrera como stunt, pero sobre todo en su futuro como director.

¿La razón? Lam le permitió a Leitch diseñar las peleas y hacerse cargo de las secuencias de acción en varias de sus películas. Lo interesante también está en que estas películas de acción tenían un bajo presupuesto y se filmaban en Bulgaria, pero al ser la meca de estas producciones, participaban los mejores stunts de la industria.

Jean-Claude Van Damme en ‘Replicant’ de Ringo Lam / Foto: Rotten Tomatoes

Su amistad con Chad Stahelski

Su trabajo con Ringo Lam le pudo dar a David Leitch un espacio como coordinador de stunts, pero ocurrió algo grande que moldearía su futuro en Hollywood graciasa su amistad con Chad Stahelski y las secuelas de The Matrix de las hermanas Wachowski.

A finales de los 90, Chad participó en The Matrix como el stunt double de Keanu Reeves. Su trabajo, podemos ver, fue impecable, y se convirtió en el coordinador de stunts en las secuelas, por lo que llamó a su amigo Leitch para que le entrara al quite en The Matrix Reloaded.

Neo y el Oráculo en ‘Matrix Reloaded’ / Foto: Warner Bros.

Reuniendo sus experiencias de la primera The Matrix y las enseñanzas de Ringo Lam, crearon un nuevo estilo que se resume como “acción de Hong Kong con un estilo americano“. Y de un momento a otro, todo mundo quería que sus secuencias se vieran así.

Los llamaron para hacerse cargo de Constantine, 300, Van Helsing, V for Vendetta, The Bourne Ultimatum, y más. Eso también los llevó a formar parte de la segunda unidad en películas como Conan the Barbarian, The Hunger Games, The Wolverine, Jurassic World y Captain America: Civil War.

El salto a la dirección con John Wick

Chad Stahelski y David Leitch fundaron 87Eleven (el cual se convertiría en 87North Productions), una empresa que no sólo rentaba/vendía equipo a las producciones para realizar stunts, sino que integraba en su equipo a algunos de los mejores dobles y coreógrafos en Hollywood bajo el impecable estilo que habían creado.

Cuando sumaron a Kelly McCormick en el equipo, se dedicó a buscar oportunidades para Chad y David en la dirección. En 2012 surgió la posibilidad de dirigir Dan Mintner: Badass for Hire, una película que llevaba cuatro años en lista de espera con Dwayne Johnson en el protagónico. Pero nunca sucedió (y creemos que jamás sucederá).

Pero por algo pasan las cosas. Porque esto los llevó a involucrarse con el guion de Derek Kolstad titulado John Wick, y para la cual Keanu Reeves había aceptado protagonizar. Varios estudios habían rechazado la oportunidad, pero Lionsgate aceptó las apuestas, al inicio, con una distribución moderada.

Keanu Reeves en ‘John Wick 3’ / Foto: Lionsgate

Los únicos que sabían lo que tenían en las manos eran Chad Stahelski y David Leitch. Fue así como una película con presupuesto de 20 millones de dólares recaudó 80 millones en taquilla.

Todo parecía jugarles en contra, incluido el R-rated. Pero el resto es historia bien conocida. John Wick va por su cuarta entrega para 2023, y es de las pocas franquicias donde cada entrega supera la anterior.

El éxito de John Wick se debe a muchas cosas. La más destacada es la manera en la que se filman las peleas entre close ups y cuadros abiertos que permiten al espectador ver la secuencia completa. No hay cortes bruscos ni ediciones rápidas, todo es limpio y espectacular.

Bullet Train y sus colaboraciones con Brad Pitt

Stahelski y Leitch comparten créditos como director de la primera de John Wick (el nombre de Leitch no aparece por cuestiones del sindicato de directores). Para las siguientes entregas, David tomaría el lugar de productor mientras comenzaba su exitosa carrera (también en otros filmes como Nobody y Kate).

Su primera cinta fue Atomic Blonde de 2017 con el protagónico de Charlize Theron. Y esto dio paso a la segunda parte de Deadpool con Ryan Reynolds y donde Brad Pitt aparece en un cameo gracioso. También se hizo carho del primer spin-off de la franquicia de Fast & Furious bajo el título de Hobbs & Shaw con Dwayne Johnson y Jason Statham.

Domino, Deadpool y Cable en ‘Deadpool 2’ / Foto: 20th Century Fox

Ahora bien. Mencionamos a Brad Pitt porque David no sólo arrancó su carrera como doble de acción del actor, sino que colaboró varias veces con él en cintas como Fight Club, The Mexican y Ocean’s Eleven (ambas de 2001), Troya (2004), y Mr. & Mrs. Smith (2005).

Durante la pandemia se reecontraron, pero ahora para realizar la adaptación de Bullet Train, el libro de Kotaro Isaka que se convirtió en un best seller desde su publicación en 2010. Aquí, Pitt interpreta a Ladybug, un asesino a sueldo con muy mala suerte que realiza una misión en un tren bala en Japón.

Brad Pitt y Benito Antonio Martínez Ocasio en ‘Bullet Train’ / Foto: Sony Pictures.

En el mismo tren se encuentra con varios asesinos que tienen otros objetivos. Pero pronto descubren que sus misiones están conectadas. Por lo que el viaje se convierte en un ir y venir entre peleas, golpes, y enormes secuencias de acción.

Brad Pitt quedó bajo la dirección de David Leitch junto a Sandra Bullock, Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Joey King, Logan Lerman, Hiroyuki Sanada, Andrew Koji, Kren Fukunaga, Michael Shannon, y más.