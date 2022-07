Brad Pitt afirmaba hace unas semanas que se encuentra en la última etapa de su carrera como actor. No sabemos cuándo llegará el momento definitivo de su retiro (aunque seguro seguirá inmerso en la industria como productor y otras funciones), pero hasta entonces quedan algunas películas suyas por disfrutar como Bullet Train.

Esta nueva cinta llegará a México con el nombre de Tren bala el próximo 3 de agosto y desde los primeros avances, ya se notaba que viene cargadita con una buena dosis tanto de acción como de comedia.

Y no es para menos si tomamos en cuenta que quien la dirige es David Leitch, el mero mero que nos trajo pelis como Atomic Blonde o Deadpool 2. Así que de entrada, podemos esperar un trabajo emocionante.

Logo de la película. Foto: Sony Pictures.

Bueno, pues ya estamos bien cerca del estreno. Así que para que lleguen frescos a la sala del cine, aquí les decimos quién es quién en Bullet Train. Pero primero…

¿De qué va Bullet Train?

La premisa de Bullet Train, adaptada del libro del autor Kotaro Isaka, nos pone -valga la redundancia- en un tren bala japonés que hace muy pocas paradas. Aunque todo luce apacible, lo cierto es que a bordo van varios asesinos experimentados y otros peligrosos pasajeros cuyas historias están directa o indirectamente conectadas.

Así es como conocemos a Ladybug (Brad Pitt), un brutal asesino a sueldo que luego de varias misiones que se le han salido de las manos, decide reformarse. Con ánimo renovado, optimista y convencido de no usar la violencia extrema, se le encomienda un nuevo trabajo que parece simple: robar un importante maletín que va a bordo del tren bala ya mencionado.

Pero resulta que la cosa no va a ser sencilla pues en los vagones viajan todos estos habilidosos asesinos cuyas misiones e historias personales se cruzan con la de nuestro protagonista. Unos más tienen cuentas pendientes con él y pues aquí el asunto es sobrevivir el viaje completo, completar el trabajo, cobrar venganza en el caso de algunos y mucho más. Pura acción vibrante, seguro.

Ahora sí, conozcamos a los personajes…

Brad Pitt como Ladybug

Tal como se ve en los tráilers, Ladybug (que es al menos su nuevo apodo) tiene muchos años como un asesino a sueldo efectivo, violento, sin escrúpulos y como él mismo dice, con un poco de mala fortuna. Como él mismo dice en un avance, “ni siquiera intento matar a la gente y termina habiendo muertos”.

Así, él desea dejar atrás sus violentas formas mientras se convierte en una mejor versión de sí mismo como persona (sin dejar de ser un criminal). Pero una vez que sube al tren bala y ve que arrebatar el maletín que se le encargó no es tan fácil pues habrá otros que también están siguiendo sus propias misiones, incluso si ello implica matarlo.

Eso sí, si bien es habilidoso a la hora de combate, se ve que tiene un sentido del humor bastante marcado. Y por más que lo quieran sacar de sus casillas, intenta mantener una actitud positiva. Un personaje con muchas texturas, sin duda.

Brad Pitt como Ladybug. Imagen: Sony Pictures

Sandra Bullock como Maria Beetle

Los avances previos nos mostraron la figura de Maria Beetle como una especie de misteriosa jefa de Ladybug. Ella es quien le encomienda las misiones al protagonista y cuando este último decide reformarse, lo apoya dándole lo que parece un trabajo sencillo.

A medida que pase la película, seguro veremos cómo es la relación entre ambos personajes, cuántas misiones ha ordenado ella a Ladybug y por qué regularmente solo se comunica vía remota.

En la novela original de Kotaro Isaka, se especifica que ella es una maestra de las artes marciales. Si bien ella no saldrá tanto a cuadro en la película, parece que en algún momento podría demostrarnos su tremendo potencial como peleadora.

Sandra Bullock como Maria Beetle en ‘Bullet Train’ / Foto: Sony Pictures

Aaron Taylor-Johnson y Brian Tyree Henry como Tangerine y Lemon respectivamente

Tangerine y Lemon conforman al dúo de mercenarios conocidos como The Twins, quienes ya se habían cruzado tiempo atrás con Ladybug en alguna otra misión. Así que, según parece, regularmente las personas para las que trabajan buscan los mismos objetivos recurrentemente. En este caso, el maletín.

Y es curioso porque si bien en la novela se les muestra como dos tipos inteligentes en cierta manera, los avances nos dan una idea que también pasarán por momentos bastante chuscos como una especie de pareja astuta pero un tanto idiota.

Bryan Tyree Henry y Aaron Taylor-Johnson como Lemon y Tangerine respectivamente. Foto: Sony Pictures.

Joey King como The Prince

Este es uno de los personajes que más se reimaginó para Bullet Train pues en la novela original, se deja bien claro que es un asesino despiadado. Pero en este giro cinematográfico, la actriz Joey King lo interpretará en una versión diferente pero igualmente letal.

The Prince de Joey King ese establece como una joven asesina británica encubierta bajo la fachada de una estudiante inofensiva. Será genial ver la dualidad del personaje, con momentos donde pasará de la ternura total a la brutalidad sin remordimientos.

Póster oficial del personaje. Foto: Sony Pictures.

Andrew Koji como Yuichi Kimura

Este es uno de los personajes que en el libro original tiene una de las historias más trágicas ya que él es un exasesino que ahora busca venganza. ¿Su motivación? Su hijo en estado de coma quien fue lanzado por otro joven desde un edificio.

Veremos si este personaje en su versión cinematográfica también se inspira en sus motivaciones respecto a las del material de origen. Lo que sí podemos esperar es que Andrew Koji, cuya carrera va en ascenso tras Snake Eyes, nos entregue una gran actuación.

Póster oficial del personaje. Foto: Sony Pictures.

Bad Bunny como The Wolf

Bad Bunny, además de artista musical agarren a su tío rockero porque se infarta , también le entra a la actuación en Bullet Train como The Wolf (o El Lobo), un criminal mexicano que tiene una venganza personal con Ladybug.

Por los avances, se entiende que el protagonista encarnado por Brad Pitt llevó a cabo una misión infiltrándose en la boda (o algo así) de Wolf. Como la suerte de Ladybug siempre deja a la gente muerta, entonces es posible que Lobo quiera vengar a un ser querido que perdió la vida por la culpa de su ahora enemigo.

“Arruinaré tu vida como arruinaste la mía”, le dice Bad Bunny a Pitt en los tráilers. Veremos qué tal se le da la actuación en esta oportunidad al reggaetonero puertorriqueño.

Bad Bunny en el tráiler de ‘Bullet Train’ / Foto: Sony Pictures

Zazie Beetz como Hornet

El elenco de personajes multiculturales también tendrá a otro asesino estadounidense en el tren bala… o mejor dicho, asesina. Hornet se escabulle haciéndose pasar por una trabajadora del tren, pero pronto la vemos dialogar con Ladybug.

Hasta donde podemos ver, ella también es una de las que busca cumplir su propia misión y será una de las que más complicaciones le genere al protagonista en la historia. Se ve que incluso hace honor a su apodo como “Avispón” (traducción de Hornet) pues en algunas escenas de los tráilers, saca una jeringa con algún tipo de líquido letal con el que amenaza a sus víctimas.

Dato curioso: esta es la segunda vez que David Leitch y Zazie Beetz trabajen juntos tras Deadpool 2.

Póster oficial del personaje. Foto: Sony Pictures.

Michael Shannon como White Death

A diferencia de los personajes ya mostrados, White Death no ha aparecido mucho en los avances. Pero eso no significa que no tenga un papel esencial en Bullet Train.

Hasta donde se sabe, este hombre interpretado por el renombrado Michael Shannon, es el líder de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo. Así que seguro tendrá a alguien a bordo del tren bala buscando el codiciado maletín o para cumplir con algún asesinato.

Póster oficial del personaje. Foto: Sony Pictures.

Hiroyuki Sanada es The Elder

The Elder como es conocido el personaje, se trata de un viejo asesino que además es padre de Yuichi Kimura (Andrew Koji). Pero de alguna manera, se le percibe como un peleador ciertamente honorable, no precisamente viciado y que evidentemente tiene bastante sabiduría a su alcance.

En algunas escenas de los tráilers, da la impresión de que él se enfrentará en algún momento con White Death en una pelea samurai de proporciones épicas. Y de la misma manera, se ve que tiene genera algún tipo de acercamiento con Ladybug, a quien le dice en los adelantos: “Todo lo que te ha pasado te ha traíod hasta aquí… Destino”.

Fiel a su estilo despreocupado, Ladybug demerita esas palabras diciéndole “Es un trato de mierd@”. Atentos a su personaje.

Póster oficial del personaje. Foto: Sony Pictures.

Logan Lerman como The Son

The Son en la novela original es presentado como joven que fue secuestrado pero que acaba de ser rescatado por Lemon y Tangerine, quienes lo llevarán con su padre (un jefe de la mafia) junto con el maletín que causa toda la discordia.

Inevitablemente, tanto en los tráiler como en la historia se aprecia que este personaje aparentemente no la va a librar. Pero lo que le suceda a él será sustancial ya que bien podría tener relación con alguno de los cabecillas de la película como White Dead, Maria Beetle o alguno más… Habrá que verlo.

Logan Lerman en Bullet Train. Foto: Sony Pictures.