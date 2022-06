Si algo nos queda ny claro es que nada es para siempre y es probable que en algún punto de nuestras vidas, tengamos qué cambiar lo que estamos haciendo para intentar algo nuevo. Pero aunque no lo crean, esto también aplica para la industria cinematográfica, a los actores de Hollywood como Brad Pitt, quien recientemente dejó a todos con el ojo cuadrado al spoilear un poco sobre su futuro.

Como recordarán, en 2019 y antes de que el coronavirus llegada a nuestras vidas, Brad apareció en proyectos espectaculares como Once Upon a Time in Hollywood… (por la cual se llevó su primer Oscar) y Ad Astra, además de hacer cameos. Sin embargo, luego de tener participación en dichas cintas, Pitt se enfocó un poco más en su faceta como productor ejecutivo y dejó un tanto de lado su carrera como actor y al parecer, este sería el camino que tome cuando decida que es momento de no volver frente a las cámaras.

Brad Pitt recibiendo el premio a Mejor Actor de Reparto en los Oscar 2020/ Foto: Getty Images

Brad Pitt habló sobre su posible retiro como actor en la industria cinematográfica

Hace algunas semanas apareció el tráiler de Bullet Train, una nueva película de acción protagonizada por el mismísimo Brad Pitt que pinta bastante interesante porque comparte créditos con figuras como Aaron Perry Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada, Sandra Bullock, Logan Lerman y hasta Bad Bunny (ACÁ les contamos los detalles). Pero después de esta cinta, el futuro del actor de 58 años pinta un tanto incierto.

Resulta que para promocionar esta cinta, Pitt dio una entrevista para la revista GQ. Además de platicar algunos detalles de la historia y demás, Brad confesó que piensa que probablemente pronto llegue el momento de retirarse como estrella de cine y televisión: “Me considero en mi última etapa. Este último semestre o trimestre. ¿Qué va a ser esta sección? ¿Y cómo quiero diseñarlo?”.

Imagen: Sony Pictures

Brad Pitt dejó muy claro que muy pronto comenzará a prestarle más atención.a su empresa productora Plan B Entertainment, que llevó a la gran pantalla películas como 12 Years a Slave, Moonlight y Minari, y que describió como un trabajo “gratificante en formas nuevas y diferentes”. Sin embargo, a pesar de estar enfocado en este otro lado de una cinta, considera que siempre regresará a las cámaras, pues está abierto a volver a interpretar un papel si tanto el personaje como la historia son interesantes.

“Soy una de esas criaturas que hablan a través del arte. Sólo quiero hacer siempre. Si no estoy haciendo, estoy muriendo de alguna manera”. Por ahora no pensemos que se va, disfrutémoslo en Bullet Train y esperemos que siga haciendo cosas grandiosas, como actor y productor. Si no han visto el tráiler de su próxima película, a continuación lo pueden checar: