Después de varios meses de emociones y mucho glamour, la temporada de premios está por terminar. Sin embargo, cerraremos esta etapa del año –una de nuestras favoritas– con el evento más importante de Hollywood. Así es, hablamos de los Oscar, que en 2024 vuelven para premiar a lo mejor de la industria cinematográfica.

Por supuesto que desde hace algunas semanas, nos andamos preparando para este fiestón, en el que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica reconocerá al talento que se rifó durante todo el año entregándonos producciones impresionantes. Y definitivamente, la pelea por llevarse una de estas deseadas estatuillas doradas se pondrá intensa.

Es momento de checar los cortometrajes nominados en los premios Oscar 2024

Y sí, sabemos que la mayoría espera con ansias que Oppenheimer, Barbie, Poor Things e incluso Anatomy of a Fall se lleven casi todos los premios en los Oscar 2024. Sin embargo, hay otras categorías que por supuesto, valen muchísimo la pena checar. Entre ellas está la de cortometrajes, que bajita la mano, tienen varias joyitas infravaloradas.

Lo mejor de todo es que la gran mayoría de los cortos nominados en esta ocasión, se pueden ver completamente gratis en el internet de las cosas. Es por es que para que se preparen para la ceremonia –que se llevará a cabo el 10 de marzo en el Dolby Theatre–, acá les contamos dónde checar varios de los títulos que buscan llevarse la estatuilla en Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje Live-Action de los Oscar.

Mejor Cortometraje Documental

The Last Repair Shop

Comenzamos la lista de cortos nominados con The Last Repair Shop, la más reciente historia Ben Proudfoot (ganador del Oscar a mejor cortometraje documental en 2021 por The Queen of Basketball) y Kris Bowers. Ambos ya habían recibido una mención de la Academia en la misma categoría por A Concerto Is a Conversation, pero ahora vuelven con una trama conmovedora.

Este documental se centra en cuatro artesanos que forman parte de un grupu que desde finales de los años 50, se dedican a reparar instrumentos musicales completamente gratis para los estudiantes de escuelas públicas en Los Ángeles que tocan en orquestas. Además de seguir la historia de los artesanos, también conocemos la forma en que su trabajo ha influido en la vida de los estudiantes que usan los instrumentos que restauran. Sin duda, es un relato que no se pueden perder.

The Barber of Little Rock

Continuando con los documentales nominados al Oscar este 2024, tenemos qué hablar de uno que, sin hacer tanto ruido, puede dar la sorpresa en la ceremonia. Nos referimos a The Barber of Little Rock de John Hoffman y Christine Turner, quienes nos presentan el retrato íntimo de una figura que está haciendo grandes cosas por la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos.

Aquí conocemos la historia de Arlo Washington, un barbero afroamericano originario de Little Rock, Arkansas, quien a través de su trabajo y compromiso con las personas, fundó un banco comunitario sin fines de lucro para intentar reducir la brecha de riqueza racial en su comunidad. Y si quieren conocer más sobre esta situación en el país vecino, entonces deben checarlo.

Island In Between

Cerrando con la categoría de los títulos que pueden ver gratis en redes sociales dentro de la categoría de Mejor Cortometraje Documental de los Oscar 2024, tenemos Island In Between, el más reciente proyecto del cineasta y documentalista taiwanés, S. Leo Chiang. Esta es una producción que refleja algo muy personal del creador, una crisis de identidad que forma parte de quién es y se puede notar hasta en su trabajo.

A lo largo de este documental, Chiang reflexiona sobre su relación con Taiwán, Estados Unidos y China desde las islas de Kinmen. Durante la Guerra Fría, este territorio se vio envuelto en una enorme disputa por parte de estos países, quienes reclamaban dicho espacio como suyo y desde entonces, no ha parado como tal la pelea. Aunque recientemente existe cierta normalidad combinada con tensión en las islas.

Mejor Cortometraje Live-Action

Invincible

Del lado de los títulos que se pueden ver gratis en internet para la categoría de Mejor Cortometraje Live-Action, el primero de ellos es Invincible del guionista y cineasta canadiense Vincent Rene-Lortie, quien logró llamar la atención de la industria cinematográfica con esta producción que seguro los dejará impactados.

En este corto de 30 minutos inspirado en una historia real, seguimos las últimas 48 horas de Marc-Antoine Bernier, un joven de 14 años con problemas que ha sido encarcelado en un centro de detención juvenil. Sin embargo, después de pasar un fin de semana con su familia, está dispuesto a hacer todo lo necesario para evitar tener que regresar a este terrible lugar y buscar desesperadamente su libertad.

Knight Of Fortune

Para cerrar con broche de oro este conteo, debemos mencionar a uno de los cortometrajes más intensos en la categoría Live-Action de los Oscar 2024. Se trata de Knight of Fortune, del cineasta danés, Lasse Lyskjær Noer. Y definitivamente, esta es una de las producciones más dramáticas que competirán en la máxima fiesta de Hollywood.

Aquí conocemos a Karl, quien enfrenta uno de los momentos más complicados de su vida tras la muerte de su esposa. En medio de la pérdida del ser que más quería, el dolor y tratar de salir adelante, este hombre conoce a Torben, un compañero que le pone el destino para superar todos los traumas que está cargando.

