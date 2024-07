Lo que necesitas saber: Vayan preparándose para los Emmy 2024 checando todas y cada una de las series nominadas al máximo premio de la televisión.

¡Por fin! Fueron varios meses en los que de plano no tuvimos ceremonias ni entregas de premios en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, después de mucha espera, las cosas en la industria de la televisión están volviendo a la normalidad, pues ya se anunciaron los nominados a ni más ni menos que los premios Emmy 2024.

A través de un livestream, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS por sus siglas en inglés) dio a conocer los nombres de las series, actores, directores y productores que buscarán llevarse el máximo galardón de la pantalla chica y vaya que la cosa se puso interesante, pues este año hay un montón de producciones fuertes para llevarse las categorías más importantes.

Imagen ilustrativa de la ceremonia de los premios Emmy/Foto: Getty Images

Es momento de ver todas las series nominadas a los premios Emmy 2024

Por supuesto que entre los nominados a los premios Emmy 2024 hay series bastante populares que nos encantan y que claro, queremos que arrasen con todo. Sin embargo, en la lista (que por acá pueden revisar) también hay otros títulos que quizá no sonaron tan fuertes pero que vale por completo la pena echarles el ojo antes de conocer a los ganadores.

Pero mientras nos preparamos para la ceremonia –que se llevará a cabo el próximo domingo 15 de septiembre– y para que se pongan al día si es que les falta checar alguna, a continuación les contamos donde pueden ver todas y cada una de las producciones que buscarán salir de la entrega con al menos un premio Emmy. Así que tomen nota.

Imagen ilustrativa de los premios Emmy/Foto: Getty Images

Drama

The Crown

Mejor Serie de Drama

Mejor Actor en una Serie de Drama – Dominic West

Mejor Actriz en una Serie de Drama – Imelda Staunton

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada – Jonathan Pryce

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada – Elizabeth Debicki

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada – Lesley Manville

Para nadie es un secreto que The Crown es una de las series que llevan años apareciendo en los premios Emmy e incluso llevándose un montón de premios. Sin embargo, después de siete años de su estreno y seis temporadas intensas, por fin llegó a su conclusión esta producción sobre la Reina Isabel II y la Familia Real Británica que nos dejó con la boca abierta. Y al parecer, buscarán despedirse regresando a casa con varias categorías.

The Crown está disponible en Netflix

Fallout

Mejor Serie de Drama

Mejor Actor en una Serie de Drama – Walton Goggins

Mejor Guion en una Serie de Drama

Una de las grandes sorpresas del último año fue Fallout, la adaptación televisiva de la exitosa franquicia de videojuegos. Y es que no lo decimos a la ligera, pues lograron transmitir por completo el drama, la acción y la esencia de esta historia posapocalíptica que los tendrá al filo del asiento. A pesar de que no tiene tantas nominaciones en las categorías principales de los premios Emmy 2024, ojito porque quizá podría dar la sorpresa.

Fallout está disponible en Amazon Prime Video

The Gilded Age

Mejor Serie de Drama

Mejor Actriz en una Serie de Drama – Carrie Coon

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama – Christine Baranski

Bajita la mano, The Gilded Age está dando de qué hablar. A pesar de que ya pasaron algunos años desde su estreno en HBO, poco a poco va ganando popularidad en los premios Emmy este drama histórico situado en la llamada Edad Dorada a finales del siglo XIX en Estados Unidos, en que el país conoció una expansión económica, industrial y demográfica sin precedentes pero también vivió gran conflicto social y grandes desigualdades económicas y sociales.

The Gilded Age está disponible en Max

The Morning Show

Mejor Serie de Drama

Mejor Actriz en una Serie de Drama – Jennifer Aniston

Mejor Actriz en una Serie de Drama – Reese Witherspoon

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama – Billy Crudup

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama – Mark Duplass

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama – Nicole Beharie

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama – Greta Lee

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama – Karen Pittman

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama – Karen Pittman

Desde hace varios años, hemos seguido The Morning Show y con cada temporada, la tensión va aumentando dentro de la rivalidad de Alex Levy y Bradley Jackson por quedarse con el puesto de la presentadora principal. La calidad de esta serie es innegable y eso se puede ver en las nominaciones a los premios Emmy 2024 que recibieron, pues sus protagonistas son fuertes contendientes para quedarse con los premios de actuación.

The Morning Show está disponible en Apple TV+

Mr. & Mrs. Smith

Mejor Serie de Drama

Mejor Actor en una Serie de Drama – Donald Glover

Mejor Actriz en una Serie de Drama – Maya Erskine

Mejor Dirección en una Serie de Drama

Mejor Guion en una Serie de Drama

Definitivamente, una de las grandes sorpresas dentro de las nominaciones de los premios Emmy 2024 fue Mr. & Mrs. Smith, la serie basada en la película del 2005 que en esta ocasión, cuenta con Donald Glover y Maya Erskine como protagonistas. Y es que no esperábamos que esta producción de espionaje, acción y un toque de comedia, estuviera presente en las categorías principales. Sin embargo, vale la pena echarle el ojo si quieren ver algo para pasar un buen rato pegados frente a la televisión.

Mr. & Mrs. Smith está disponible en Amazon Prime Video

Shōgun

Mejor Serie de Drama

Mejor Actor en una Serie de Drama – Hiroyuki Sanada

Mejor Actriz en una Serie de Drama – Anna Sawai

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama – Tadanobu Asano

Mejor Dirección en una Serie de Drama

Mejor Guion en una Serie de Drama

Desde antes de que se anunciaran las nominaciones a los premios Emmy 2024, Shōgun sonaba fuerte para aparecer y liderar en varias categorías. Y es que no es para menos, pues esta nueva versión de la historia dejó impresionados a muchos, ya que además de adaptación de la trama y las actuaciones, la producción es simplemente impresionante. Así que si a ustedes les laten las series de acción, aventura y drama, de plano no se la pueden perder.

Shōgun está disponible en Disney+

Slow Horses

Mejor Serie de Drama

Mejor Actor en una Serie de Drama – Gary Oldman

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama – Jack Lowden

Mejor Dirección en una Serie de Drama

Mejor Guion en una Serie de Drama

Parece que este año, el espionaje fue uno de los géneros favoritos de todos los que seleccionaron a los nominados a los premios Emmy 2024, pues incluyeron a Slow Horses en varias categorías. Aunque no ha sonado tanto, esta serie sobre un agente castigado tiene cosas increíbles, pues por momentos, la trama nos lleva por un thriller que simplemente no puedes dejar de ver. Y si todavía no la han checado, les recomendamos ampliamente esta producción.

Slow Horses está disponible en Apple TV+

3 Body Problem

Mejor Serie de Drama

Para cerrar con la categoría de drama en los premios Emmy 2024, tenemos a 3 Body Problem, la adaptación de Netflix de la novela británica-estadounidense de ciencia ficción que no sonó tanto como se esperaba pero que logró la nominación. Sin embargo, esta mención es más que merecida, pues la serie nos plantea ideas muy interesantes y sobre todo, nos muestra un conflicto que pone en peligro a la humanidad que segurito les volará la cabeza.

3 Body Problem está disponible en Netflix

Comedia

Abbott Elementary

Mejor Serie de Comedia

Mejor Actriz en una Serie de Comedia – Quinta Brunson

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia – Tyler James Williams

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia – Janelle James

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia – Sheryl Lee Ralph

Mejor Dirección en una Serie de Comedia

Mejor Guion en una Serie de Comedia

Ya se nos está haciendo costumbre ver a Abbott Elementary en las categoría de comedia de los premios Emmy y por supuesto que en 2024 no se quedaron fuera. Esta serie que sigue a un grupo de profesores de una escuela pública con poco presupuesto, pero que están decididos a ayudar a sus alumnos a tener éxito en la vida es simplemente entrañable y divertida. Y con su tercera temporada, parece que volverán a romperla en la temporada de premios.

Abbott Elementary está disponible en Disney+

The Bear

Mejor Serie de Comedia

Mejor Actor en una Serie de Comedia – Jeremy Allen White

Mejor Actriz en una Serie de Comedia – Ayo Edebini

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia – Ebon Moss-Bachrach

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia – Lionel Boyce

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia – Liza Colón-Zayas

Mejor Dirección en una Serie de Comedia

Mejor Guion en una Serie de Comedia

Por supuesto que en la lista de nominados a los Emmy 2024, debía estar The Bear. En la pasada edición de los premios arrasaron prácticamente con todas las categorías y parece que con su temporada harán lo mismo, pues esta serie donde seguimos a un joven chef que vuelve a casa para dirigir un negocio de comida familiar aumenta su nivel (tanto en la trama como en la producción) con cada entrega y parece que este año, podrían romper un récord.

The Bear está disponible en Disney+

Curb Your Enthusiasm

Mejor Serie de Comedia

Mejor Actor en una Serie de Comedia – Larry David

Dicen que todo lo bueno en algún punto tiene que terminar. Y eso pasa con Curb Your Enthusiasm, que después de un buen rato en nuestras vidas, se despidió con su doceava temporada. Sin embargo, parece que esta loca serie basada en la vida de Larry David tiene la posibilidad de decir adiós por la puerta grande, llevándose las máximas categorías de comedia en los premios Emmy 2024.

Curb Your Enthusiasm está disponible en Max

Hacks

Mejor Serie de Comedia

Mejor Actriz en una Serie de Comedia – Jean Smart

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia – Paul W. Downs

Mejor Actriz en una Serie de Comedia – Hannah Einbinder

Mejor Dirección en una Serie de Comedia

Mejor Guion en una Serie de Comedia

Definitivamente, Hacks es otra de las producciones que parecen infaltables dentro de las nominaciones a los premios Emmy 2024. La serie donde seguimos la historia de una comediante de la vieja escuela que trata de adaptar su trabajo al humor de la generación actual es simplemente divertidísima, tanto así que nos atrevemos a decir que es una de las mejores comedias de los últimos tiempos. Así que si no la han visto, se están perdiendo de una joyita.

Hacks está disponible en Max

Only Murders in the Building

Mejor Serie de Comedia

Mejor Actor en una Serie de Comedia – Steve Martin

Mejor Actor en una Serie de Comedia – Martin Short

Mejor Actriz en una Serie de Comedia – Selena Gomez

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia – Paul Rudd

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia – Meryl Streep

Continuando con las series que ya se nos hizo costumbre checar en las nominaciones a los premios Emmy, debemos mencionar a Only Murders in the Building. En su tercera temporada, creció esta trama que sigue a tres extraños que comparten una obsesión por el true crime y se ven envueltos en la investigación de un crimen verdadero. No por nada, para esta entrega contaron con puro peso pesado de Hollywood. Así que podría dar la sorpresa en la premiación.

Only Murders in the Building está disponible en Disney+

Palm Royale

Mejor Serie de Comedia

Mejor Actriz en una Serie de Comedia – Kristen Wiig

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia – Carol Burnett

Una de las sorpresas que nos dejaron las nominaciones a los premios Emmy 2024, al menos dentro de la comedia, fueron las menciones a Palm Royale. Esta serie ambientada en 1969 cuenta la historia de Maxine Dellacorte-Simmons, una mujer forastera que se esfuerza por conseguir un lugar en la alta sociedad de Palm Beach, Florida. A lo largo de los episodios seguimos su proceso para lograrlo y la verdad, se ve bastante buena.

Palm Royale está disponible en Apple TV+

Reservation Dogs

Mejor Serie de Comedia

Mejor Actor en una Serie de Comedia – D’Pharaoh Woon-A-Tai

Poco se habla de Reservation Dogs, pero de plano es una serie que vale mucho la pena checar, tanto así que por ahí logró colarse a las nominaciones de los premios Emmy 2024. Esta producción nos cuenta la historia de cuatro jóvenes indígenas originarios la zona rural de Oklahoma que roban, atracan y ahorran para llegar a la exótica, misteriosa y lejana tierra de California. Y si ustedes son fans de las comedias de adolescentes, deben echarle un ojo.

Reservation Dogs está disponible en Disney+

What We Do in the Shadows

Mejor Serie de Comedia

Mejor Actor en una Serie de Comedia – Matt Berry

Por último pero no menos importante, tenemos a What We Do in the Shadows, una serie que también ha recibido varias nominaciones a los premios Emmy. Y la verdad es que se merece mucho más, pues esta producción basada en la película de Jemaine Clement y Taika Waititi en la que a través de un falso documental, seguimos las aventuras cuatro vampiros que han sido compañeros de cuarto durante cientos de años, es una verdadera maravilla que no se pueden perder.

What We Do in the Shadows está disponible en Disney+

Serie Limitada o Antología

Baby Reindeer

Mejor Serie Limitada, Antología o Película para la TV

Mejor Actor en una Serie Limitada o Antología – Richard Gadd

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Antología – Tom Goodman-Hill

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Antología – Jessica Gunning

Mejor Dirección en una Serie limitada o Antología

Mejor Guion en una Serie limitada o Antología

Pasando a la sección de Serie Limitada o Antología, por supuesto que en los Emmys 2024 debería estar Baby Reindeer (o Bebé Reno para los cuates de México y Latinoamérica). Esta serie no solo nos impactó con la historia basada en las vivencias del actor y comediante, Richard Gadd, también dio de qué hablar en todo el mundo y abrió una conversación sobre varios temas, entre ellos el acoso y las violencias.

Baby Reindeer está disponible en Netflix

Fargo

Mejor Serie Limitada, Antología o Película para la TV

Mejor Actor en una Serie Limitada o Antología – John Hamm

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Antología – Juno Temple

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Antología – Lamorne Morris

Mejor Dirección en una Serie limitada o Antología

Mejor Guion en una Serie limitada o Antología

Una vez más, Fargo está fuerte y tiene con qué arrasar en los premios Emmy. En este 2024 y con su quinta temporada, la serie basada en la película de los hermanos Coen solo ha crecido, pues llevaron al siguiente nivel este thriller policiaco que durante varios años nos ha tenido pegados frente la televisión. Basta checar las nominaciones que recibieron este año para darnos cuenta de que la historia va por un excelente camino.

Fargo está disponible en Amazon Prime Video

Lessons in Chemistry

Mejor Serie Limitada, Antología o Película para la TV

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Antología – Brie Larson

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Antología – Lewis Pullman

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Antología – Aja Naomi King

Mejor Dirección en una Serie limitada o Antología

Bajita la mano, Apple TV+ entró en varias categorías de los premios Emmy 2024. Y en serie limitada aparecen con Lessons in Chemistry, un drama histórico que nos cuenta la historia de Elizabeth Zott, una química que luego de ser despedida, decide utilizar su trabajo y sus conocimientos para presentar un nuevo programa de cocina de televisión para educar a las amas de casa sobre temas científicos. Y vaya que por las nominaciones que recibió, podría llevarse algunos premios.

Lessons in Chemistry está disponible en Apple TV+

Ripley

Mejor Serie Limitada, Antología o Película para la TV

Mejor Actor en una Serie Limitada o Antología – Andrew Scott

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Antología – Dakota Fanning

Mejor Dirección en una Serie limitada o Antología

Mejor Guion en una Serie limitada o Antología

A pesar de que Ripley no hizo tanto ruido, es uno de los títulos más destacados de Netflix en este 2024. Prueba de ello son las nominaciones que recibió en los premios Emmy, pues este thriller policiaco basado en la novela de 1955 es una verdadera maravilla, donde seguimos la historia de Tom Ripley, un estafador poco exitoso que es contratado por un hombre rico para convencer a su hijo de que regrese a casa desde Italia. Aunque esto cambia la perspectiva de vida de nuestro protagonista.

Ripley está disponible en Netflix

True Detective: Night Country

Mejor Serie Limitada, Antología o Película para la TV

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Antología – Jodie Foster

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Antología – John Hawkes

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Antología – Kali Reis

Mejor Dirección en una Serie limitada o Antología

Mejor Guion en una Serie limitada o Antología

Una de las series que más gustó nos dio ver en las nominaciones a los premios Emmy 2024 fue True Detective: Night Country, pues contó con la dirección, supervisión y escritura de la mexicana Issa López. Pero más allá de eso, esta temporada de la antología criminal es brutal, pues en ella seguimos a dos detectives, quienes están investigando la desaparición de ocho hombres de una estación científica. Con esta entrega, esta producción volvió por la puerta grande y es una gran candidata para llevarse varios premios.

True Detective: Night Country está disponible en Max

Te puede interesar