Steven Spielberg, quien se encuentra en la promoción de su última película titulada The Fabelmans, es uno de los directoes que más ha emitido opiniones negativas o en contra de las plataformas de streaming en cuanto a la producción y el consumo de cine, o mejor dicho, de contenido (algo que también ha dicho Martin Scorsese).

Uno de los problemas iniciales de Spielberg con las plataformas, es que reducen la experiencia fílmica, sino es que la anulan completamente al mostrar las películas en una pantalla chica y en un ambiente que no es el correcto para apreciar todos sus elementos.

Y ahora, tras años de este tipo de declaraciones que, es justo decirlo, han abierto varios debates interesantes respecto al rumbo que tomará el cine en un futuro cercano, Spielberg volvió a hablar del tema respecto a una situación específica que ocurrió en la pandemia.

Steven Spielberg / Foto: Getty Images

Steven Spielberg vuelve a hablar de streaming

Como les contamos, Spielberg se encuentra en medio de la promoción de The Fabelmans, una autoficción sobre su infancia y su paso a la adolescencia en Arizona mientras descubre el poder del cine para sobreponerse de algunas revelaciones dentro de su familia.

Fue en una plática respecto al filme en el New York Time, que sacó el tema de las plataformas de streaming al decir que “la pandemia creó una oportunidad para que (las plataformas) aumentaran sus suscriptores, y también para destrozar algunos de mis mejores amigos cineastas al no estrenar sus películas en salas de cine“.

Foto: Getty Images

Esto lo dijo, específicamente, por el plan de HBO Max de 2021 de estrenar sus películas de manera simultánea en cines y en la plataforma (en Estados Unidos, pues en otras regiones como México, las cintas se estrenaban en salas y un mes después llegaban al catálogo).

La producciones más grandes de Warner Bros. durante ese año como Godzilla vs. Kong, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad y The Matrix 4, fueron parte de este plan. Y uno de los que habló conmás firmeza del asunto fue Denis Villeneuve, quien vio como Dune también formaba parte de la estrategia para ganar más suscriptores sin importar la taquilla de ese momento. AQUÍ nuestra reseña.

También Christopher Nolan, quien un año antes había estrenado TENET, habló sobre este tema y rechazó la idea de que pusieran por encima las suscripciones que el valor fílmico de la mayoría de las producciones. Y como recordamos, Nolan decidió moverse a otra casa, específicamente a Universal, para su Oppenheimer (la cual se estrenará en el verano de 2023).

Pero no todo es malo… ¿o sí?

El tiempo, sobre todo la pandemia, también ha hecho reflexionar al director respecto a un tema que sigue causando mucha incertidumbre: ¿cuál es el verdadero alcance de los filmes que se estrenan en salas?, ¿el streaming puede llegar a una mayor cantidad de audiencias?

Para Spielberg, eso pone la balanza en otro lugar, y lo explicó haciendo referencia a The Post, su cinta de 2017 con el protagónico de Meryl Streep y Tom Hanks. “Hice ‘The Post’ como una declaración política sobre nuestros tiempos… No sé si me hubieradn dado el guion después de la pandemia, si habría preferido hacer la cinta para Apple o Netflix y llegar a millones de personas“, dijo.

El director dijo que la cinta tenía un mensaje que debía llegar a millones de personas, “y nunca íbamos a llegar a esas millones en salas de cine para hacer esa diferencia. Las cosas han cambiado lo suficiente como para hacerme decir eso“.