La disculpa que Emily Blunt le dio a una mesera... ¿11 años después?

Aunque ocurrió hace más de una década, Emily Blunt ofreció una disculpa a una mesera de la que habló en una entrevista. Todo después de que en redes sociales, donde nada se les olvida, viralizaran el video de dicha charla ocurrida en 2012.

Resulta que ese año la actriz británica-estadounidense apareció en ‘The Jonathan Ross Show’, un programa nocturno de comedia donde Emily Blunt asistió para promocionar la película ‘Looper’, donde participó junto a Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis.

Emily Blunt en la película ‘Looper’. Foto: Especial

En redes sociales se viralizó una vieja entrevista de Emily Blunt

En algún punto de la charla con Jonathan Ross, el conductor comenzó a hacer bromas sobre los estadounidenses ‘enormes’ que uno puede encontrar en Chili’s, y hablaron del tamaño de las hamburguesas que sirven o las personas comen en dicho país.

Fue entonces que Emily Blunt decidió contar una anécdota sobre una mesera de Chili’s que durante el rodaje de ‘Looper’, le dijo que se parecía mucho Emily Blunt y después le preguntó si era ella la actriz. La cosa es que Blunt hizo algunos comentarios que muchos calificaron como innecesarios.

Donde la actriz se burla del peso de una mesera que la reconoció

Primero porque en la entrevista, Emily imitó el acento sureño de la mujer, y segundo por el hecho de que la actriz mencionó el peso de la mesera cuando no era necesario para la historia. Algo que por supuesto muchos comentaron en el video que se hizo viral en internet.

Luego de que el tema se hiciera viral, la actriz de 40 años (a quien recientemente vimos en la cinta de ‘Oppenheimer’) escribió una disculpa a través de la revista People, donde reconoció que estuvo mal hablar de la mesera en cuestión de esa manera.

Cillian Murphy y Emily Blunt en ‘Oppenheimer’ / Foto: Universal Pictures

Emily Blunt se disculpó 12 años después por lo que dijo en esa entrevista

“Solo necesito abordar esto de frente, ya que mi mandíbula estaba en el suelo al ver este clip de hace 12 años. Estoy consternada de poder decir algo tan insensible, hiriente y sin relación con la historia que estaba tratando de contar en un programa de entrevistas”, mencionó la actriz en su escrito.

“Siempre me he considerado alguien a quien no se le ocurriría molestar a nadie, así que lo que sea que me llevó a decir algo como esto en ese momento es irreconocible para mí ni para nada de lo que represento”, agregó Blunt al ofrecer su disculpa.

Emily Blunt se disculpó con la mesera después de muchos años. Foto: Getty Images

La actriz dijo que no la representan las palabras que dijo en aquel programa de televisión

“Sin embargo, sucedió y lo dije. Lamento mucho el daño causado. Tenía la edad suficiente para saberlo hacer mejor”, finalizó Emily Blunt en la disculpa que ya ha dividido muchas opiniones en redes sociales sobre si realmente era necesaria o no.

Y es que para muchas personas, Emily Blunt dijo eso hace muchos años y nunca expuso la identidad de la mesera en cuestión, por lo que no existía la necesidad de disculparse. Por el otro, por quienes aseguraron que la actriz en primera no debió decir eso de la mujer.

LONDON, ENGLAND – JULY 13: Emily Blunt attends the “Oppenheimer” UK Premiere at Odeon Luxe Leicester Square on July 13, 2023 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

Lo cierto es que la disculpa ahí está. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Emily Blunt hizo bien en disculparse hasta ahora? ¿O debió hacerlo antes de que el internet de las cosas saliera a mostrar el video y le exigiera una disculpa a la mesera?

