Del 18 al 27 de octubre de 2024, se llevará a cabo la edición de 2024 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). Y ya con todos los anuncios tanto de la Selección oficial como de los estrenos nacionales e internacionales, las cosas se van a poner increíbles.

Y no sólo están las películas, sino también los invitados que se sumarán a las actividades que se realizarán a lo largo de una semana. Para que se den una idea, Liv Tyler (la prefecta Éowyn) estará dándose sus vueltas por Morelia como parte del jurado junto a Alexander Payne.

Pero también veremos por ahí al mítico Leos Carax, Ira Sachs, Jacques Audiard, Rodrigo Prieto, y muchos nombres más. Así que por acá, para ir calentando motores, nos armamos una lista de 10 estrenos internacionales imperdibles que sí o sí queremos ver en el FICM.

¿Están listos para todo lo que nos presentará el FICM 2024?/Foto vía Facebook del festival

Anora

Sean Baker

Anora es la ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes de este 2024. Marca el regreso de Sean Baker tras el éxito en críticas de Red Rocket, sumado a una larga filmografía con títulos como The Florida Project, Tangerine, Starlet, Take Out y más, que integran historias realistas sobre grupos marginados.

En Anora, la protagonista es Ani (Mikey Madison), una stripper y trabajadora sexual de Nueva York de ascendencia rusa. Ani es contratada de manera privada por Ivan, el hijo de unos oligarcas rusos que apenas si se puede comunicar en inglés y en general. Ani sabe ruso, y reconociendo que es un cliente más, sortea la falta de inteligencia del tipo.

Imagen de ‘Anora’ / Foto: NEON

Pero Ivan, fascinado por la “química” sexual y de fiestas que tienen, le propone matrimonio. Y aquí es donde la comedia se mezcla con algunos de los pasajes más desgarradores dentro y fuera de las cintas de Baker. Cuando la familia de Ivan se enteran del desatino, llaman a un colega que reside en Brooklyn para arreglar el tema.

No les queremos dar más detalles, pero el ojo de Baker nos lleva directamente hacia las partes más vulnerables de Anora, las cuales no son vistas por nadie, sólo por nosotros como audiencia y por un personaje que aparece en el caos de la historia (cosa que se vuelve, conforme avanza la cinta, más graciosa pero no por eso menos triste).

Anora es rápida en todo sentido. Tiene referencias divertidas hacia absolutamente todo, y varias secuencias súper dinámicas que no nos permiten detenernos en las poco más de dos horas de cinta. Y el final… el final es bellísimo, trágico y esperanzador.

La habitación de al lado

Pedro Almodóvar

La habitación de al lado (The Room Next Door) es el primer largometraje de Pedro Almodóvar en inglés. Ya había realizado algunos ejercicios en forma de cortometraje bastante bien recibidos por la crítica como The Human Voice de 2020 con Tilda Swinton y Extraña forma de vida de 2023 con Ethan Hunt y Pedro Pascal.

Pero ahora, como les decíamos, entra de lleno junto a Swinton y Julianne Moore. Esta película se llevó el León de Oro en Venecia, y tiene como protagonistas a Ingrid, una escritora, y Martha, una corresponsal de guerra. En su pasado, ambas mujeres fueron mejores amigas, pero la vida las separó por diversas razones.

Su inesperado reencuentro se da tras la noticia de que Martha tiene una enfermedad terminal. Ella le pide a su vieja amiga que la acompañe en sus últimos días de vida. Ingrid la cuestiona, revelando no un caso de soledad y separación de las personas verdaderamente cercanas a la periodista, sino de una necesidad de conexión con el pasado, por la nostalgia, los buenos días, por volver a conocer a alguien que amaste.

A Different Man

Aaron Schimberg

Sebastian Stan conquistó al mundo como el Soldado del Invierno en el MCU. Pero tras el cierre de las fases más exitosas de la franquicia (hablamos de Endgame como la última gran producción), el actor de ascendencia rumana ha diversificado su carrera.

Lo veremos como un joven Donald Trump en el drama The Apprentice de Ali Abbasi. Y también lo veremos en A Different Man acompañado por un elenco bastante interesante llevado por Renate Reinsve (The Worst Person in the World) y Adam Pearson (Under the Skin), todos bajo la dirección de Aaron Schimberg (Chained for Life).

Imagen de ‘A Different Man’ / Foto: A24

A Different Man nos cuenta la historia de Edward, un hombre con neurofibromatosis, una enfermedad genética que consiste en el surgimiento de tumores en diversas partes del cuerpo y el organismo. Edward es un actor, y vive en un departamento en Nueva York donde tiene una vecina llamada Ingrid.

La vida de Edward, a partir de las miradas, los comentarios crueles y el trato un tanto condescendiente de las personas, para bien o para mal, ha sido complicado. Por eso, en parte, accede a un tratamiento experimental en el que se removerán los tumores, revelando su rostro “normal”. ¿Y qué encontramos? A un hombre guapo.

Edward empieza a vivir la vida como cualquier otro, y de hecho, conoce de nueva cuenta a Ingrid sin que esta lo reconozca. Pero un día llega Oswald, un británico con su misma condición, pero la diferencia entre él y Edward, es que el primero tiene una vida normal aún con la condición que al protagonista le impedía vivir.

The Brutalist

Brady Corbet

La infancia de un líder de 2015, es una de las mejores películas que hemos visto en la última década. La dirección corrió a cargo de Brady Corbet, quien debutó en esta cinta como director no sin antes contar con varios créditos como actor en cintas como Funny Games de Michael Haneke, Melancolía de Lars von Trier o Mysterious skin de Gregg Araki. AQUÍ les dejamos nuestro podcast finalista de la Bienal de Radio sobre esta cinta y su relación con la infancia de Benito Mussolini.

Corbet está de regreso este 2024 con otra película enorme titulada The Brutalist, la cual compitió en el Festival de Venecia y en donde se llevó el premio a Mejor Dirección. Pero eso no es lo único destacado de la cinta, sino también las actuaciones lideradas por Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Alessandro Nivola y Stacy Martin.

Imagen de la película ‘The Brutalist’ / Foto: Festival de Venecia

A lo largo de tres horas y media, The Brutalist nos cuenta la vida y obra de Lászlo Tóth, un arquitecto húngaro y judío que se muda a los Estados Unidos en la década de los 40, en medio de la posguerra. El protagonista huye del fascismo para incorporarse a una sociedad que, en teoría, abre las puertas a las oportunidades de mejora a nivel social.

Pero lo que Lászlo se encuentra es una comunidad inmersa en el capitalismo. Por lo que Corbet plantea diversas cuestiones como si las bases de todas las ideologías, que a su vez construyen los sistemas económicos del mundo, siempre son las mismas… sólo cambian las palabras, las entonaciones, las historias.

Adrien Brody en ‘The Brutalits’ / Foto: Festival de Venecia

A Real Pain

Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg lleva unos 20 años dentro del circuito de cine, ya sea entre éxitos de taquilla y crítica, hasta películas de culto o independientes. Sin importar en cuál de las dos escalas, la realidad es que recordamos a Eisenberg por un tipo muy fijo de personas: el sujeto incómodo, de habla veloz, ansioso, irreverente.

No es que esté mal, pero incluso podemos describir al personaje o la historia que cuenta como el nombre del mismo actor. Lo mismo sucedió con su debut como director de 2022 titulado When You Finish Saving the World, sobre un adolescente que prefiere reunir seguidores en su plataforma de live streaming antes que ayudar a su madre en un refugio para víctimas de violencia doméstica.

Kieran Culkin en ‘A Real Pain’ / Foto: Searchlight Pictures

Ahora, Eisenberg se lanza con su segundo largometraje titulado A Real Pain, producida por Emma Stone, y en donde interpreta a otro sujeto incómodo llamado David, pero esta vez acompañado de su primo Benji, llevado por Kieran Culkin (al que consideramos el único ganador de la masacre en el final de Succession).

David y Benji son primos, y se lanzan a Polonia para descubrir el país que vio nacer a Dory, su abuela, quien les pide que hagan este viaje juntos como uno de sus últimos deseos. Dory, judía, escapó de la Polonia ocupada por los nazis, y ellos deben recorrer la región con el peso del un trauma que si bien no les corresponde, han cargado toda su vida, pero de lejos.

Babygirl

Halina Reijn

En esta página somos fans de Halina Reijn tanto como actriz como directora, y es en esta segunda etapa donde más nos ha impresionado. Entre sus títulos está Instinct de 2019 sobre una terapeuta en prisión que se obsesiona con un violador, seguida del slasher Bodies Bodies Bodies en donde un grupo de niños ricos creen que son víctimas del juego macabro de un asesino. AQUÍ les dejamos nuestra entrevista con Reijn y el cast.

Y ahora, nos regala Babygirl, un drama protagonizado por Nicole Kidman, quien se llevó la Copa Volpi en el Festival de Venecia por su interpretación de Romy, una poderosa ejecutiva que tiene una vida un tanto idílica: propiedades, una familia bonita y un matrimonio sólido.

Nicole Kidman y Harris Dickinson en ‘Babygirl’ / Foto: A24

La cosa es que Romy pone en jaque todo esto cuando comienza un romance con Samuel, un becario de la compañía en la que trabaja. Ahora bien. Sabemos que esta premisa ha resonado mucho en los últimos años y entre varios géneros, sobre todo en comedias románticas como The Idea of You o la misma Kidman en A Family Affair.

Pero Babygirl se distingue no sólo por tener a Reijn en la dirección, o alejarse del tono de comedia romántica, sino por no pretender dar una lección moral alrededor de los amoríos, sobre todo los de oficina, y más lo que conllevan una clara relación de poder que cambia de bando.

Imagen de ‘Babygirl’ de Halina Reijn / Foto: A24

Nightbitch

Marielle Heller

La historias que abordan las complejidades de la maternidad no son nuevas, pero son las formas de contar estos discursos los que han encontrado un nuevo espacio en la discusión. Y uno de los últimos relatos en hacerlo de manera original es Nightbitch, una película que viene de una adaptación de la novela homónima de Rachel Yoder.

Nightbitch está dirigida por Marielle Heller (Can You Ever Forgive Me? y A Beautiful Day in the Neighborhood) y protagonizada por Amy Adams. Aquí, la actriz nominada al Oscar da vida a una madre de tiempo completo que cuida a su hijo de dos años, justo en la edad en la que se mueven por todos lados. Son imprabales.

Esta mujer no lo dice, pero está cansada, sobre todo porque su esposo casi no está en casa, y al llegar, al verla en lágrimas, le dice que la felicidad es una opción. Maldito. Pero a la par en la que intenta respirar para ella, descubre que sus dientes se han afilado. Y PUM, sucede lo inevitable: por las noches se convierte en un perro.

The Seed of the Sacred Fig

Mohammad Rasoulof

La historia de esta película fuera y dentro de la pantalla es tan extraordinaria como desgarradora. Primero vamos con la de afuera. El director de The Seed of the Sacred Fig es Mohammad Rasouluf, un cineasta iraní que antes de presentar esta cinta en Cannes, fue sentenciado a ocho años de prisión y a recibir latigazos.

Esta no fue la primera vez que Rasouluf se enfrenta a las autoridades. En 2010 fue arrestado por filmar una cinta sin los permisos del Estado, Good Bye. 10 años más tarde, también fue arrestado por criticar la violenta respuesta por parte de las autoridades de Irán tras las manifestaciones civiles por el derrumbe de un edificio.

Imagen de ‘The Seed of a Sacred Fig’ / Foto: Films Boutique

Para este 2024, la proyección de The Seed of the Sacred Fig se vio en peligro, pero finalmente se logró presentar con una historia que se mantuvo en conversación por mucho tiempo. Y con justa razón. La cinta sigue a Iman, un abogado que fue promovido a investigador por parte del Estado (lo cual, pronto, lo convertiría en un juez).

Este cambio en su trabajo conlleva una mejora en sus condiciones de vida que afectarán directamente a su familia, conformada por esposa y dos hijas. Las cosas se complican cuando Iman debe hacerse cargo de las penas de muerte de diversos manifestantes, incluidas las mujeres que luchan contra el uso del hijab. ¿Qué sucede si sus hijas feministas se involucran en el conflicto?

The Apprentice

Ali Abbasi

Al inicio de esta lista les contamos de A Different Man, una película protagonizada por Sebastian Stan, que nos emociona mucho ver en el FICM. Pues bien, también les dijimos que no es la única cinta de este actor que llegará pronto… también podremos ver The Apprentice de Ali Abbasi.

Quizá The Apprentice no suene muy atractiva para muchos, pero a juzgar por las primeras críticas y reacciones tanto de los medios como de la audiencia, vale la pena echarle un ojo. Y decimos que quizá no sea muy atractiva porque se centra en Donald Trump… y sí, iug.

Pero, lo que hace esta cinta es mostrarnos su paso como un sujeto rico dentro del negocio de bienes raíces a un multimillonario, dueño de media ciudad de Nueva York… y futuro presidente de los Estados Unidos de América. Por si fuera poco, Stan se acompaña de Jeremy Strong, quien interpreta a Roy Cohn, el abogado y mentor del empresario.

El Jockey

Luis Ortega

Remo es un jockey, uno de esos pequeños individuos que montan caballos de carreras. Hace algunos años, era el mejor de todos. Pero desde hace algunos meses, no da una. Y para echarle limón a la herida, tiene problema con la bebida al grado de que se toma la falopa que le suministran a los caballos.

Pero tampoco para ahí la cosa. Remo se mete en problemas con algunos criminales, y tras sufrir un accidente, debe huir. Es así como se desarrolla El jockey, un divertido e irreverente thriller criminal dirigido por Luis Ortega con el protagónico de Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó, Daniel Gimenez Cacho, y Mariana Di Girolamo.

