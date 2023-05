James Gunn se despide de Marvel y de los Guardianes de la Galaxia con la tercera entrega de la saga. Es una ocasión nostálgica para los fans del querido grupo de forajido convertidos en héroes, pero como dicen por ahí, las risas y los grandes momentos no faltaron… Y ahora que llega el desenlace, también hay geniales referencias sobre Guardians of the Galaxy Vol 3.

No se preocupen que si no la han visto, no les haremos spoilers sobre la historia de esta tercera parte (por acá ya la vimos y podemos decirles que es una de las mejores películas de Marvel de la época reciente). Pero lo que sí podemos contarles son algunos detalles curiosos que les servirán para antes o después de que vean la cinta.

Rocket en el tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Foto: Marvel Studios.

‘Guardians of the Galaxy Vol 3’ es una historia emotiva

Ya se sabía que esto iba a ser emotivo, pero no imaginamos que tanto… Como ya se veía venir en los tráilers, Guardians of the Galaxy Vol 3 es un viaje en el que conoceremos el oscuro y tortuoso pasado de Rocket.

En este viaje, la vida y el pasado de Rocket provoca que Star-Lord y compañía se enfrenten a un poderoso villano conocido como el High Evolutionary, quien es visto por muchas civilizaciones de otros mundos como un dios (o algo cercano).

Por supuesto, uno de los plus en la historia es que por fin vemos en acción a Adam Warlock… Sí, la despedida de James Gunn de Marvel Studios, se los decimos, es bastante nostálgica y emotiva.

5 detalles y referencias geniales en ‘Guardians of the Galaxy Vol 3’

Como dijimos antes, hay muchas referencias sobre Guardians of the Galaxy Vol 3 bastante interesantes de las cuales veremos algunas a continuación. Y reiteramos: estén tranquilos que no encontrarán spoilers ni detalles sustanciales de la trama.

Lylla ya había sido mencionada en la primera película de ‘Guardians of the Galaxy’

Previo al estreno de Guardians of the Galaxy Vol 3, Marvel Studios liberó un clip especial de adelanto titulado Es bueno tener amigos. En él, vemos a un Rocket más joven platicando en una celda junto a otros animales amigos suyos, y una de ellos es la nutria Lylla, que forma parte importante del pasado de nuestro mapache favorito.

Aunque su aparición se da hasta esta película, Lylla ya había tenido una pequeña mención en la primera cinta de los Guardianes. Su nombre aparece en la ficha de detención de Rocket, justo en un minúsculo apartado de ‘asociados’, cuando los Nova Corps lo capturan al inicio de la elícula. Aquí la captura de pantalla.

El nombre de Lylla aparece en la parte que dice ‘Associates’. Foto: Marvel Studios.

Cosmo, la perrita espacial, es una referencia a Laika

El personaje Cosmo ya había aparecido en escenas de las pasadas películas de Guardians of the Galaxy. Luego, hizo una aparición extendida en el especial navideño de Guardianes del 2022, donde James Gunn le dio una identidad femenina, con la actriz Maria Bakalova proporcionando la voz a la genial canina.

¿Por qué el cambió de género? Bueno, se sabe que esto lo hizo James Gunn como un homenaje a Laika, una perrita soviética que viajó en la nave espacial Sputnik 2 en 1957. El Cosmo original de los cómics está inspirado en la misma Laika, y para esta tercera entrega cinematográfica, el director Gun decidió renovar el homenaje.

Si quieren conocer más a fondo la historia de Laika y su viaje espacial, por aquí les contamos todo más a detalle.

La perrita Laika, la inspiración detrás de Cosmo en Marvel. Foto: Getty.

Cosmo, la perrita espacial, la nueva miembro de los Guardianes de la Galaxia. Foto: Marvel Studios.

La referencia de ‘Guardians of the Galaxy Vol 3’ a un clásico de Stanley Kubrick

Sí, seguro que ya se están imaginando qué onda… Por ahí de diciembre del 2022, James Gunn compartió alguna imagen del elenco de Guardians of the Galaxy en el set con unos trajes espaciales de diferentes colores. Los tráilers siguientes nos dieron un vistazo más detallado sobre cómo lucían los personajes portándolos.

Las especulaciones comenzaron de inmediato y no faltaron quienes pensaron que los coloridos trajes espaciales eran una referencia al videojuego Among Us. Bastante curioso esa comparación, pero no…

James Gunn se dirigió a Twitter en su momento para explicar que los trajes multicolor de los Guardianes en realidad están inspirados en los space suits que usa la tripulación de la nave de 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick.

Trajes espaciales de ‘2001: A Space Odyssey’. Foto: Especial.

Trajes espaciales de Guardians of the Galaxy Vol 3.Foto: Marvel Studios.

James Gunn, sus colaboradores de antaño y algunos que tienen un segundo papel en el MCU

James Gunn se nos va a DC de tiempo completo ahora sí, pero es justo decir que le puso bastante amor a Guardians of the Galaxy Vol 3. Y claro que para esta entrega, se trajo a varias figuras con las que ha trabajado de tiempo atrás… algunos de ellos, quienes también ya aparecieron en producciones de DC comandadas por el propio Gunn.

En la nueva de Guardianes, Nathan Fillion (quien trabajó con Gunn en Slither) interpreta a un jefe de seguridad de una base espacial experimental. Jennifer Holland (esposa de Gunn que también apareció en The Suicide Squad) tienen un cameo, al igual que Daniela Melchior (también parte del elenco de The Suicide Squad).

Judy Greer, quien hizo a la exesposa de Scott Lang en Ant-Man 1, hace la voz de una sirviente del High Evolutionary llamada War Pig. Y Linda Cardellini en Guardians of the Galaxy Vol 3 hace la voz de Lylla. Dato curioso: Cardellini es la actriz que hizo a la esposa de Hawkeye en Age of Ultron, e hizo a Vilma en los live-action dosmileros de Scooby-Doo dirigidos por James Gunn precisamente.

James Gunn y Linda Cardellini. Foto: Getty.

Un soundtrack fenomenal como siempre

Uno de los sellos distintivos de la saga de Guardians of the Galaxy es la música y en 10 años de existencia de la franquicia en el cine, nos han entregado soundtracks muy chidos. Para Guardians 3, la tendencia sigue con rolas que les van a llegar durísimo.

“Creep” de Radiohead, “No Sleep ‘Till Brooklyn” de Beastie Boys, “Do You Realize?” de The Flaming Lips, “This Is The Day” de The The, “Dog Days Are Over” de Florence + The Machine… Una vez más, la selección musical es hermosa por donde se le vea.

Y claro, jamás superaremos que una de las naves de los Guardianes la hayan bautizado como la Bowie (no es spoiler porque ya había aparecido en el especial navideño de hace unos meses). Las referencias de Guardians of the Galaxy Vol 3 son geniales por donde se le vea, sin duda.