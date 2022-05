¡Abróchense los cinturones y prepárense para una aventura intergaláctica que pone a prueba nuestra percepción del tiempo y del espacio! Guardians Of The Galaxy: Cosmic Rewind abre sus puertas el próximo 27 de Mayo en Walt Disney World Resort para embarcarnos en un vertiginoso viaje intergaláctico, que conecta el pasado, presente y futuro de la humanidad.

Guardians Of The Galaxy: Cosmic Rewind es una esperadísima atracción que reafirma la visión y entrega de Walt Disney World para seguir creando y desarrollando nuevos universos en los que confluyan la magia, la tecnología y por supuesto la diversión y entretenimiento para todos. Esta semana tuve la oportunidad de ser uno de los primeros afortunados en vivir esta espectacular experiencia y puedo decir, con toda certeza que Guardians Of The Galaxy: Cosmic Rewind es una de las mejores atracciones que puedes visitar de todo el mundo, y les explico por qué:

Foto: Especial

1.- La primera montaña rusa de EPCOT ofrece una experiencia sin igual

Guardians Of The Galaxy: Cosmic Rewind es un parteaguas en la historia de EPCOT, pues no sólo se trata de la primera montaña rusa construida en este parque de diversiones, sino que también da paso al primer pabellón “de otro mundo”, con una experiencia que inicia en el ‘Galaxarium’, en donde los asistentes podemos explorar y conocer más sobre la tecnología que une a la Tierra con Xandar.

Por si fuera poco, Cosmic Rewind es una de las montañas rusas completamente cerradas más largas del mundo, compuesta por más de 128 kilómetros de barras de refuerzo y 8 mil metros cúbicos de concreto.

También es la primera montaña rusa que opera en reversa, en habitáculos capaces de girar 360 grados mientras están en acción. ¡Una locura!

Foto: Sopitas

2.- El talento de la película está presente en el juego

Guardians Of The Galaxy: Cosmic Rewind es un viaje intergaláctico, que nos lleva de la Andrómeda hasta Xandar, en donde podremos ver e interactuar con los protagonistas de la maravillosa franquicia de Marvel, pues Chris Pratt, Zoe Saldaña y Glenn Close regresaron a sus personajes de Star-Lord, Gamora, o Irani Yael para filmar escenas especiales que fueron creadas exclusivamente para este juego.

Por si fuera poco, los Disney Imagineers -que son las personas encargadas de crear y desarrollar este tipo de proyectos- estuvieron en el set de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 para trasladar de la forma más orgánica posible el espíritu y atmósfera de la franquicia al juego.

Foto: Especial

La música de Guardians Of The Galaxy no podía faltar

Preparen el Mixtape, porque la música es un elemento esencial de Guardianes de la Galaxia, pero en Cosmic Review la música se convierte en un protagonista esencial de la experiencia.

Para empezar, el compositor de todo el score de Guardians Of The Galaxy creó más de dos horas de nueva música para sonorizar la atracción, en tanto que los creadores de la atracción, tuvieron que utilizar una serie de pruebas y paseos físicos para encontrar las canciones perfectas para sonorizar el espíritu y movimiento de esta atracción, eligiendo seis grandes rolas, de una lista que inició con más de 100.

Foto: Especial

Las canciones que musicalizan Guardians Of The Galaxy: Cosmic Review están ‘One Way Or Another’ de Blondie, ‘Conga’ de Gloria Stefan, ‘Disco Inferno’ de The Trammps, ‘Everybody Wants To Rule The World’ de Tears For Fears, ‘I Ran’ de A Flock Of Seagulls y por supuesto, ‘September’ de Earth Wind & Fire.

¿Lo mejor de todo? Es que nadie puede saber qué canción te tocará, lo que hace que cada ride sea una experiencia única y distinta.

En los próximos días les compartiré el videoblog con todo lo que Walt Disney World ha preparado para celebrar sus primeros 50 años de existencia, pero por lo pronto, vayan planeando la vacación que a partir del 27 de Mayo podremos disfrutar y maravillarnos con Guardians Of The Galaxy: Cosmic Review en Epcot.