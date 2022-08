Puede que Warner Bros Discovery ande en plena reformación de sus contenidos y que algunas franquicias como Batgirl ya no verán la luz como se tenía planeado… pero eso no quiere decir que algunos personajes de DC no nos traigan buena noticias. En ese sentido, Harley Quinn anda con todo.

La serie estrenó en este año su tercera temporada, confirmándose como uno de los shows preferidos de los fans en HBO Max. Y aunque esta 3ra parte no ha terminado aún, lo bueno es que ya se confirmó que el programa tendrá una cuarta temporada.

Foto: HBO Max.

La serie animada de ‘Harley Quinn’ está confirmada para una cuarta temporada

Desde su lanzamiento en 2019, la serie animada de Harley Quinn se ha convertido en uno de los contenidos más seguidos de HBO Max. Con Kaley Cuoco prestando su voz para la villana, el show nos mostró una faceta más genial del personaje que equilibra el humor negro y la acción sin censura.

Y la verdad es que ha sido bien refrescante ver a Harley en una serie como protagonista, alejada de la estela de ‘la pareja del Joker’. Así han pasado tres temporadas al momento y una más se avecina en el futuro.

Imagen de ‘Harley Quinn’. Foto: HBO Max/Warner.

Este miércoles 31 de agosto, diversos medios confirmaron que el show ha sido renovado para una cuarta temporada. Al momento, Harley Quinn aún no termina su tercera temporada, pero ya tiene la fecha para el final el próximo 15 de septiembre.

Uno de los cambios más importantes con la renovación de la serie es que Sarah Peters, quien se desempeña como productora consultora y guionista desde la 1ra tanda de capítulos, ahora pasa a ser productora ejecutiva además de showrunner, asumiendo el rol de los creadores Justin Halpern y Patrick Schumacker.

Harley Quinn ha tenido una calificación prácticamente perfecta en sus tres temporadas en sitios como Rotten Tomatoes, donde la última entrega tiene actualmente una aprobación del 100 por ciento entre la crítica especializada, por un 91 por ciento del público. Un exitazo, sin duda.