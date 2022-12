Nomás nos ilusionaron, al parecer… Bueno, parece que James Gunn y Peter Safran van en serio con lo de reescribir el universo de DC en el cine… Incluso si eso significa que Henry Cavill no retome el papel de Superman como se había anunciado hace poco.

Este miércoles 14 de diciembre, el actor británico lanzó un comunicado donde reveló que tuvo una reunión con los copresidentes de DC Studios y estos le dijeron que tenían otros planes para el “Hombre de acero”. Desafortunadamente para los admiradores de Cavill, él no está contemplado para su regreso.

Henry Cavill como Superman. Foto: Warner Bros.

Henry Cavill no volverá como Superman; así lo reveló en su comunicado

Fue en octubre pasado cuando Henry Cavill compartió un video en sus redes sociales donde confirmaba que regresaría al papel de Superman. El actor lo detalló justo en las vísperas del estreno de Black Adam, película en la que hizo un cameo reinterpretando al “último hijo de Kriptón”.

Sin embargo, en noviembre se anunció que James Gunn y Peter Safran tomaban cargos como copresidentes de DC Studios, esto con la mira puesta en llevar las franquicias de superhéroes que maneja Warner Bros Discovery a otro nivel. Y tal como sucedió hace unos días con el tema de Wonder Woman 3 (AQUÍ el detalle), la reestructuración también aplicará para el superhéroe insignia de la casa.

Henry Cavill como Superman. Foto: Warner/DC

A poco menos de dos meses de Henry Cavill confirmara su regreso al papel de Clark Kent, el propio actor ahora reveló que tuvo una reunión reciente con Gunn y Safran, quienes le dijeron que tenían planes diferentes para el personaje. Y bueno, ya no veremos al británico de vuelta con la capa roja como se había prometido previamente. Este es el comunicado que Cavill posteó:

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no volveré como Superman… Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de que ellos [James Gunn y Peter Safran] fueran contratados; estas no son las noticias más fáciles, pero así es la vida. El cambio es algo que sucede y lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más felices de las fortunas. “Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años… podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar… Superman todavía está por aquí. Todo lo que defiende todavía existe, ¡y los ejemplos que nos da siguen ahí! Mi turno de usar la capa ha pasado, pero lo que Superman representa nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, para adelante y hacia arriba”. Henry Cavill en un comunicado vía redes sociales.

Comunicado de Henry Cavill. Foto: vía Instagram.

El proyecto que James Gunn y Peter Safran planean

Como les decíamos, James Gunn y Peter Safran tienen en la mira un nuevo proyecto para el personaje de Superman. En un hilo de Twitter que el propio Gunn publicó este miércoles 14 de diciembre, dijo que él y su equipo tienen una lista de ideas para los personajes de DC que darán a conocer en el inicio del 2023.

Sobre el “hombre de acero”, el también director solo dijo que “nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill… Pero acabamos de tener una gran reunión con Henry y somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”.

James Gunn explica en Twitter que Henry Cavill no volverá como Superman y prepara un nuevo proyecto sobre el superhéroe. Foto: Captura de Twitter.

James Gunn estuvo contestándole a sus seguidores y confirmó dos que tres cosillas por ahí. Sí, se tratará de una película. No, no será una historia de origen como tal y además, él es quien está escribiendo esta nueva entrega, de la que señala ha estado trabajando ya desde hace un buen tiempo. Y por último, aún no hay un director que esté a cargo del proyecto.

Bueno, pues parece que el universo extendido de DC en el cine va a sufrir un cambio importante, aún cuando recién se estrenó Black Adam y aún faltan los estrenos de The Flash y Aquaman 2. Como sea, ya tenemos la primera certeza con la despedida de Henry Cavill como Superman. Tsss…