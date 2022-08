A menos que te hayas aventado todos los libros de George R.R. Martin, es posible que siempre te hayas preguntado qué onda con la casa Targaryen. Desde Game Of Thrones, esa dinastía era una de los más misteriosas, sobre todo por lo que albergaba su casi aparente extinción además de su historia como una de las que gobernó por más tiempo el trono de hierro. Y en House of the Dragon, seguro nos mostrará un poco de ese legado.

El estreno de esta serie precuela llega a las señales de HBO y HBO Max este 21 de agosto luego de una larga espera, con bastante expectativa de por medio. Así que camino al estreno de esta entrega, por acá repasamos quién es quién en esta historia que seguro nos mantendrá al filo del asiento como lo hizo su predecesora.

Aquí abajito les dejamos nuestra entrevista con Matt Smith y Fabien Frankle, dos de los miembros del elenco de HOTD, quienes nos cuentan cómo fue entrarle a este contenido y lo que significa la lucha por el poder en la trama.

Paddy Considine como el Rey Viserys I Targaryen

Se le describe como un hombre amable, de mucha calidez y bien intencionado (tomando en cuenta lo despiadados que son los personajes de este universo, eso es mucho decir). En House of the Dragon, se enfrentará a la decisión de escoger a un heredero, siendo sus opciones su hija Rhaenyra o su hermano Daemon.

Viserys I llegó al trono de hierro de los Siete Reinos luego de que su abuelo, Jaehaerys I, lo escogiera como su heredero legítimo. El asunto es que en la línea de sucesión natural, el siguiente en ocupar el puesto de rey era el príncipe Baelon (hijo del propio Jaehaerys y padre de Viserys I), quien murió antes de reclamar su lugar.

Tras esto, el longevo rey debió convocar un consejo para determinar quien sería su sucesor, siendo sus opciones el ya mencionado Viserys I y Laenor Velaryon, el hijo de su prima Rhaenys.

Rey Viserys I Targaryen en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

Matt Smith como Daemon Targaryen

Indudablemente, Daemon Targaryen será uno de los personajes que tienen el potencial de hacer a House of the Dragon una serie para el recuerdo. Y es que se trata de uno de los guerreros más erráticos y habilidosos jamás vistos.

Su carácter agresivo provoca que algunos lo vean como un héroe, mientras otros lo tildan de ser un tipo sin escrúpulos. Es hermano menor de Viserys I y es uno de los candidatos fuertes a sucederle en el trono de hierro, en el entendido de que el Rey no ha concebido un hijo varón.

Se le considera que tiene la ‘verdadera sangre de dragón’, pero como dice la web de HBO, “cuando nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire” dándonos a entender que tiene una personalidad impredecible. También es jinete del dragón Caraxes (recuerden que HOTD está ambientada 300 años de Game Of Thrones, así que sí hay dragonzuelos por ahí) y maneja la icónica espada Dark Sister que ha pasado por diversas generaciones de la casa Targaryen.

Matt Smith como Daemon. Foto: HBO

Emma D’Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen

En el tema de la herencia, Rhaenyra sería la heredera natural del trono tras el fallecimiento del rey Viserys I. Y a lo largo de la historia, podemos ver que tiene aliados que apoyan su posición como la siguiente regidora de los Siete Reinos. Una de sus características es que se dice que ella tiene sangre pura de Valyria.

Se nos muestra como una gobernante capaz, pero el conservadurismo de King’s Landing y los demás reinos verá en su condición de mujer la excusa para no permitir que se haga con la corona. Como dijimos, en el entendido de el argumento anterior, ella tendrá en su tío Daemon una disputa interesante.

Su madre Aemma Arryn falleció mientras daba a luz al hermano de Rhaenyra, así que por ello se nos mostrará en House of the Dragon la faceta adulta del personaje así como la de su juventud, siendo interpretada en esta etapa por Milly Alcock.

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen, hija de Viserys I en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

Milly Alcock como Rhaenyra en su versión joven. Foto: HBO Max

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Ella es la hija de la Mano del Rey Viserys, Otto Hightower, así que es una de las personalidades del reino más cercanas a la familia real. La realeza ve en ella algo más que una cara bonita; es descrita como una mujer inteligente de gran agudeza política (que tendría un carácter similar a Cersei Lannister en ese sentido).

Más adelante en la historia de House of the Dragon, ella tendrá una importante incursión como pareja de Viserys I desatando en parte el evento que se conoce como la Danza de los dragones. Claro que no les vamos a spoilear esa parte, pero mucho ojo con lo que hará.

Emiley Carey interpreta a la versión joven de Alicent en la serie.

Olivia Cooke como Alicent Hightower, madre de Aegon II, en ‘House of the Dragon’/ Foto: HBO Max

Milly Alcock como una joven Rhaenyra y Emily Carey como la versión joven de Alicent en ‘House of the Dragon’/Foto: HBO Max

Rhys Ifans como Otto Hightower

Otto Hightower es la Mano del Rey Viserys I, visto además como un fiel y total hombre de confianza en el reino. Su papel en el tema de la sucesión de Viserys es sustancial ya que él ve a Daemon (hermano del Rey) como una amenaza más que como una buena elección.

Pero más adelante en la historia, su ambición para que su sangre llegue al trono crecerá en medida de lo que su hija Alicent logre cuando se empareje con Viserys I. Es algo así como un Ned Stark de Game Of Thrones en un principio, pero ojo con la evolución del personaje.

Rhys Ifans como Otto Hightower en ‘House of the Dragon’/Foto: HBO Max

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon

Uno de los lores más reconocidos de Westeros. Destacado marino y señor de la Casa Velaryon, Corlys es apodado la “Serpiente Marina” además de que ha amasado una gran riqueza que lo coloca como uno de los hombres poderosos de los Siete Reinos (algo así como los Lannister sería).

Él está casado con Lady Rhaenys, prima de Viserys I, por lo que los Velaryon tienen una injerencia importante en la trama de House of the Dragon.

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, “La serpiente de mar”/Foto: HBO

Eve Best como la Rhaenys Targaryen

Como les decíamos, ella es la esposa de Lord Corlys Velaryon y en algún momento, fue considerada para suceder en el trono a su abuelo Jaehaerys. Sin embargo, cuando se determinaba quien debía suceder a este último, el consejo se inclinó por Viserys I por el solo hecho de ser hombre.

Debido a esto último, se le conoce a Rhaenys como “la reina que nunca fue”. También en la historia original apoyó la elección de su hijo Laenor Velaryon como heredero al trono de la dinastía Targaryen, pero siempre vivieron a la sombra de Viserys I y su sangre. Así que sin duda la veremos guardando un resentimiento importante por su primo y su familia.

Eve Best como Rhaenys Targaryen. Foto: HBO.

Fabien Frankle como Ser Criston Cole

No viene de una familia de alcurnia ni de una descendencia que posea grandes bienes en Westeros, pero Criston Cole es un hombre de confianza de la Guardia Real de Viserys I. Además, es un amigo de la infancia de la princesa Rhaenyra.

Se le describe como un guerrero muy habilidoso que ha ganado cualquier cantidad de torneos en el reino, siendo destacado como un combatiente importante al nivel de Daemon.

Para el futuro, tendrá una influencia notable para uno de los personajes que buscarán la sucesión del trono de hierro, así que aguas con este.

Fabien Frankel como Ser Criston Cole en ‘House of the Dragon/Foto: HBO Max