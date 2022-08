George R.R. Martin ha dicho que toda su obra, marcada por la fantasía, está inspirada en eventos históricos reales, específicamente en la época medieval en el Reino Unido. Por ejemplo, todo lo que vimos en Game of Thrones a partir de la saga A Song of Ice and Fire, tomó como referencia el periodo conocido como Wars of the Roses del siglo XV.

Pues bien. Lo mismo sucedió con la obra titulada Fire & Blood en la que el autor relata la historia de Westeros a partir de la conquista de la región en manos de Aegon I. Martin se lleva de lleno con el primer reinado de los Targaryen y los sucesores al Trono de Hierro.

El rey Aerys II Targaryen en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

Uno de los periodos más interesantes de este libro es el enorme capítulo de “The Dying of the Dragons” donde describen la Danza de los Dragones, es decir, la guerra entre Rhaenyra y su medio hermano Aegon Targaryen por el trono y que veremos en pantalla a través de House of the Dragon. AQUÍ una guía comlpleta de la dinastía Targaryen.

House of the Dragon tomó como base uno de los periodos más oscuros en la historia del Reino Unido. Se trata de The Anarchy, también conocida como The Nineteen Year Winter, una extensa guerra civil entre el rey Stephen y su prima Matilda. ¿Pero qué sucedió y cómo inspiró los eventos de la Casa Targaryen?

House of the Dragon

La Casa del Dragón o House of the Dragon es una precuela de Game of Thrones ambientada poco menos de 200 años antes de lo que vimos en la primera serie de HBO. Y se enfoca en el periodo más crítico de la Casa Targaryen, una guerra que los llevó a su deterioro y a la extinción de los dragones, el emblema y el símbolo de poder más conocido de esta dinastía.

Los personajes principales son el rey Viserys I, quien junto a su primera esposa, tiene una hija llamada Rhaenyra. Pero hasta ese momento, ninguna mujer se había sentado en el Trono de Hierro, por lo que era impensable que la princesa se convirtiera en la sucesora.

Rey Viserys I Targaryen en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

Por lo que muchos en el reino apoyan la sucesión del príncipe Daemon Targaryen, hermano del rey. Sin embargo, contra todo pronóstico y tras la muerte de su esposa durante un parto, Viserys decide nombre a su hija como la heredera al trono. Hasta aquí todo bien… hasta que aparece en el mapa Alicent Hightower, la mejor amiga de Rhaenyra y la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey.

Viserys se casa con ella (los Taragryen se casaban entre hermanos, así que casarse con la mejor amiga de la hija es algo leve). Tienen tres hijos, y el primero es un varón llamado Aegon que decide desafiar la sucesión al trono de su media hermana para sentarse en el Trono de Hierro.

Este conflicto entre medios hermanos, como les comentamos, es lo que veremos en los 10 episodios de House of the Dragon. Y por acá les contamos las similitudes entre la fantasía y la historia.

La princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen, padres de Aemon III, en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

La llegada de Enrique I al poder

Enrique I fue rey de Inglaterra de 1100 al 1135. Su padre fue Guillermo el Conquistador o el Bastardo, quien tuvo sus propios problemas con la sucesión. No nos vamos a extender mucho en esto, pero les resumimos de manera breve el problema de la corona británica.

En vida, Guillermo I de Inglaterra se enfrentó a dos rebeliones de Roberto, su primogénito. Cuando este perdió la batalla, fue exiliado a Italia donde permaneció hasta la muerte de su padre. Fue así como regresó a Normandía para tomar el ducado que le había sido heredado.

Fue así como la corona de Inglaterra cayó en manos de Guillermo II, quien tomó la decisión de invadir Normandía. Después de algunos años, Guillermo logró el control del territorio mientras Roberto se lanzaba a la contienda de la Primera Cruzada donde participó en la toma de Jerusalén.

Rey Guillermo I el Conquistador / Foto: Getty Images

Guillermo II murió de manera repentina durante una cacería (cof cof muy a la Robert Baratheon), y no tuvo herederos. Por lo que de acuerdo a la línea de sucesión, la corona le pertenecía a Enrique I. El buen Roberto vio oportunidad de rebelarse y se precipitó a invadir Inglaterra, cosa que no salió muy bien, pues el rey invadió Normandía y venció. Roberto fue capturado y sentenciado a permanecer en prisión de por vida.

Ahora bien. Si creen que este conflicto entre hermanos estuvo denso, prepáranse para lo que llegó después tras la muerte de Enrique I de Inglaterra… Y ahora sí, les contamos de The Anarchy.

Boda del rey Enrique I de Inglaterra con Matilda, hija de Malcolm III de Escocia / Imagen: Getty Images

The Anarchy

Enrique I de Inglaterra fue coronado el 5 de agosto del año 1100. Se casó con Matilda, hija del rey Malcolm III de Escocia, y tuvieron un hijo llamado Guillermo una hija llamada Matilda, a quien cedió en matrimonio al emperador Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico. (Sólo como dato, el rey fue conocido por tener varios hijos ilegítimos).

Guillermo, quien fue nombrado como el Duque de Normandía, también sería el heredero al trono de Inglaterra. Pero murió durante un viaje en barco de Normandía a Inglaterra. El rey también realizó ese viaje, pero lo hizo en otro barco, mientras su hijo lo hizo en el White Ship.

De acuerdo con algunos historiadores, los miembros de la embarcación estaban sumamente ebrios, y chocaron el barco, por lo que los viajeros murieron ahogados, incluido Guillermol el sucesor del rey de Inglaterra. Esto hizo que Enrique I se decantara por su hija mayor Matilda, en 1127, para ocupar el trono.

Emperatriz Matilda o Maude / Imagen: Getty Images

Antes de llegar a este punto, el emperador murió en 1125 sin tener herederos. Por lo que Matilda regresó a casa y se casó con Geoffrey Plantagenet, conde de Anjou, un rival de Normandía, la cual había sido cedida a Inglaterra después de un conflicto interno. Con él, Matilda sí tuvo hijos que jugaron una parte importante en la próxima guerra.

Ahora bien. El rey hizo jurar a loa lores que apoyarían a su hija. Pero cuando murió en diciembre de 1135, y los deseos de verla como reina de Inglaterra fueron ignorados por la mayoría. ¿La razón? Se negaban a ver a una mujer en el trono (además de algunos temas políticos en relación al matrimonio de Matilda). Por lo que presentaron a Stephen de Blois, sobrino del rey, como candidato a la corona.

El mismo mes de la muerte de Enrique I, Stephen fue coronado como rey de Inglaterra con el apoyo del papa Eugenio III. Pero esto desató una guerra que se disputó de 1135 y 1154 entre los que apoyaban la coronación de Stephen y aquellos que apoyaban a Matilda. La guerra fue un factor para que el reinado de Stephen se convirtiera en uno de los periodos más oscuros entre torturas, masacres y demás atrocidades.

Rey Stephen de Inglaterra / Foto: Getty Images

¿En qué terminó?

Matilda recibió el apoyo de su tío, el rey David de Escocia para ocupar las fronteras de Inglaterra, y también contó con su medio hermano Roberto de Gloucester, quien se convirtió en su consejero con otros destacados militares y estrategas.

En 1141, se llevó a cabo la batallá más importante de conflicto, la Batalla de Lincoln, en la que las fuerzas de Matilda tomaron prisionero al rey Stephen en el Castillo de Bristol. Por lo que la emperatriz se movió a Londres para coronarse como reina de Inglaterra. Pero las cosas no salieron como esperaban.

Rey Stephen de Inglaterra como prisionero de Matilda / Foto: Getty Images

Al no continuar con algunas tradiciones de la coronación, los locales expulsaron a Matilda de la capital. Las tropas del rey capturaron a Roberto, el medio hermano de Matilda, y tuvieron que liberar a Stephen para hacer un intercambio de prisioneros.

Esto marcó el princpio del fin, pues tras la muerte de Roberto y la pérdida de fuerzas militares, Matilda se vio obligada a huir a Normandía, cediendo el reclamod del trono a su hijo Enrique.

Enrique II se casó con Eleanor, exesposa del rey Luis VII, y en 1153 invadió Inglaterra. ¿Hubo guerra? No. Enrique logró que su tío lo nombrara heredero al trono, y tras su muerte en 1154, tomó la corona de Inglaterra.