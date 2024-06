La curiosa relación entre 'House of the Dragon'... ¿y Blur?

Lo que necesitas saber: No estamos alucinando. Por más extraño que parezca, existe una conexión entre 'House of the Dragon' y Blur. Acá les contamos de esta relación.

No podemos mentir, el regreso de House of the Dragon nos tiene demasiado emocionados. En particular porque la segunda temporada nos ha dejado con el ojo cuadrado con varias sorpresas en sus primeros episodios. Pero aunque ustedes no lo crean, existe una essstraña relación entre la serie basada en Game of Thrones y Blur.

Quizá en este momento han de estar pensando que nos volvimos locos. Y vaya que lo podemos entender, porque de primeras parece que no tiene nada que ver una de las producciones más grandes de HBO con la banda británica conformada por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree. Sin embargo, por más raro que parezca, hay algo –o alguien– que los conecta.

Imagen de ‘House of the Dragon’/Foto: HBO.

Aunque no lo crean, existe una conexión entre ‘House of the Dragon’ y Blur

Desde el final de la primera temporada de House of the Dragon, se nos muestra al Consejo Negro, integrado por señores y caballeros que apoyan la pretensión de Rhaenyra Targaryen al Trono de Hierro. Ahí, además de los hijos de la heredera a gobernar los Siete Reinos, este consejo lo conforman Daemon y Rhaenys Targaryen junto a Corlys Velaryon, entre muchos otros nombres pesados.

Sin embargo, dentro de esta lista de seguidores y consejeros, se encuentra un personaje que no ha tenido tanta relevancia en la serie: el Maestre Gerardys. Este fue el mentor y curandero que servía a Rhaenyra en Dragonstone. Conforme fue creciendo, siguió apoyándola hasta convertirse en una de las personas a las que la legítima reina les tenía más confianza. Tanto así que lo tenía a la par de los demás caballeros en su consejo.

Phil Daniels (el segundo de izquierda a derecha) interpreta al Maestre Gerardys en ‘House of the Dragon’/Foto: HBO

Ok, ya les contamos brevemente sobre este personaje del Consejo Negro, pero probablemente se estén preguntando qué tiene que ver esto con Blur. Bueno, pues resulta que en House of the Dragon, el Maestre Gerardys es interpretado por Phil Daniels, a quien hemos visto tanto en la primera como la segunda temporada de la serie. Y es gracias a él que existe esta curiosa relación entre la producción de HBO y la banda del Reino Unido.

Para quien no lo conozca, Phil es un actor británico de cine, teatro y televisión. A finales de los 70, Daniels se convirtió en una estrella al protagonizar Quadrophenia, la película basada en la ópera rock del mismo nombre que The Who lanzó en 1973 donde da vida a un mod llamado Jimmy. Sin embargo, más allá de su carrera en la actuación, también estaba muy interesado en la música.

El Maestre Gerardys forma parte del Consejo Negro de Rhaenyra Targaryen en ‘House of the Dragon’/Foto: HBO

Phil Daniels es una persona importante en la historia de Blur

Es por eso que a inicios de los 80, Phil Daniels fue integrante de una banda llamada The Cross, junto al también actor Peter-Hugo Daly. Ambos solo lanzaron un disco y un sencillo, “Kill Another Night”. A pesar de que su carrera musical no resultó como esperaba, siguió haciendo cosas referentes, como cuando protagonizó el musical Billy the Kid and the Green Baize Vampire.

Sin embargo, a mediados de los 90, Phil volvió a tener “una oportunidad” dentro de la industria musical, o algo así. Lo decimos porque Blur lo buscó en 1994 para que tuviera una participación en “Parklife”, la canción que le da título a su tercer álbum de estudio, considerado por muchos como uno de los grandes discos del britpop.

Además de narrar los versos de la rola, Phil Daniels también aparece junto a la banda en el video oficial y en algunas ocasiones muy especiales los acompaña en el escenario. Pero esta no fue la única colaboración del actor con Damon Albarn y compañía, ya que también podemos escuchar su voz en “Me, White Noise”, un track oculto del séptimo disco del grupo, Think Thank.

Después de esta pequeña aventura musical junto a Blur, Phil continuó trabajando en el cine, la televisión y el teatro. Entre algunos de sus proyectos más reconocidos se encuentra su participación en Pollitos en fuga, Free Jimmy (donde comparte créditos con Woody Harrelson, Simon Pegg, David Tennant y Kyle MacLachlan) y Vinyl, aunque la mayoría de sus papeles han sido pequeños en producciones

Sin embargo, todo cambió en 2022, cuando Phil se quedó con el papel del Maestre Gerardys en House of the Dragon. Y sí, sabemos que quizá no sea uno de los personajes protagonistas en la historia, pero definitivamente es parte importante de la trama de la guerra civil Targaryen (y seguramente más adelante lo veremos dentro de una escena que marcará a Rhaenyra en su búsqueda por quedarse con el Trono de Hierro)

¿Qué tal? ¿Sabían que Phil Daniels estaba relacionado con el spin-off de Game of Thrones y Blur? De plano, esta es una de las conexiones más curiosas que se han visto en el universo televisivo basado en las novelas de George R. R. Martin. Así que la próxima vez que les digan que la serie y la banda no tienen nada qué ver, demuéstrenle a los demás que están equivocados.

Damon Albarn y Phil Daniels en uno de los conciertos de Blur en el Wembley Stadium en 2023/Foto: Getty Images

Te puede interesar