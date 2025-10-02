Lo que necesitas saber:

Desde 2019, Disney adquirió una parte significativa de Hulu... luego, completamente. Sin embargo, hasta la fecha el catálogo no estaba disponible en México.

Por fin, uno de los servicios streaming más buscados llegará a México… sin embargo, su arribo representa decirle “adiós, vaquero” a otra firma, Star. Bueno, quizás no muchos la extrañarán. Todo esto sucederá en Disney+.

Te explicamos qué pasará con tu suscripción a Star+ tras la fusión con Disney+
Hulu reemplazará a Star no sólo en México, sino en todo el mercado internacional

Pues con la novedad de que, a partir del 8 de octubre, los usuarios de Disney+ tendrán la incorporación de Hulu… lo cual significa que su amplio catálogo se integra a la plataforma de Mickley Mouse.

Sin embargo, la llegada de Hulu representa la salida de Star. Es decir, la primera reemplazará a la segunda. Esta acción no sólo se verá reflejada en México, sino en todo Latinoamérica y el resto del mercado internacional.

Disney+ se convierte en una de las plataformas streaming más completas

Al dar a conocer este pequeño-gran cambio en la plataforma, Disney+ presume que en su catálogo los suscriptores podrán seguir viendo series como El OsoAlien: Earth y Only Murders in the Building… y, claro,  Los Simpson (la razón por la que muchos se suscribieron a Star en su momento).

Aumento del impuesto a los ahorros en México: ¿Cómo afectaría a los bolsillos?
Sumado a lo anterior, tambiémn se podrán encontrar estrenos como Todo Vale, Crimen de una dinastía: el caso MurdaughThe Kardashians, la temporada 21 de Grey’s Anatomy y producciones locales como Entre Paredes.

Con esta jugada, Disney+ se posiciona como una de las plataformas streaming más completas, con contenidos exclusivos y para todas las edades, incluyendo producciones culturales y transmisión de eventos deportivos.

