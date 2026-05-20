Netflix tenía una cuenta pendiente con nosotros, nos debía algo y lo sabían: la fecha de estreno de la segunda parte de Cien años de soledad, la enorme adaptación para la televisión que se armaron en Colombia. Y este miércoles 20 de mayo, por fin, la deuda quedó saldada.

La plataforma de streaming reveló la fecha de estreno de la segunda temporada de Cien años de soledad con un teaser que nos anticipa a la maldición que alguna vez Úrsula Iguarán mencionó. Por acá les contamos cuándo llegará a Netflix y todos los detalles.

Imagen del árbol genealógico de los Buendía en ‘Cien años de soledad’ / Foto: Netflix

La fecha de Cien años de soledad

Netflix dio a conocer que la segunda parte de Cien años de soledad se estrenará el 5 de agosto de 2026, llegando a su cierre el 26 del mismo mes. En el video que revela la fecha de estreno, vemos un retrato y partes de Macondo casi destruidas. O mejor dicho, comidas por la naturaleza.

El final de la primera parte de Cien años de soledad nos anticipaba que Macondo viviría tiempos difíciles a partir de la llegada de nuevos habitantes, con sus ideologías, costumbres y formas. A punto de que dé inicio la guerra para “recuperar” Macondo, comandada por el Coronel Aureliano Buendía, por fin veremos las consecuencias.

Aquí les dejamos el video con el que se anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de Cien años de soledad de Netflix:

La segunda parte de Cien años de soledad

La segunda parte de Cien años de soledad, tendrá siete episodios. Son los siguientes:

Episodio 1: El armisticio, dirigido por Laura Mora.

Episodio 2: La Reina de Madagascar, dirigido por Laura Mora.

Episodio 3: Fernanda del Carpio, dirigido por Carlos Moreno.

Episodio 4: Había llegado el inocente tren, dirigido por Carlos Moreno.

Episodio 5: Fue un once de octubre, dirigido por Laura Mora.

Episodio 6: Eran más de tres mil, dirigido por Laura Mora.

Episodio 7: Llovió cuatro años, once meses y dos días, dirigido por Carlos Moreno.