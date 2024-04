Sentencian a Jonathan Majors por agresión y acoso (y se salvó de la cárcel)

Lo que necesitas saber: A casi cuatro meses de encontrarlo culpable de agresión y acoso en contra de su exnovia, Jonathan Majors ya recibió su sentencia.

Una de las historias más controversiales del entretenimiento actual es la de Jonathan Majors, quien pasó de ser una de las estrellas en ascenso en Hollywood a dejar su carrera en un limbo. En particular cuando fue encontrado culpable a finales del año pasado por agresión y acoso a su exnovia, Grace Jabbari. Pero ahora, después de varios meses en suspenso, por fin se definió su situación legal.

Como recordarán, fue en marzo de 2023 cuando arrestaron al actor de 34 años después de agredir a Jabbari en el asiento trasero de un vehículo privado. Majors negó la agresión y no testificó durante el juicio, pero su defensa alegó en varias ocasiones que en realidad, fue Grace quien presuntamente atacó a Jonathan. A partir de ahí, comenzaron la serie de declaraciones entre ambos.

Jonathan Majors fue encontrado culpable de violencia hacia su exnovia en diciembre de 2023/Foto: Getty Images

Jonathan Majors libró la cárcel y tendrá qué cumplir con un curso sobre violencia doméstica

Sin embargo, luego de dos semanas donde se presentaron pruebas y testigos, el pasado 18 de diciembre de 2023 se dio a conocer que un jurado de Nueva York declaró culpable a Jonathan Majors, por los delitos de agresión imprudente en tercer grado y también de acoso. Después del veredicto, se esperaba que el actor de Marvel recibiera su sentencia en enero de 2024, pero se retrasó hasta abril debido a mociones ahora desestimadas presentadas por su equipo legal.

Es por eso que hasta este 8 de abril se definió la situación legal de Majors y para sorpresa de muchos, el asunto no acabó como se esperaba. Lo decimos porque el juez Michael Gaffey en una sala del tribunal de Manhattan, lo sentenció a un año de asesoramiento sobre violencia doméstica… así como lo leen. De acuerdo con Variety, Jonathan deberá completar un program presencial de 52 semanas en Los Ángeles, ciudad donde reside.

Jonathan Majors tendrá que cumplir con un curso de violencia doméstica por un año/Foto: Getty Images

Además, Jonathan Majors tendrá que continuar con la terapia de salud mental en la que está inscrito y dar actualizaciones sobre su progreso. Por último pero no menos importante, el juez Gaffey también impuso una orden de protección permanente contra cualquier contacto entre Jabbari y el actor. Cualquier violación o actividad criminal podría resultar en que ahora sí, se enfrente a penas más fuertes, como pasar tiempo en la cárcel.

Como era de esperarse, Grace Jabbari no estuvo de acuerdo con el veredicto, es por eso que afirmó que hará todo lo posible hasta que Majors esté tras las rejas: “Hará esto de nuevo. Hará daño a otra mujer. Este es un hombre que cree que está por encima de la ley. Yo tenía una carrera, una vida y un cuerpo, y ahora está todo dañado (…) No descansaré hasta que no sea un peligro. Se niega a reconocer la culpa y asumir la responsabilidad. Sigue siendo un peligro para todos los que lo rodean. He visto su ira y no tiene control sobre ella”.

Jonathan Majors no llegó a la cárcel porque no tenía antecedentes/Foto: Getty Images

Y quizá se estén preguntando por qué Jonathan Majors no pisó la cárcel. Bueno, pues Variety afirmó que el juez Michael Gaffey explicó que la ausencia de antecedentes penales del actor y los arrestos previos contribuyeron a su decisión de no encarcelarlo. De no ser así, podría haber enfrentado hasta un año de prisión.

La historia del actor y su exnovia todavía no termina

Aunque se terminó este episodio, aún no termina la historia. Lo decimos porque a mediados de marzo de 2024, Grace Jabbari demandó a Majors por agresión, difamación, de causar intencionalmente angustia emocional y de enjuiciamiento malicioso. Además, menciona que Jonathan la atacó en otras ocasiones antes del altercado de marzo de 2023, incluidos incidentes en Londres y Los Ángeles.

En su demanda, Jabbari reveló mensajes de texto de cuando era pareja de Jonathan Majors, en los que este último presuntamente la persuadió de buscar ayuda médica y amenazó con suicidarse. Partes de estos mensajes se utilizaron en el juicio de diciembre, aunque sólo se permitieron como información de antecedentes y no como pruebas en el caso.

Foto: Getty Images

Durante una entrevista en Good Morning America, Majors afirmó que “nunca puso (sus) manos sobre una mujer”, aunque lo único que nos queda claro es que aún tendrá que enfrentarse a esta nueva demanda y que al parecer, tendrá qué pasar un buen tiempo para que intente retomar su carrera en el mundo del entretenimiento.

Sobre todo, después de que fue declarado culpable, Disney despidió a Jonathan Majors del Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretaba al nuevo villano Kang El Conquistador y se esperaba que fuera el nuevo gran antagonista de las siguientes fases del MCU. Además, su empresa de management y una más de publicidad también decidieron separarse del actor.

