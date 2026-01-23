Cuando vemos una película, solemos otorgar todo el crédito a lo que ven nuestros ojos, olvidando que la verdadera experiencia ocurre cuando se complementa a través de los oídos, y es este año, uno de los responsables de lograr una de las mejores experiencias auditivas en el cine, es mexicano: José Antonio García, sonidista y diseñador de sonido, ha sido nominado al Oscar por su trabajo en Una batalla tras otra, película protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson.

La nominación al Oscar de Jose Antonio Garcia por mejor sonido en Una Batalla tras otra.

Esta es la tercera nominación en la carrera de José Antonio Garcia, confirmando una trayectoria construida con tiempo, talento y persistencia en una de las industrias más competitivas del mundo.

¿Quién es José Antonio Garcia, sonidista mexicano nominado al Oscar?

José Antonio García es un sonidista mexicano cuya carrera comenzó a finales de los ochenta, cuando en México la producción cinematográfica para la pantalla grande era casi inexistente, motivo que lo llevó a probar suerte en Estados Unidos, una época, en donde dar ese salto, no era un trámite, sino una odisea.

Con el tiempo, García se forjó un nombre gracias a un oído absoluto y una capacidad casi instintiva para resolver crisis sonoras. Tras foguearse en cintas de Critters y Cuentos desde la cripta, su destino cambió cuando Alfonso Cuarón lo sumó a proyectos como La princesita, e Y tu mamá también. Desde entonces, su trabajo ha quedado grabada en superproducciones como Avengers, Thor, Iron Man 3, The Hunger Games, Godzilla, Sideways y varias más.

Una batalla tras otra y el sonido como protagonista

En Una batalla tras otra, el sonido no es un complemento, sino parte de la narrativa central. Silencios prolongados, ambientes tensos y capas sonoras que construyen emoción y conflicto hacen que la experiencia sea completamente inmersiva.

Ese trabajo realizado en equipo por José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, es el que hoy coloca a García nuevamente en la conversación rumbo al Oscar, demostrando que el diseño sonoro es un elemento tan determinante como el guion o la fotografía.

José Antonio Garcia y sus nominaciones al Oscar

Jose Antonio Garcia (Izquierda) acompañado por Eugenio Caballero, Alfonso Cuaron y Emmanuel Lubezki

Con una trayectoria tan nutrida, José Antonio Garcia es también un veterano de los premios. Esta es su tercera nominación al Oscar, pues su trabajo también le llevo a ser nominado en el 2013 por Argo y seis años más tarde por Roma.

Además, en el 2007 fue nominado al BAFTA por Babel, y en este 2025 tambien fue nominado en los Critics Choice Awards por Una Batalla Tras Otra.

¿Por qué esta nominación importa?

La nominación al Oscar de José Antonio Garcia por Una Batalla Tras Otra, importa porque amplía la idea de lo que entendemos como “orgullo mexicano”. No se trata solo de actores frente a la cámara, sino de talento técnico y creativo detrás de ella, compitiendo al más alto nivel del cine mundial, al tiempo en el que sirve de recordatorio, de que el cine, es un trabajo colectivo, donde cada detalle —incluso los que no se ven— puede marcar la diferencia entre una buena película y una experiencia memorable.

Por más de cuatro décadas, José Antonio García ha sabido adaptarse a la evolución del cine, desde los formatos análogos hasta las superproducciones digitales.

Su tercera nominación al Oscar no es un golpe de suerte, sino el resultado de una constancia inquebrantable en la ingeniería de audio. Es la culminación de una vida dedicada a capturar la esencia de las historias, demostrando que la maestría técnica es, también, una forma de arte.