Con el anuncio de los nominados a los Oscar en su edición 98, que corresponde a este 2026, podemos decir que entramos de lleno a la temporada de premios en sus puntos más populares. La Academia dio a conocer a todas las películas e implicados que pelearán por una estatuilla en las 24 categorías.

Y como siempre, hay varias sorpresas entre los nominados a los Oscar 2026… para bien o para mal. Hay películas que pasaron de largo y otras que lograron entrar a contiendas que no teníamos en el radar. Muchas que alcanzaron un número alto de nominaciones y otras que se quedaron cortas.

Acá puedes checar todo lo que se sabe sobre los Oscar 2026 hasta el momento.

Nominados a los Oscar 2026

Pero para poder hablar de las nominaciones a los Oscar largo y tendido, por acá se las dejamos completas en cada una de las categorías, para que igual vayan armando sus quinielas, apuestas y quede todo listo para la ceremonia de premiación del 15 de marzo de 2026. Acá más detalles del evento programado.

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams
Mejor Director

  • Chloé Zhao | Hamnet
  • Marty Supreme | Josh Safdie
  • Paul Thomas Anderson | One Battle After Another
  • Joachim Trier | Sentimental Value
  • Ryan Coogler | Sinners

Mejor Actor

  • Timothée Chalamet | Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio | One Battle After Another
  • Ethan Hawke | Blue Moon
  • Michael B. Jordan | Sinners
  • Wagner Moura | El agente secreto
Mejor Actriz

  • Jessie Buckley | Hamnet
  • Rose Byrne | If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson | Song Sung Blue
  • Renate Reinsve | Sentimental Value
  • Emma Stone | Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro | One Battle After Another
  • Jacob Elordi | Frankenstein
  • Delroy Lindo | Sinners
  • Sean Penn | One Battle After Another
  • Stellan Skarsgard | Sentimental Value
Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning | Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas | Sentimental Value
  • Amy Madigan | Weapons
  • Wunmi Mosaku | Sinners
  • Teyana Taylor | One Battle After Another

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto por Brasil
  • It Was Just an Accident por Francia
  • Sentimental Value por Noruega
  • Sirat por España
  • The Voice of Hind Rajab por Túnez

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Kpop Demon Hunters
  • Little Amelie or the Character of Rain
  • Zootopia 2
Mejor Documental

  • The Alabama Solution | Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman
  • Come See Me In The Good Light | Ryan White, Jessica Hergrave, Tig Notaro y Stef Willen
  • Cutting Through Rocks | Sara Khaki y Mohammadreza Eyni
  • Mr. Nobody Againts Putin | Nominados por ser determinados
  • The Perfect Neighbor | Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee

Mejor Guion original

  • Blue Moon | Robert Kaplow
  • It was just an accident | Nadie Síavar, Shadmehr Rastin y Mehdi Mahmoudian
  • Marty Supreme | Ronald Bronstein y Josh Safdie
  • Sentimental Value | Eskil Vogt y Joachim Trier
  • Sinner | Ryan Coogler

Mejor Guion adaptado

  • Bugonia | Will Tracy
  • Frankenstein | Guillermo del Toro
  • Hamnet | Chloe Zhao y Maggie O’Farrell
  • One battle after another | Paul Thomas Anderson
  • Train Dreams | Clint Bentley y Greg Kwedar
Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejor Score

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners
Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless”
  • “Golden” de Kpop Demon Hunters
  • “I Lied to You” de Sinners
  • Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi!
  • “Train Dreams” de Train Dreams

Mejor Edición

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirat
Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejores Efectos especiales

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic Word: Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Mejor Vestuario

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
Mejor Maquillaje y Peluquería

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Mejor Casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • El agente secreto
  • Sinners

Mejor Cortometraje live action

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two people Exchanging Saliva

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and are Gone
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness
