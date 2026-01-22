Con el anuncio de los nominados a los Oscar en su edición 98, que corresponde a este 2026, podemos decir que entramos de lleno a la temporada de premios en sus puntos más populares. La Academia dio a conocer a todas las películas e implicados que pelearán por una estatuilla en las 24 categorías.
Y como siempre, hay varias sorpresas entre los nominados a los Oscar 2026… para bien o para mal. Hay películas que pasaron de largo y otras que lograron entrar a contiendas que no teníamos en el radar. Muchas que alcanzaron un número alto de nominaciones y otras que se quedaron cortas.
Acá puedes checar todo lo que se sabe sobre los Oscar 2026 hasta el momento.
Nominados a los Oscar 2026
Pero para poder hablar de las nominaciones a los Oscar largo y tendido, por acá se las dejamos completas en cada una de las categorías, para que igual vayan armando sus quinielas, apuestas y quede todo listo para la ceremonia de premiación del 15 de marzo de 2026. Acá más detalles del evento programado.
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Director
- Chloé Zhao | Hamnet
- Marty Supreme | Josh Safdie
- Paul Thomas Anderson | One Battle After Another
- Joachim Trier | Sentimental Value
- Ryan Coogler | Sinners
Mejor Actor
- Timothée Chalamet | Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio | One Battle After Another
- Ethan Hawke | Blue Moon
- Michael B. Jordan | Sinners
- Wagner Moura | El agente secreto
Mejor Actriz
- Jessie Buckley | Hamnet
- Rose Byrne | If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson | Song Sung Blue
- Renate Reinsve | Sentimental Value
- Emma Stone | Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro | One Battle After Another
- Jacob Elordi | Frankenstein
- Delroy Lindo | Sinners
- Sean Penn | One Battle After Another
- Stellan Skarsgard | Sentimental Value
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning | Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas | Sentimental Value
- Amy Madigan | Weapons
- Wunmi Mosaku | Sinners
- Teyana Taylor | One Battle After Another
Mejor Película Internacional
- El agente secreto por Brasil
- It Was Just an Accident por Francia
- Sentimental Value por Noruega
- Sirat por España
- The Voice of Hind Rajab por Túnez
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Documental
- The Alabama Solution | Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman
- Come See Me In The Good Light | Ryan White, Jessica Hergrave, Tig Notaro y Stef Willen
- Cutting Through Rocks | Sara Khaki y Mohammadreza Eyni
- Mr. Nobody Againts Putin | Nominados por ser determinados
- The Perfect Neighbor | Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee
Mejor Guion original
- Blue Moon | Robert Kaplow
- It was just an accident | Nadie Síavar, Shadmehr Rastin y Mehdi Mahmoudian
- Marty Supreme | Ronald Bronstein y Josh Safdie
- Sentimental Value | Eskil Vogt y Joachim Trier
- Sinner | Ryan Coogler
Mejor Guion adaptado
- Bugonia | Will Tracy
- Frankenstein | Guillermo del Toro
- Hamnet | Chloe Zhao y Maggie O’Farrell
- One battle after another | Paul Thomas Anderson
- Train Dreams | Clint Bentley y Greg Kwedar
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Score
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor Canción Original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless”
- “Golden” de Kpop Demon Hunters
- “I Lied to You” de Sinners
- Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi!
- “Train Dreams” de Train Dreams
Mejor Edición
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirat
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejores Efectos especiales
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic Word: Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Vestuario
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor Maquillaje y Peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- El agente secreto
- Sinners
Mejor Cortometraje live action
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two people Exchanging Saliva
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and are Gone
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness