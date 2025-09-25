Paul Thomas Anderson está de regreso con su décima película titulada One Battle After Another (Una batalla tras otra), un caótico, divertido e intenso viaje protagonizado por Leonardo DiCaprio junto a Benicio del Toro, Teyana Taylor, Sean Penn y Chase Infiniti.

La película funciona no sólo como un reflejo de las divisiones tan visibles en la sociedad estadounidense, sino como un espejo en muchos niveles de la humanidad, sobre todo en un entorno en el que lo político se vuelve algo íntimo y personal.

Y de eso quisimos platicar con Leonardo DiCaprio y parte del elenco de One Battle After Another en su visita a la Ciudad de México. Aquí les dejamos la entrevista completa:

One Battle After Another de Paul Thomas Anderson

One Battle After Another tiene como protagonista a Rocket Man, un revolucionario y un que forma parte de un grupo extremista conocido como French75. Tiene una relación sentimental con Perfidia, la más radical del grupo.

Después de dar a luz a una niña, Perfidia se pierde entre sus intereses políticos y la idea de forman una familia, provocando un caos dentro del grupo que culmina con la muerte, arresto o exilio de los miembros. Para salvar a su hija, Rocket Man debe huir.

16 años después, Bob Ferguson y su hija Willa (sus nuevas identidades) han de enfrentarse a un pasado que resulta irreversible: puede ser una condena o una oportunidad de liberarse del mismo. Y es a lo largo de este viaje en donde vemos un montón de referencias interesantes que construyen la historia y los personajes de One Battle After Another. Aquí les contamos.

Leonardo DiCaprio como Rocket Man en ‘One Battle After Another’ / Foto: Warner Bros.

La novela Vineland

En 1990, el autor Thomas Pynchon publicó la novela Vineland sobre un hippie que décadas después de haber vivido su juventud en medio de las distintas revoluciones ideológicas de los 60, se ve obligado a huir de su pasado, pero ahora como padre de una niña.

Desde hace muchos años, Paul Thomas Anderson mencionó Vineland como una de sus novelas favoritas. Y de alguna manera, inspiró la historia detrás de One Battle After Another en donde un revolucionario de la French75, debe salvar a su hija de las consecuencias de un pasado que resulta irreversible.

Lo interesante de esta historia, independientemente de dónde surge la inspiración del personaje principal, es que Paul Thomas Anderson se tardó unos 20 años en desarrollar todo lo que ahora vemos en la pantalla. Y el resultado, han de saber, es increíble.

Leonardo DiCaprio en One Battle After Another / Captura de pantalla

Ethan Hunt en Misión imposible

En 1999, Paul Thomas Anderson y Tom Cruise trabajaron juntos en Magnolia, la cual me atrevo a decir que es la mejor película del director. Es una obra maestra en toda la extensión de la palabra. Mencionamos esta colaboración por dos razones.

La primera es que no han vuelto a trabajar juntos. Y no es que PTA no quiera. Durante la promoción de One Battle After Another, el cineasta dijo que le habría gustado dirigir alguna película de Misión Imposible, protagonizadas por el personaje de Ethan Hunt de Cruise. Si lo pensamos, habría sido genial sino es que interesante… pero nos queda la esperanza de otra franquicia como ¿James Bond?

Tom Cruise como Ethan Hunt en ‘Misión imposible’ de 1996 / Foto: Getty Images

Pero ese no es el punto. La cosa es que una de las escenas más graciosas de One Battle After Another, es cuando el personaje de DiCaprio, llamado Bob Ferguson, olvida uno de los códigos que lo ayudarían a revelar la ubicación de su hija. Una cuestión de vida o muerte en la que Bob, tras haber fumado marihuana y con 16 años más encima, no puede recordar un código.

Anderson dijo que esa idea surgió de Misión Imposible. “Las películas usualmente empiezan con un código que Tom Cruise debe dar. Estuve pensando qué es lo que pasaría si Ethan Hunt olvida ese código. ¿La persona al otro lado del teléfono diría, ‘No hay problema. Sabemos que eres Ethan Hunt. Sigamos’ o ‘Lo siento, sé quién eres, pero necesito la contraseña‘?”.

The Weather Underground

One Battle After Another nos presenta a un grupo de revolucionarios conocidos como los French75, quienes desprecian la idea de los gobiernos totalitarios y la militarización de la vida americana. Bajo el lema de “Viva la Revolución”, protagonizan distintos eventos en donde recurren a la violencia como el uso de bombas y armas de fuego.

French75 están inspirados, en algunos puntos, en el grupo conocido como Weather Underground (conocida también como Weatherman o Weathermen), organización de extrema izquierda que nació como la parte más radical del grupo político Students for a Democratic Society de la década de los 60.

De acuerdo con el FBI, el número de integrantes era tan reducido y sus tácticas tan cercanas a las de una guerrilla, que fue difícil capturarlos. Ellos fueron responsables de una serie de detonaciones en distintos edificios del gobierno como aquellos del 29 de enero de 1975 en el U.S. State Department en Washington D.C.

Bernardine Dohrn, líder de Weather, en Chicago en 1969 / Foto: Getty Images

Perfidia, el bolero mexicano

Uno de los personajes principales de One Battle After Another es Perfidia Beverly Hills, interpretada por Teyana Taylor. Perfidia es una de las integrantes más severas de French75, además de mantener una relación sentimental con Rocket Man (Leonardo DiCaprio).

Su trabajo es colocar bombas en algunas edificios del gobierno. En la película, dicen que Perfidia viene de un largo linaje de revolucionarios, sobre todo sus antepasados que pelearon por el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente.

Teyana Taylor como Perfidia Beverly Hills en ‘One Battle After Another’ / Foto: Warner Bros.

Ahora bien. El nombre de Perfidia es interesante, porque si bien Teyana ha dicho que no tiene una relación directa con una persona real (a pesar de que se significado sea “traición”), el nombre se lo presentó Paul Thomas Anderson a través de uno de los boleros mexicanos más populares del siglo XX.

Se trata de “Perfidia”, escrita por Alberto Domínguez Borrás y que debido a su éxito, tuvo hasta una versión en inglés. Una de las interpretaciones más conocidas de la canción es la de Los Panchos, el trío musical de boleros y románticas.

Robert F. Kennedy Jr.

Otro de los personajes principales de One Battle After Another es el coronel Lockjaw, llevado en esta historia por Sean Penn. Lockjaw es uno de los individuos más raros y aterradores que hemos visto en la filmografía de Paul Thomas Anderson… y eso que tenemos en el historial personas como Daniel Plainview, Freddie Quell o Frank T.J. Mackey.

El coronel es uno de los líderes militares en la lucha contra la migración del gobierno de Estados Unidos. Es un misógino y racista que entra en contacto con French75 cuando en una de sus actividades para liberar migrantes, Perfidia lo somete junto con otros militares.

Sean Penn como el coronel Lockjaw en ‘One Battle After Another’ / Foto: Warner Bros.

Esto provoca que el coronel desarrolle una suerte de obsesión hacia Perfidia, la cual choca con la imagen que pretende mostrar ante los grupos más conservadores de la política. Decimos que es un personaje raro no sólo por lo que piensa y predica, sino por cómo se ve, cómo camina y cómo habla.

Y aquí esta el detalle. Una de las referencias, al menos en su manera de hablar, es Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy y el actual secretario de Salud de Estados Unidos, seleccionado por el mismo Donald Trump. Es un conocido antivacunas y un fan de las teorías de conspiración como aquella que dice que ciertas sustancias en el agua afectan la sexualidad de las infancias.