Checa a Dave Bautista en el tráiler de 'Knock at the Cabin' de M. Night Shyamalan

A lo largo de este año, la industria cinematográfica nos ha presentado películas espectaculares que nos han sorprendido por completo y aún faltan varias por estrenarse en los últimos meses. Pero todo indica que el 2023 también será grandioso para el séptimo arte, pues se vienen proyectos bastante interesantes que le volarán la cabeza a muchos, tal es el caso de Knock at the Cabin, lo nuevo de M. Night Shyamalan.

Como recordarán, en 2021 este espectacular cineasta indio estrenó su más reciente cinta, Old protagonizada por Gael García Bernal. Sin embargo, Shyalaman no se quedó con los brazos cruzados, pues luego de darle carpetazo comenzó a trabajar en este nuevo proyecto, un thriller apocalíptico basado en el libro The Cabin at the End of the World de Paul Tremblay. Desde hace un buen rato comenzaron a surgir rumores sobre el posible elenco (ACÁ les dejamos la noticia) pero finalmente, por fin conocemos los detalles de esta película.

M. Night Shyamalan recluta a Dave Bautista para su nueva cinta: ‘Knock at the Cabin’

Este 22 de septiembre y para sorpresa de muchos, Universal Pictures estrenó el tráiler de Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Este adelanto inicia con una pareja, Andrew (Jonathan Groff) y Eric (Ben Aldridge) cantando “Boogie Shoes” de KC and the Sunshine Band junto a su hija Wen (Kristen Cui) mientras conducen hacia el bosque para alejarse del mundo. Sin embargo, mientras la toman el sol en su cabaña, aparece el mismísimo Dave Bautista quien se presenta ante la niña como Leonard de manera muuuuy inquietante.

Pero muy pronto nos damos cuenta que esta no será una historia feliz, pues Bautista lidera a un grupo que cree que alguien de la familia debe morir para evitar el fin del mundo. Es por eso que junto a otros asaltantes los toman como rehenes y les exigen que tomen una decisión para prevenir el apocalipsis. Y sin duda, estamos seguros que esta producción nos dejará con el ojo cuadrado y al filo del asiento.

Foto: Universal Pictures

Knock at the Cabin, la nueva película de M. Night Shyamalan se estrenará el próximo 3 de febrero de 2023. Aunque eso sí, todavía no sabemos cuándo llegará oficialmente a México. Pero mientras esperamos a que confirmen ese detalle y para que se vayan preparando, a continuación les dejamos el tráiler oficial de esta cinta: