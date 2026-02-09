Lo que necesitas saber: Con Fernando Bonilla como el líder de 'La Oficina', la serie de Prime Video ya tiene fecha de estreno (y trailer oficial)

Finalmente se hizo canon. The Office es una serie famosísima y obviamente tiene varias versiones en todo el mundo (como la de Australia que está próxima a estrenarse)… ahora le toca a México la suya: La Oficina.

Desde hace meses se confirmó esta versión mexicana realizada por Prime Video, Amazon MGM Studios y Máquina Vega… ahora sólo estamos esperando su estreno (y ya tenemos fecha).

‘La Oficina’, versión mexicana de ‘The Office’ / Captura de pantalla

¿Qué sabemos de La Oficina?

La producción de la versión mexicana de The Office estará a cargo de Gaz Alazraki (‘Nosotros los Nobles’, ‘Club de Cuervos’), quien será director y productor ejecutivo mientras que Marcos Bucay (‘VGLY’) será el showrunner de La Oficina, que estará disponible en Prime Video para Latinoamérica, Brasil y España.

¿De qué trata ‘La Oficina’, la versión mexicana de ‘The Office’?

Pero bueno, ¿de qué va a tratar ‘La Oficina’? De entrada les decimos que no, la historia no se desarrollará en una oficina de venta de papel. En realidad, la versión mexicana de The Office se va a situar en el estado de Aguascalientes y se centrará en un negocio familiar.

La Oficina nos mostrará el día a día de los trabajadores de la empresa ‘Jabones Olimpo‘, donde todos deberán soportar a Jerónimo Ponce III, gerente regional de esta empresa familiar. Una persona que es todo menos alguien capacitado para dirigir dicho negocio.

La trama de ‘La Oficina’ se situará en Aguascalientes. Foto: Getty Images

La Oficina estará bajo el mando de Gaz Alazraki y Marcos Bucay

En un comunicado, Alonso Aguilar, quien encabeza el equipo de Producciones Originales de Prime Video en México, dijo que La Oficina tendrá plasmada la subcultura mexicana de los oficinistas, la cual es una de las más ricas y surrealistas del mundo.

“Y con Marcos Bucay y Gaz Alazraki, los dos creadores de comedia más exitosos del país, sabemos que tenemos algo único que superará todas las expectativas y dejará boquiabiertos a los fans de las versiones anteriores”, mencionó Aguilar sobre la versión mexicana de ‘The Office’.

Ricky Gervais dio la bendición a la versión mexicana de The Office

Cabe mencionar que aunque la versión estadounidense de The Office es la más conocida –sí, esa donde tenemos a Michael Scott, Dwight Schrute, etc.–, La Oficina suena a que estará inspirada más en la versión británica (que es la original).

“Agradezco a Ricky Gervais y Stephen Merchant por confiarnos a su bebé y no hay mejor socio que Prime Video para tratar de hacer reír a todo México con las experiencias laborales en nuestro país”, mencionó Gaz Alazraki sobre ‘La Oficina’, versión mexicana que cuenta con la palomita verde de los creadores de ‘The Office‘.

La versión mexicana de ‘The Office’ cuenta con el visto bueno de Ricky Gervais

Por el momento no hay confirmación de quiénes serán parte del elenco de La Oficina, ni mucho menos cuándo llegará la versión mexicana al catálogo de Prime Video. Aunque bueno, sobra decir que la esperaremos para darle el visto bueno.

¿Cuándo se estrena La Oficina?

Después de varios meses de espera, La Oficina tiene fecha de estreno: será el 13 de marzo cuando esté disponible en Prime Video… y, bueno, para que se vayan preparando para ver puro cringe del bueno, aquí está el trailer oficial: