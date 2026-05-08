El 8 de mayo de 1926 nació David Attenborough, una de las figuras más importantes de la ciencia gracias a su trabajo como divulgador, conductor, narrador, productor, escritor, activista y filántropo. Es mucho, sí. Pero también son 100 años de una persona en el planeta Tierra que se ha dedicado a aprender, admirar y enseñar.

La historia de Sir David Attenborough es tan extensa que su carrera como conductor abarca siete décadas, casi la misma edad que tiene actualmente el rey Carlos III. De hecho, existe una imagen tierna de Attenborough recibiendo al ahora rey y a su hermana, la princesa Ana, en el estudio de su primer programa.

Hacer un repaso completo por su trayectoria, sin omitir nada, es prácticamente imposible. Por eso, para entender su impacto desde el inicio, vale la pena volver al programa que lo empezó todo: Zoo Quest, el punto de partida para muchas otras producciones legendarias como Life on Earth y Blue Planet.

David Attenborough en su primer programa en 1955 / Foto: BBC

Los primeros pasos de David Attenborough

En 1945, Attenborough obtuvo una beca para estudiar en el Clare College de la Universidad de Cambridge, como parte de un programa de ciencias naturales enfocado en geología y zoología. Desde niño, rodeado de un entorno académico, ya coleccionaba rocas, fósiles y especímenes animales.

Tras acelerar sus estudios debido al contexto de la guerra, sirvió en la Marina Real británica, y posteriormente se incorporó de lleno al ámbito educativo y profesional.

Para 1952, comenzó a trabajar en un proyecto de la BBC que lo llevó a convertirse en productor. Y así llegamos a su primer gran programa: Zoo Quest, estrenado el 21 de diciembre de 1954.

David Attenborough con un primate del zoológico de Londres / Foto: BBC

Zoo Quest, su primer programa

La BBC dio luz verde a un proyecto encabezado por el zoólogo Jack Lester, responsable del área de reptiles del zoológico de Londres. La idea era realizar expediciones para capturar animales destinados al zoológico. Lester lideraba el proyecto e invitó a Attenborough como productor.

Así comenzó la primera expedición en Sierra Leona. El programa mostraba imágenes del entorno natural de los animales, complementadas con grabaciones en estudio donde se explicaban sus características y comportamiento.

En aquella época, la vida silvestre era prácticamente desconocida para el público general. Muchos animales eran considerados exóticos, y su hábitat o comportamiento apenas se entendía. Ese contexto fue clave para el impacto del programa y para el desarrollo de la carrera de Attenborough.

&list=PL50KW6aT4UgznVEZumztqd3aj6B-dgSVF &list=PL50KW6aT4UgznVEZumztqd3aj6B-dgSVF

De productor a conductor

Todo avanzaba según lo planeado… hasta que Lester enfermó. Fue entonces cuando David Attenborough asumió el rol de conductor.

A partir de ese momento, no sólo participaba en las expediciones, sino que también se convirtió en la voz experta que guiaba a la audiencia. Y como las transmisiones eran en blanco y negro, debía describir con gran detalle lo que el espectador no podía ver.

Esa parte fue importante para comenzar a formarse como uno de los narradores más importantes en la historia de la televisión.

Por acá les dejamos algunas imágenes:

1958: David Attenborough junto al príncipe Carlos y la princesa Ana

David Attenborough con los príncipes Carlos y Ana en Zoo Quest / Foto: BBC

1961: David Attenborough con la leona Elsa en el norte de Kenia

David Attenborough con la leona Elsa en una de las expediciones para Zoo Quest / Foto: BBC

1960: David Attenborough reconstruyó un huevo de Aepyornis con partes de la cáscara

David Attenborough sosteniendo un huevo de Aepyornis / Foto: BBC

2002: David Attenborough conservó el famoso huevo de Aepyornis