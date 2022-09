Un día como hoy, pero de 1994, se estrenó el piloto de Friends; es decir, el primer episodio de una de las series más exitosas en la historia de la televisión. La presentación de cada uno de los personajes principales, era importante para desarrollar una historia que duraría 10 años con una audencia en crecimiento.

Eso no lo hace cualquier producción, y menos ahora. Esta presentación de Friends, titulada de manera oficial “The One Where Monica Gets A Roomate”, nos muestra la dinámica de seis sujetos, tres hombres y tres mujeres, mientras prueban suerte en el ámbito profesional, pero sobre todo en lo personal.

Para celebrar esta primera transmisión, por acá les contamos cinco cosas que quizá no sabías del episodio piloto y cómo se conviritió en un parteaguas para la televisión, las sitcom y la forma en la que consumimos series.

Primer episodio de ”Friends’ / Imagen: IMDB

También puedes leer: ¿Cuánto le cuesta a las plataformas de streaming tener estas series en sus catálogos?

La telenovela

En el primer episodio de Friends, después de que Rachel llega a Central Perk, todos se suben al departamento de Monica. Y mientras Rachel habla por teléfono con su papá, el resto está sentado en el sofá viendo una telenovela. Como no saben español, Monica supone de qué va la trama.

En el televisor podemos ver a una mujer hablando con un hombre por el embarazo de una tal Marcela. Y luego, vemos a dos mujeres peleando en las escaleras, una de ellas vistiendo unos pantalones bastante ajustados como señala Chandler. Todos, al unísono, piden que la tiren por las escaleras… y así sucede.

¿Pero de qué telenovela se trata? Es Tres destinos, la cual fue producida por Telemundo en 1993. La telenovela estaba protagonizada por Alejandra Maldonado y Osvaldo Ríos y la trama se centra en tres hermanas, Gabriela, Marcela y Cristina, cuyos destinos están atados más allá del lazo sanguíneo… y es por la presencia de un hombre.

El número de los departamentos

En el primer eposodio de Friends es que conocemos los tres espacios más importantes dentro de la historia. La cafetería conocida como Central Perk, el departamento de Monica (que pronto comparte con Rachel) y el departamento de Chandler y Joey.

Sabemos que a lo largo de las 10 temporadas, el departamento de Monica tiene el número 20 mientras que el otro registra el 19. Sin embargo, en el piloto de la serie tenían dos números distintos: el número 5 para Monica y el número 4 para Chandler.

De acuerdo con algunos medios como Looper, los creadores cambiaron los números porque no tenía sentido que los departamentos del tercer piso tuvieran números tan bajos. En algunos episodios siguientes, ya vemos los números que permanecerían.

Monica y Paul en el departamento con el número 5 / Imagen: NBC

También puedes leer: Así lucen en la actualidad algunos de los personajes secundarios de ‘Friends’

La tercera reunión de Rachel y Chandler

A los primeros personajes de Friends que conocemos son Monica, Chandler, Joey y Phoebe, quienes se encuentran en Central Perk. Luego llega Ross, quien está triste porque su pareja lo abandonó a partir de que descubrió que era lesbiana.

Cuando Ross dice que no quiere estar soltero, llega Rachel vestida de novia con el cabello mojado. Les cuenta que decidió no casarse y escapó de su propia boda. Monica se la presenta a todos, menos a Ross porque ahí mismo dicen que ya se conocían.

Monica presenta a Rachel en el piloto de ‘Friends’ / Foto: TBS

Sin embargo, en otras temporadas descubrimos que esta no era la primera vez que Chandler y Rachel se conocían. La primera vez, de acuerdo con el espisodio “The One with All the Thanksgivings” de la quinta temporada, ambos personajes se encontraron durante un Acción de Gracias a partir de que Chandler y Ross estaban juntos en la universidad, mientras Rachel y Monica en su último año de prepa.

La segunda vez que se vieron es revelada en el episodio “The One with the Flashback” de la tercera temporada cuando Monica y Chandler están en un bar (que se convierte en la cafetería) y escuchan a Rachel decir que se acostará con el próximo hombre que vea. Así, Monica le presenta a Chandler.

Antes de llamarse ‘Friends’

Antes de que una serie salga al aire o una película se haga oficial, la producción arranca con diversos títulos, algunos de ellos falsos para que no se hagan especulaciones con la trama, o bien, otros que sonaban bien en un inicio pero que terminan por ser diferentes.

Con Friends no fue la excepción, y antes de que recibiera su icónico nombre, por más simple que pareciera, tuvo un par de títulos que no es que suenen mal, pero ahorita ya no nos podemos imaginar la serie con ellos. El primero fue Insomnia Café con el cual vendieron la idea de la serie al momento de escribir el guion.

Título de ‘Friends’ / Imagen: NBC

No sólo el título era diferente, también la historia con los personajes de Joey y Monica al centro. Joey, han de saber, no era tan bobo como se dio a conocer, sino más serio e inteligente. Pero luego decidieron darle el peso de la relación a Rachel y Ross.

¿Cuál otro título recibió la serie antes de Friends? Cuando NBC tomó la historia entre sus manos, le puso Friends Like Us para luego sugerir Across the Hall. Cuando ya estaban grabando, la producción se tituló Six of One. Pero como ya sabemos, ninguno triunfó y se fueron por el más simple: Friends.

Foto: NBC

La imagen de Monica

Como les contamos, el piloto de Friends abre con Monica en Central Perk contando sobre una cita que tendrá por la noche. Se tata de “Paul, el sujeto de los vinos”. Monica les dice que es una cita normal, pues no se acostará con él. Pero al final… sí tiene relaciones sexuales sólo para decsubrir que el maldito de Paul la engañó para llevarla a la cama.

Paul le dice que lleva dos años sin tener sexo desde que su expareja lo abandonó. Eso hace que Monica piense que es sensible, y termina en la cama con él. Pero es un engaño que ella descubre al día siguiente cuando su compañera en la cocina le cuenta que aplicó la misma con ella.

El personaje de Paul en el primer episodio de ‘Friends’ / Foto: NBC

Monica se siente mal, y dice que de verdad le había gustado. Sin embargo, esto no iba a suceder pues Monica, en el primer guion, no tendría un apego emocional con Paul. Pero los creadores lo cambiaron por petición de Don Ohlmeyer, el presidente de NBC.

¿Por qué? Porque Ohlmeyer pensaba que si Monica no sentía un apego por Paul, la audiencia la percibiría como una “cualquiera”. Tal cual. Es decir, que sin tener sentimientos fuertes por él, se acostara con él. Ok. Estamos hablando de una serie escrita hace casi 30 años, y sabemos de dónde viene ese juicio.